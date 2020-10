«Wenn wir als Einheit spielen und kämpfen, können wir in dieser Liga jeden Gegner schlagen»: FCL-Abwehrspieler Silvan Sidler ist vom Zauber der neuen Mitspieler inspiriert Verteidiger Silvan Sidler hat den Schwung aus der EM-Qualifikation mit dem U21-Nationalteam zum FC Luzern mitgenommen. Daniel Wyrsch 20.10.2020, 05.00 Uhr

Mit Elan und Leichtigkeit gespielt: Silvan Sidler (rechts) gegen St.Gallens Lukas Görtler. Bild: M. Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Oktober 2020)

Die Augen von Silvan Sidler leuchten. Die vergangenen zehn Tage verliefen für den 22-jährigen Abwehrspieler sportlich erfolgreich. Zuerst feierte er als Einwechselspieler einen 3:0-Sieg mit der U21-Nationalmannschaft in Georgien. Am letzten Dienstag gelang ihm dann die Krönung im Schweizer Auswahlteam von Mauro Lustrinelli: Der Linksverteidiger spielte in Biel beim 3:0-Sieg über Liechtenstein durch, und ihm gelang mit einem Prachtsschuss ins Lattenkreuz der Treffer zum Endstand. «Das Tor war mein bisheriges Highlight in der U21-Nati», sagt Silvan Sidler.

Erstmals seit zehn Jahren ist die Schweiz in dieser Nachwuchskategorie wieder für eine Europameisterschaft qualifiziert. Sidler freut sich jetzt schon auf die Gruppenspiele im März 2021 in Slowenien und Ungarn. Er möchte sich mit Andi Zeqiri (Brighton), Dan Ndoye (Nice) und Co. unbedingt für die K.-o.-Phase im Juni in denselben Ländern qualifizieren.

Mit Plan und Teamwork zu acht Siegen in acht Spielen

«Ich gehe immer mit riesiger Vorfreude zu den Zusammenzügen des U21-Nationalteams, es macht mich stolz, die Schweiz zu vertreten», sagt der im Knonaueramt aufgewachsene Zürcher mit fussballerischer Ausbildung im Kanton Zug und beim FC Luzern. Man kann ihn verstehen, wenn er von der derzeit erfolgreichsten Equipe des Schweizerischen Fussballverbandes schwärmt, denn die Bilanz ist mit acht Siegen in acht Begegnungen der EM-Qualifikation maximal erfolgreich.

Was ist das Geheimnis dieser Truppe? «Das Projekt hat vor zwei Jahren begonnen. Der Staff sprach gleich zu Beginn mit allen Spielern, unsere Mission und unsere Ziele wurden klar definiert. Bei Teamevents wurde unser familiäres Umfeld miteinbezogen, so lernten wir einander besser kennen. Das hat Zusammenhalt gegeben.» Dazu kamen die Resultate, sie sind das beste Mittel fürs Selbstvertrauen. «Der 3:1-Heimsieg über Frankreich im letzten November vor 9000 Zuschauern in Neuenburg war der Schlüsselmoment. Von da an wussten wir, dass wir es an die EM schaffen können.»

Über den früheren FCL- und Nationalstürmer Mauro Lustrinelli sagt Silvan Sidler: «Unser Trainer gibt die Richtung vor, er kann auch kritisch sein. Er will sich und die Spieler stets verbessern.» Der FCL-Profi stellt aber klar: «Das ist keine One-Man-Show, der Staff der U21-Nati hält wie eine Familie zusammen.»

Als Silvan Sidler am Sonntag für seinen Arbeitgeber FC Luzern gegen St.Gallen seinen 70. Match in der Super League bestritt, spürte man den Elan und die Leichtigkeit, die er aus dem Auswahlteam mitgenommen hatte. «Ich war im optimalen Zustand, richtig spritzig. Schon beim Einlaufen wusste ich, das kann nur gut gehen.» Zwar ärgert sich der Abwehrmann über die vielen Gegentore und Rückstände, «denen wir in dieser Saison bis jetzt ständig hinterherlaufen müssen». Doch sieht er Potenzial im neuformierten FCL:

«Wenn wir als Einheit spielen und kämpfen, können wir in dieser Liga jeden Gegner schlagen.»

Silvan Sidler erkennt die spielerischen Fortschritte, die der FCL mit Zuzügen wie Louis Schaub, Varol Tasar und Alex Carbonell gemacht hat. Gegen St.Gallen liess er sich vom Zauber dieser Techniker inspirieren, fiel mit einem Weitschuss und fein getretenen Flanken in den Strafraum auf. So lupfte er den Ball hinter St.Gallens Abwehr, wo mit Filip Ugrinic ein anderes Eigengewächs mit einem Hechtkopfball zum 2:2-Endstand traf.

Keine Angst vor dem neuen Konkurrenten aus Prag

Packt Silvan Sidler genau jetzt, wo mit dem Tschechen Martin Frydek (Ex-Sparta Prag) ab dieser Woche ein neuer Linksverteidiger angreift, seine Bestform aus? «Konkurrenz motiviert mich», antwortet er. «Ich will beweisen, dass ich meinen Platz verdiene.» Mit Fabio Celestini und Sportchef Remo Meyer habe er die neue Situation angeschaut: «Allenfalls werde ich künftig auch vermehrt auf der rechten Seite zum Zug kommen.»