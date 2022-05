Fussball-Barrage Schaffhausen-Coach Martin Andermatt bekam in Luzern nie eine Chance: «Für mich wäre es keine Genugtuung, dem FCL eins auszuwischen» Der Zuger Martin Andermatt coacht zusammen mit Hakan Yakin den FC Schaffhausen, der am Donnerstag (18 Uhr) den FC Luzern zum Barrage-Hinspiel empfängt. Daniel Wyrsch 1 Kommentar 25.05.2022, 05.00 Uhr

Ausgebildeter Pädagoge und Fussball-Lehrer: Martin Andermatt. Bild: Alessandro della Valle/Keystone (Thun, 10. Mai 2022)

Der FC Luzern hat mit dem FC Schaffhausen einen Gegner in der Barrage, der in der heutigen Form wenig bekannt ist. 1896 auf dem Munot gegründet, wird der Klub seit drei Jahren von Präsident Roland Klein geführt. Dem 62-Jährigen gehören der FC Schaffhausen und die Stadion Schaffhausen AG. Klein ist Nachfolger des verstorbenen Aniello Fontana, der 28 Jahre lang den Verein prägte.

Im März hatte Klein Zoff mit den eigenen Fans, weil ein Stadionsektor geschlossen geblieben war. Hintergrund: Lange kamen weniger als 1000 Zuschauer zu den Heimspielen, darum öffnete der Klubboss aus Spargründen einige Tribünen nicht.

Klubbesitzer Klein ist gemäss Fringer bodenständig und vernünftig

Doch wer ist überhaupt Roland Klein? «Er war viele Jahre im asiatischen und arabischen Raum unterwegs und hat sehr gute Kontakte», sagte Rolf Fringer den «Schaffhauser Nachrichten». Der frühere Trainer und Sportchef des FCL kennt Klein. Fringer: «Er ist bodenständig, vernünftig und kein Scharlatan.»

Roland Klein (rechts) ist seit drei Jahren Präsident und Besitzer des FC Schaffhausen und dessen Stadion, der Wefox-Arena. Bild: Andy Müller/Freshfocus (Schaffhausen, 25. Februar 2022)

Klein war einige Zeit Berater für den katarischen Fussballverband, in den Jahren 2003 bis 2005 lockte er Stars wie Pep Guardiola, Stefan Effenberg oder Claudio Caniggia in die Liga am Persischen Golf. Später entstand dadurch auch der Kontakt zur Familie Yakin. Der spätere FCL-Star Hakan Yakin spielte bei Al Gharafa, als er dort seine Zelte abbrach, half ihm Klein zurück in die Schweiz.

Hakan Yakin ist seit 2019 Co-Trainer des FC Schaffhausen. Zuerst an der Seite seines Bruders Murat Yakin, ehe dieser die Schweizer Nationalmannschaft übernahm und diese – passend zu Kleins Vergangenheit – an die WM in Katar führte.

Andermatt zum Duo mit Yakin: «Eine gute Mischung»

Seit September ist Martin Andermatt anstelle von Murat Yakin Schaffhausen-Chefcoach. Er besitzt die Uefa-Pro-Lizenz, denn Hakan Yakin fehlt immer noch das geforderte Trainerdiplom.

Für den 60-jährigen Zuger Andermatt, der mit seiner Familie in Hünenberg wohnt, ist der FC Schaffhausen seine 13. Station. Während seiner Trainerkarriere hat er schon deutlich bekanntere Klubs gecoacht: Eintracht Frankfurt, den BSC Young Boys oder den SSV Ulm, der damals in der 1. Bundesliga spielte.

Andermatt sagt zur Zusammenarbeit mit Hakan Yakin: «Das ist eine gute Mischung. Hakan ist ein sehr kreativer Trainer, als Spieler hatte er schon verrückte Dinge auf dem Platz gemacht.» Das Wichtigste sei:

«Wir beide wollen immer gewinnen.»

Schaffhausen-Assistenztrainer Hakan Yakin (Mitte) feiert zusammen mit Fans und Betreuern Platz 2 und den Barrage-Einzug der Ostschweizer. Bild: Valentin Flauraud/Keystone (Lausanne, 21. Mai 2022)

Ist das eine Kampfansage an den FC Luzern? Andermatt ist alles andere als ein Hardliner, seit Jahrzehnten fällt er in den Stadien positiv auf, dass er Interessierten entgegenkommend, ohne schulmeisterlich zu wirken, sein Fachwissen erklärt. Der Ex-Nationalspieler und ausgebildete Lehrer ist Pädagoge geblieben. Darum erstaunt seine Antwort nicht: «Ich bin zuerst für etwas und nicht gegen etwas.»

Fragt man Andermatt eine Weile später, ob es für ihn eine Genugtuung wäre, den FCL in der Relegation zu bezwingen, antwortet er:

«Für einen Super-League-Klub ist es nicht einfach, in der Barrage zu stehen. Doch beide Vereine haben sehr viel zu verlieren.»

Nach einer kurzen Pause ergänzt Andermatt: «Wir als Unterklassiger haben aber auch viel zu gewinnen. Klar ist aber: Eine Genugtuung wäre es für mich nicht, dem FCL eins auszuwischen.» Dabei hat der Zuger beim Zentralschweizer Fussball-Aushängeschild als Trainer oder Sportchef nie eine Chance bekommen.

Erfolgreiche Vorgeschichte mit Mario Frick

Mit FCL-Coach Mario Frick verbindet Andermatt die gemeinsame Zeit beim Liechtensteinischen Verband. Der Zuger war Nationalcoach und Vaduz-Trainer in Doppelfunktion – und Frick der Serie-A-Stürmer in der Ländle-Nati. «Wir erlebten eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen.» Unvergessen bleibt das 2:2-Unentschieden der Liechtensteiner gegen Portugal mit Deco und Cristiano Ronaldo 2004 in der WM-Qualifikation. Der Kontakt zu Frick sei nie abgebrochen, mehr verrät Andermatt nicht.

«Ich freue mich über die erfolgreiche Rückrunde von Mario mit Luzern. Man spürt den guten Draht, den er zu seinen Spielern hat.»

Diese Verbindung mit seinen eigenen Schützlingen ist auch Andermatt wichtig – neben dem Erfolg, dem Besserwerden, generell dem Dazulernen und der Freude am Job.

Schaffhausen-Trainer Martin Andermatt geht auf seine Spieler ein. Hier freut er sich mit Stürmer Joaquin Ardaiz über den Sieg gegen Stade Lausanne Ouchy und die Qualifikation für die Barrage. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Lausanne, 21. Mai 2022)

Andermatt freut sich aufs Hinspiel vom Donnerstag gegen den FCL: «Zum zweiten Mal in zwölf Tagen wird unsere Arena mit 8000 Fans ausverkauft sein.» Und FCS-Boss Klein hat Frieden mit den Anhängern geschlossen.

