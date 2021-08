FUSSBALL Wieder konzeptlos ins Verderben: Luzerns bittere Niederlage gegen Zürich Die frühe 1:0-Führung nützt der FCL nicht zum ersten Saisonsieg – stattdessen unterliegt er dem FC Zürich 1:3. Daniel Wyrsch 08.08.2021, 22.00 Uhr

Konsternation bei den FCL-Spielern (von links): David Domgjoni, Lorik Emini, Pascal Loretz (Ersatzgoalie) Yvan Alounga und Martin Frydek.

Am Schluss jubelten die Gäste aus Zürich, der FCZ feierte beim 3:1-Sieg in der Swisspor-Arena seinen dritten Vollerfolg im dritten Saisonmatch. Während die Luzerner mit hängenden Köpfen zu ihren Fans in der Kurve schlichen. Dort erhielten sie zwar ermunternden Applaus. Ausserdem schallten «Ugri-Ugri-Ugrinic»-Rufe durchs Stadion.

Filip Ugrinic ist in diesen schwierigen ersten Wochen der neuen Saison der Hoffnungsträger des FC Luzern. Der 22-jährige Stadtluzerner mit serbischen Wurzeln war es erneut, der die beste Aktion der Innerschweizer in diesem Match hatte. Bereits in der 5. Minute schoss er den FCL aus der Drehung herrlich mit 1:0 in Führung.

Aus Sicht der Gastgeber lief es wie geplant. Eine unplatzierte Hereingabe von Ibrahima Ndiaye und zu wenig scharfe Abschlüsse von Varol Tasar und Christian Gentner führten in der Folge nicht zur angestrebten 2:0-Führung. Dabei machten die Zürcher den Luzernern das Leben lange recht leicht. Erst in der 26. Minute kam Assan Ceesay zum ersten FCZ-Torschuss, den Goalie Vaso Vasic sicher hielt.

Unorganisierte Abwehr ermöglicht Zürich die Wende

In den letzten zehn Minuten vor der Pause kehrten die Zürcher jedoch die Partie: In der 35. Minute kam Adrian Guerrero nach einem kurzen Eckball unbedrängt zum Flanken, vor dem Tor liess Holger Badstuber durch, und auch Patrick Farkas hinderte FCZ-Innenverteidiger Mirlind Kryeziu nicht am 1:1-Ausgleich. Gegen den harten Kopfball aus kurzer Distanz war Vasic machtlos. In der 41. Minute foulte Tasar Ex-FCL-Profi Fidan Aliti in gefährlicher Distanz zum Tor. Der Freistoss führte beim hinteren Pfosten in Nähe der Grundlinie zum Foul von Martin Frydek am zweiten Innenverteidiger der Zürcher, Becir Omeragic. Der Tscheche traf den Schweizer Internationalen penaltyreif in die Beine. Blaz Kramer scheiterte vom Elfmeterpunkt zwar zuerst an Vasic, doch der Slowene hatte keine Mühe, den Abpraller zur 2:1-Führung (44.) für die Gäste einzuschiessen.

FCL-Coach Fabio Celestini sprach später von «fehlendem Glück» in dieser Szene. Klar, der abgewehrte Penalty hätte nicht unbedingt vor die Füsse von Kramer fallen müssen. Aber insgesamt wirkte die Abwehr der Celestini-Elf erneut zu fragil. Das wollte der Coach auch nicht in Abrede stellen, so bestätigte er: «Guerrero hatte vor dem 1:1 viel zu viel Platz.»

Der neue FCZ-Trainer André Breitenreiter, der nach drei Ligaspielen noch immer eine weisse Weste hat, analysierte das Chancenplus seines Teams in der zweiten Halbzeit:

«Wir besassen gute Möglichkeiten, hätten die Partie vorzeitig entscheiden müssen.»

Der FCL wirkte in dieser Phase unorganisiert. Bis auf Christian Gentner, der nächste Woche 36 Jahre alt wird und seine Mitspieler immer wieder auf defensive Fehler ansprach, hinterliess die Luzerner Mannschaft einen schlechten Eindruck. Allein Vasic verhinderte weitere Gegentore. Der eingewechselte Stürmer Yvan Alounga kam nach Kontern zu zwei guten Chancen (67./84.), der Sieger in den 1:1-Duellen blieb aber Zürichs guter Keeper Yanick Brecher. Die Entscheidung fiel in der 75. Minute: Antonio Marchesano zirkelte seinen Freistoss aus 17 Metern zum 3:1-Endstand für den FCZ ins Netz. Vasic kam nicht an den Ball. Der verletzte Torhüter Marius Müller, der mit seiner Familie auf der Tribüne sass, hatte solche Schüsse auch schon gehalten. Trotzdem gehörte Vasic zu den Aktivposten beim FCL.

Wie im Vorjahr eine Hypothek zum Saisonstart

Celestini stellte zu Recht fest: «Einzelne Spieler zu kritisieren, wäre ungerecht. Wir waren im Kollektiv nicht gut genug.» Es lag auch nicht allein an den Gegentoren nach Standards (alle drei), sondern generell am Defensivverhalten. Da hat Celestini noch kein greifendes Rezept gefunden. Nach der zweiten Saisonniederlage und nur einem Punkt aus drei Spielen sagt er:

«Wir haben kein gutes Gleichgewicht, uns fehlt das richtige Tuning.»

Wie im Vorjahr (6 Spiele, 2 Punkte) hat der FCL wieder eine Starthypothek, welcher er nun hinterherrennen muss. Coach Celestini und seine Profis haben viel Arbeit vor sich.

Luzern – Zürich 1:3 (1:2)

Swisspor-Arena. – 8861 Zuschauer. – SR San.



Tore: 5. Ugrinic (Gentner) 1:0. 35. Kryeziu (Guerrero) 1:1. 44. Kramer (Nachschuss Foulpenalty) 1:2. 75. Marchesano (Freistoss) 1:3.



Luzern: Vasic; Farkas (80. Sidler), Burch, Badstuber (55. Domgjoni), Frydek; Gentner, Wehrmann (55. Emini); Tasar (55. Alounga), Ugrinic, Ndiaye; Sorgic (80. Rupp).



Zürich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Boranijasevic, Doumbia (61. Hornschuh), Krasniqi (90. Seiler), Guerrero; Marchesano (76. Rohner); Ceesay (90. Gnonto), Kramer (61. Gogia).



Bemerkungen: Luzern ohne Schulz (gesperrt), Müller, Schürpf, Campo, Ndenge und Alabi (alle verletzt). Zürich ohne Wallner, Koide, Tosin, Dzemaili und Khelifi (alle verletzt).

Verwarnungen: 15. Sorgic (Foul). 39. Aliti und Ugrinic (beide Unsportlichkeit) 41. Tasar, 45. Doumbia, 51. Wehrmann, 77. Kryeziu (alle Fouls). 87. Ceesay und Gentner (beide Unsportlichkeit).