Verlängerung der Quarantäne FCL von Corona arg betroffen und neu auf Barrage-Platz hat Antrag auf Verschiebung des Spiels in Vaduz gestellt Lange schien es, die Mannschaft des FC Luzern würde vom Coronavirus verschont. Doch das hat mit Beginn des neuen Kalenderjahres schlagartig geändert. Seit Samstag ist auch das dritte geplante Spiel im Jahr 2021 stark gefährdet. Daniel Wyrsch 24.01.2021, 08.49 Uhr

Die Spieler des FC Luzern (von links: Stefan Knezevic, Pascal Schürpf und Dejan Sorgic) sind in Quarantäne und derzeit ähnlich leer wie nach der 1:2-Heimniederlage zuletzt gegen den FC Basel (rechts: Timm Klose). Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Luzern, 23. Dezember 2020)

Das Gros des Luzerner Super-League-Kaders befindet sich am Samstag seit sieben Tagen in Quarantäne. Ein Ende der Zeit zu Hause ohne wirkliches Training zeichnet sich ab. Doch dann wird bekannt, dass erneut FCL-Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurden. Was ist passiert? Auf Anordnung des Kantonsarztes Roger Harstall wurden in den vergangenen Tagen weitere Kontrollen bei den negativ getesteten Spielern durchgeführt. Das heisst in einzelnen Fällen: Spieler mit schon sieben Tagen Quarantäne auf dem Buckel müssen zusätzlich zehn Tage in häuslicher Isolation verbringen.

Für Profifussballer sind 17 Tage ohne spezifisches Training ein Desaster. Eigentlich hätten sich die Athleten auf die intensive zweite Saisonhälfte mit mindestens 23 Pflichtspielen in drei Monaten vorbereiten sollen. Die körperliche Fitness und Widerstandskraft für dieses anspruchsvolle Programm ist nun aber dahin. Damit ist der FCL fast so arg betroffen wie Sion im Herbst. Ein Teil der Walliser inklusive Trainer Fabio Grosso verbrachte damals sogar 20 Tage in Quarantäne.

Zu allem Ungemach hat Sion am Samstag mit dem 1:0-Sieg in Lausanne die Innerschweizer in der Tabelle überholt. Luzern muss mit einem Spiel weniger von den Wallisern Rang 9 übernehmen, steht neu auf dem Barrage-Platz.

Zahl der positiv getesteten FCL-Spieler muss zweistellig sein

Der FC Luzern will erneut nicht bekanntgeben, wie viele positiv getestete Spieler neu dazugekommen sind. Wiederum wird von «mehreren Spielern» gesprochen. Es muss sich aber insgesamt um eine zweistellige Anzahl Profis handeln mit dem Befund Covid-19.

Am Anfang der Testserien stand Lucas Alves. Er klagte am Abend des 11. Januar über den Verlust des Geschmackssinns, prompt wurde er positiv getestet. Der Brasilianer hatte in der Folge weiterhin nur milde Krankheitssymptome. Übrigens wie alle anderen Mitspieler mit positivem Testresultat, wie FCL-Medienchef Markus Krienbühl bestätigt. Innenverteidiger Lucas Alves absolvierte am Freitag die Return-to-Play-Kontrolle. Er bestand den Gesundheitscheck.

Antrag auf Verschiebung des Spiels gegen Vaduz

Am Montag kehren mit Stefan Knezevic, Silvan Sidler und Louis Schaub weitere drei Spieler zurück, die ebenfalls positive Befunde hatten. Auch sie müssen vor dem Comeback im Training den Return-to-Play-Test absolvieren. Das Gros der Mannschaft kommt am Mittwoch wieder zur Arbeit. Markus Krienbühl: «Viele Spieler sind dann retour, einige aber nicht. Ergo stellen wir einen Antrag auf Verschiebung des Spiels vom 30. Januar auswärts gegen Vaduz.»

Am nächsten Samstag (18.15 Uhr) ist dieses Kellerduell im Rheinpark geplant. Luzern hat schon die ersten zwei Partien dieses Jahres gegen Lugano (24. Januar) und in St. Gallen (27. Januar) verschoben. Voraussichtlich am Montag wird die Swiss Football League entscheiden, ob der FCL in Vaduz antreten muss oder nicht. Haben die Luzerner Bedenken, dass dieses wichtige erste Spiel gegen das Tabellenschlusslicht unter wettbewerbsverzerrenden Bedingungen stattfinden würde? Krienbühl: «Nein, es geht uns um die Sicherheit der Spieler betreffend Verletzungen.»

Übrigens: Damit ein Super-League-Match stattfinden kann, müssen beide Teams über genügend fittes Personal verfügen; das sind je 14 Feldspieler und zwei Torhüter.

Fabio Celestini wird am Mittwoch wieder arbeiten dürfen

Lange waren die Innerschweizer von Corona-Fällen mehr oder weniger verschont geblieben. Lediglich einzelne Spieler mussten nach positiven Checks in Isolation oder befanden sich vorsorglich in Quarantäne. Just zu Beginn der zweiten Saisonhälfte hat es jetzt aber erstmals die ganze Profimannschaft mit den Staffmitgliedern erwischt. Die Vorbereitung wurde massiv eingeschränkt.

Trainer Fabio Celestini soll am Mittwoch zurück sein, er ist nicht betroffen von den positiven Nachtests. Ein bisschen zuversichtlich stimmt zudem, dass womöglich die Durchseuchung im FCL-Kader voranschreitet, viele Spieler zumindest für eine gewisse Zeit immun gegen Covid-19 sein werden. Das würde helfen, denn das Nachholprogramm wird wie im vergangen Frühjahr wieder happig sein mit vielen englischen Wochen.