Super League So ein Pech: Simani verletzt seinen FCL-Teamkollegen Frydek Der FC Luzern erhält trotz der 0:2-Niederlage gegen den FC Zürich Komplimente – doch Mario Frick sieht Schwächen bei seiner Mannschaft. Am Samstag (18 Uhr) auswärts gegen YB muss der FCL wieder konsequenter verteidigen. Martin Frydek wird fehlen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Linksverteidiger Martin Frydek muss das Spielfeld nach 30 Minuten verletzt verlassen. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 2. März 2022)

Der sonst oft beissend kritische Marcel Reif findet beim TV-Bezahlsender Blue Sport lobende Worte für den FC Luzern. Trotz der 0:2-Heimniederlage gegen den der Konkurrenz enteilten FC Zürich stellt der bekannte deutsche Fussballexperte pointiert fest:

«Die Luzerner müssen sich nach dem Spiel nicht einen Sack über den Kopf ziehen.»

FCL-Trainer Mario Frick aber ist unzufrieden, der Liechtensteiner erkennt eine elementare Schwäche bei seinem Team:

«Insgesamt haben wir zu wenig dagegengehalten.»

Die zahlreichen positiven Reaktionen –nicht nur von Marcel Reif – können den 47-Jährigen nicht umstimmen. Und obwohl die Innerschweizer punkto Engagement und Physis einen positiven Eindruck hinterliessen, muss man Frick in der Nachanalyse Recht geben: Der voraussichtliche Meister kam nicht zufällig zu neun Schüssen aufs Tor, während die Gastgeber in der Swisspor-Arena nur zweimal aufs Gehäuse der Zürcher schossen.

Dräger gegen vorne dynamischer als in der Rückwärtsbewegung

Wenn Frick das Dagegenhalten bemängelt, denkt er bestimmt auch ans erste Gegentor: Rechtsverteidiger Mohamed Dräger trabte neben dem agilen Adrian Guerrero her, liess den FCZ-Linksaussen ungehindert zum überragenden Blerim Dzemaili passen. «Ich kam einen Schritt zu spät», bestätigt der offensiv weitaus dynamischer agierende Dräger. Anschliessend verliess Captain Marco Burch seine Position in der zentralen Abwehr und attackierte Dzemaili, statt diesen Job dem näher postierten Samuele Campo zu überlassen.

Luzern-Innenverteidiger Denis Simani (links) im Duell um den Ball mit Zürich-Stürmer Assan Ceesay. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 2. März 2022)

Zürichs Routinier nützte den freien Raum in der Abwehrzone des Widersachers zu einem genialen Zuspiel auf Assan Ceesay. Die Quittung war der 0:1-Rückstand des FC Luzern, der dadurch nach etwas mehr als einer Viertelstunde bereits mit dem Rücken zur Wand stand.

Frydek fällt wohl wochenlang aus

Vor Ablauf einer halben Stunde knallte es im Luzerner Sechzehner: Innenverteidiger Denis Simani wollte einen Schuss von Nikola Boranijasevic blocken, trat dabei aber unglücklich gegen das Schienbein von Mitspieler Martin Frydek. Der 29-jährige Tscheche könnte sich gravierend verletzt haben. Seine Auswechslung war unvermeidlich, eine genaue Untersuchung am Donnerstag sollte am Freitagmittag bekannt werden. Mit einem mehrwöchigen Ausfall des Linksverteidigers muss gerechnet werden. Das wäre besonders zu bedauern, weil Frydek unter Frick deutlich besser verteidigt hat als noch unter Vorgänger Fabio Celestini.

Das offensive Potenzial ist dem Ex-Profi von Sparta Prag nicht abhanden gekommen: Im Auswärtsspiel gegen Servette bediente Frydek den frisch verpflichteten Stürmer Marko Kvasina mit einer Massflanke, die der 1,95 Meter grosse Österreicher mit kroatischen Wurzeln wie in einem Lehrvideo wuchtig zum 1:1-Endstand ins Netz köpfelte.

Ex-FCL-Verteidiger Fidan Aliti (Zweiter von rechts) jubelt über den 2:0-Sieg in Luzern mit seinen Zürcher Mitspielern Aiyegun Tosin, Ousmane Doumbia und Ante Coric (von links). Bild Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 2. März 2022)

Zurück zum Spiel gegen den FCZ, der mittlerweile 16 Partien in Folge ungeschlagen blieb und in der Tabelle mit einem Vorsprung von 13 Punkten auf die Konkurrenz im Titelrennen kaum mehr einzuholen ist: Dort lieferte Ex-FCL-Verteidiger Fidan Aliti seinem früheren Klub Anschauungsunterricht in Sachen Leidenschaft: Beim Stand von 2:0 für sein Team wuchtete er den Ball vom Fuss Christian Gentners ins Seitenaus – und bejubelte die Zerstörung des Luzerner Angriffs gemeinsam mit Guerrero, als ob sie gerade die Entscheidung erzielt hätten.

In Bern disziplinierter dagegenhalten

Will der Vorletzte FCL am Samstag (18 Uhr) in Bern gegen Noch-Meister YB eine Chance haben, reicht Begleitschutz für die Gegenspieler nicht. Um es mit den Worten von Frick zu sagen, der bereits vor dem FCZ-Match erklärte:

«Trotz Aufwärtstrend herrscht bei uns nicht nur blauer Himmel. Defensiv müssen wir uns taktisch cleverer verhalten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen