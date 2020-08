Weniger Polizeieinsätze bei Meisterschaftsspielen des FC Luzern Die Zahl der von der Polizei geleisteten Einsatzstunden bei Meisterschaftsspielen des FC Luzern ist in der Saison 2019/2020 erneut gesunken. 14.08.2020, 17.08 Uhr

(pjm) 8850. So viele Stunden war die Luzerner Polizei im Jahr 2019 bei Meisterschaftsspielen des FC Luzern im Einsatz. Die Kosten für die Einsätze belaufen sich laut Mitteilung der Polizei auf 1,06 Millionen Franken. Damit konnte die Anzahl an Einsatzstunden und die damit verbundenen Kosten zum vierten Mal in Folge gesenkt werden.