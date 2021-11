Verlosungsaktion «Luzerner Zeitung» So sehen Sieger aus – exklusiver Matchbesuch in der FCL-Loge Unter über 2600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat er das goldene Los gezogen: Stefan Lüthy hat bei der grossen Verlosung unserer Zeitung eine FCL-Loge für zehn Personen in der Swisspor-Arena gewonnen. Dabei kennt sich der Eschenbacher eigentlich besser mit kleineren Bällen aus. 30.11.2021, 15.55 Uhr

Sie sehen alle wie Sieger aus: Verlosungsgewinner Stefan Lüthy (hintere Reihe, Dritter von rechts) mit seinen kleinen und grossen Gästen in der FCL-Loge der Swissporarena. Bild jem (Luzern, 28. November 2021

Was für ein Hauptpreis! Eine exklusive FCL-Loge mit zehn Plätzen, Speis und Trank von A bis Z und erst noch perfekte Balkonsicht auf die Partie in der mit über 12’000 Zuschauerinnen und Zuschauer gefüllten Swisspor-Arena. Stefan Lüthy aus Eschenbach war der glückliche Gewinner unter den über 2600 Teilnehmenden der grossen FCL-Verlosungsaktion unserer Zeitung zur Partie FCL gegen den FC Basel. Mit Freunden, Kind und Kegel genoss er am Sonntag das Logenpaket im Wert von 8000 Franken.

Stefan Lüthy hat den FCL am Sonntag nicht zum ersten Mal live gesehen – wobei ihm ein anderer Ballsport eigentlich viel näher ist: Handball. Viele Jahre stand er zwischen den Pfosten des TV Dagmersellen, «der beste Goalie aller Zeiten», wie er augenzwinkernd bemerkte. In der Loge schaute auch FCL-Präsident Stefan Wolf mit zwei Verwaltungsräten vorbei und plauderte mit den Wettbewerbsgewinnern. Der präsidiale Besuch erfolgte allerdings erst nach der Tipprunde, in der einer der Buben ein «100 zu 0» für den FCL weissagte und stolz sein selber gebasteltes Fan-Plakat zeigte. Dass das Schlussresultat dann ziemlich anders aussah, hat das Logenerlebnis im Stadion hoffentlich nur marginal getrübt. (chm)