FC Luzern FCL-Mittelfeldmann Filip Ugrinic: «Wir sind froh, dass Fabio Celestini geblieben ist» Der frühere Kickers-Junior Filip Ugrinic spielt heute Mittwoch (18.00 Uhr) auf dem Sportplatz Tribschen in Luzern im Testmatch mit dem FC Luzern gegen den SC Kriens aus der Challenge League. Daniel Wyrsch 30.06.2021, 05.00 Uhr

Zwei, die von Anfang an beim FC Luzern harmoniert haben: Mittelfeldspieler Filip Ugrinic und Trainer Fabio Celestini. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Thun, 13. September 2020)

Filip Ugrinic war 11-jährig, als er den FC Kickers verliess und zum grossen FCL wechselte. Heute Mittwoch kehrt der Mittelfeldspieler wieder einmal auf den Sportplatz Tribschen zurück. Der 22-jährige Schweiz-Serbe sagt: «Es ist immer wieder schön, dort zu spielen. Seit unserem letzten Match sind Jahre vergangen. Schön, wieder einmal die Leute von früher zu sehen. Kickers hat einen super Rasen, für uns ist der Vergleich mit Kriens das erste Testspiel der Vorbereitung.»

Kontakt pflegt der Stadtluzerner immer noch mit seinem Klub aus den Anfangsjahren: «Viele haben mir nach dem Cupsieg gratuliert, ab und zu gehe ich die Kickers-Heimspiele schauen, wenn es meine Zeit zulässt.»

Nur noch vereinzelte Tickets verfügbar

Um Ugrinic mit dem Cupsieger FCL im Einsatz gegen Kriens zu sehen, gibt es nur noch vereinzelte Eintrittskarten. Der FC Kickers hat die Auflage, maximal nur 500 Personen einzulassen. Gestern Dienstag waren bereits 400 Tickets verkauft. Kinder unter 12 Jahren haben Gratiseintritt und zählen nicht zum Kontingent.

Zurück zu Filip Ugrinic: Angesprochen auf den Gewinn der Cup-Trophäe vor fünf Wochen sagt er:

«Der Cupsieg hat mich extrem berührt. Ich brauchte einige Tage, bis ich das Ganze realisiert habe.»

Und: «Davon träumt doch jeder Luzerner, dass er mit seinem Verein einen Titel holt. Dieses Gefühl kann man nicht in Worte fassen.»

Durchbruch unter Celestini

In der Vorsaison hat Ugrinic, nach einem Leihjahr in den Niederlanden beim FC Emmen, den Durchbruch im FCL-Dress geschafft. Wie bedeutend war dabei Fabio Celestini? «Ich denke, er ist nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft wichtig. Der Trainer ist ein Erfolgsfaktor. Wenn man sieht, wie er trotz Schwierigkeiten an seinem Plan und seiner Philosophie festhielt, ist das stark. Wir Spieler akzeptierten von Anfang an seinen Spielstil.» Dann lässt Ugrinic tief blicken: «Ich muss ehrlich zugeben, dass wir froh waren, als sich die Berichte um einen möglichen Wechsel des Trainers zu YB nur als Mediengeschichten herausstellten.»

Ugrinic hat mit fünf Toren und sechs Assists selber Begehrlichkeiten geweckt bei Cadiz aus La Liga und den Bundesligisten Bielefeld, Augsburg, Union Berlin, Köln und Freiburg. Konkret sei aber kein Angebot gewesen. «Von den aufgezählten Klubs gab es keine Offerte», sagt er.

Ugrinic erklärt, «dass mir ein weiteres Jahr beim FCL sicher guttun würde». Klar, müsse man die Offerten anschauen. Er stellt fest:

«Es braucht ein optimal passendes Angebot, damit ich den FCL verlassen würde.»

Für die in dreieinhalb Wochen beginnende Saison gehe es derzeit darum, physisch richtig fit zu werden und die neuen Spieler einzubinden. «Letztes Jahr hat alles länger gebraucht. Man sieht, dass Sportchef Remo Meyer und der Trainer Tag und Nacht arbeiten, damit die Neuen so schnell als möglich kommen und sich integrieren.»

Mitgefiebert mit dem Luzerner Kumpel Vargas

Ugrinic ist stolz auf Ex-FCL-Mitspieler Ruben Vargas an der EM: Der 22-jährige Angreifer traf beim Schweizer Achtelfinalsieg über Weltmeister Frankreich im Elfmeterschiessen. «Das hat sich angefühlt, als ob ich den Penalty hätte schiessen müssen», sagt Ugrinic.

«Ruben übernahm Verantwortung, das ist sein Charakter. Er hat den Willen und ist 100 Prozent überzeugt, dann geht auch ein solcher Ball rein.»

Er habe ihm per SMS gratuliert.

Livestream Testspiel FCL – SCK heute Mittwoch ab 18.00 Uhr auf der Facebook-Seite des FC Luzern.