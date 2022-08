FC Luzern Imponierender Wechsel vom FCL zu den New England Patriots Toller Karriereschritt nicht für einen Fussballer, sondern für einen Mitarbeiter des FC Luzern: Medien- und Kommunikationsmanager Yannick Julen arbeitet bald in den Vereinigten Staaten bei einem der weltweit wertvollsten Sportteams, den Patriots aus Boston. Daniel Wyrsch 08.08.2022, 19.54 Uhr

Medien- und Kommunikationsmanager Yannick Julen (links) interviewt Trainer Mario Frick anlässlich der Saisoneröffnung des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 10. Juli 2022)

Mehrere Abgänge gab es in diesem Sommer beim FC Luzern. Der sicher schmerzhafteste für die Fans war jener von Publikumsliebling Filip Ugrinic zu YB. In der Bundeshauptstadt Bern ist der 23-jährige Stadtluzerner bisher nicht vom Glück verfolgt worden: Nach einem Kurzeinsatz gegen den FC Zürich verletzte sich der Mittelfeldspieler und wartet immer noch auf sein richtiges YB-Debüt.

Doch der Luzerner Topskorer der Vorsaison ist nicht der einzige Protagonist der Innerschweizer, der sich bei einem noch grösseren und erfolgreicheren Klub empfehlen konnte. Mit dem Medien- und Kommunikationsmanager Yannick Julen steht nun ein anderer FCL-Mitarbeiter vor einem grossen Wechsel zu einem der weltweit wichtigsten Sportvereine. Der 29-Jährige, der seit September 2017 für die Blau-Weissen arbeitet, wechselt nächstens in die USA zu den New England Patriots. Die American-Football-Mannschaft ist sechsfacher Super-Bowl-Sieger und gemäss Forbes das fünftwertvollste Sportteam der Welt.

Onkel Max Julen ist Ski-Olympiasieger

Yannick Julen wird in deutscher Sprache aus Boston über die «Pats» für den europäischen Markt berichten. Er stammt übrigens aus der berühmten Zermatter Skifahrer-Familie Julen: Sein Onkel Max wurde 1984 in Sarajevo Olympiasieger im Riesenslalom, Grossvater Martin senior gewann 1955 den Slalom am Lauberhorn in Wengen.