Matchbericht & Noten «Wir haben unsere Solidarität wieder gefunden»: Luzern wird von YB nur einmal ausgespielt Luzern kassiert mit einem dezimierten Team bei YB eine 0:1-Niederlage – die Mini-Niederlage könnte jedoch wertvoll sein mit Blick auf die letzten beiden Runden. Janick Wetterwald und Daniel Wyrsch 26.07.2020, 20.01 Uhr

Die Ereignisse wiederholen sich. Wie schon am 7. Dezember bei der 0:1-Niederlage im Wankdorf gegen die Young Boys hat der FC Luzern auch am Sonntag mit dem gleichen Resultat gegen den wahrscheinlich neuen und alten Meister verloren. War es im Winter noch ein Eigentor von Pascal Schüprf, das zum YB-Heimsieg führte, schoss nun der Berner Überangreifer Jean-Pierre Nsame den entscheidenden Treffer. Der kamerunisch-französische Mittelstürmer traf in der 72. Minute nach einem langen Ball von Ali Camara sowie einem Durchspiel zwischen dem eingewechselten Marvin Spielmann und Michel Aebischer, der den präzisen Flankenball auf den nunmehr 30-fachen Saisontorschützen Nsame (er hat Seydou Doumbias/YB 30 Tore aus der Saison 2009/10 egalisiert).

Er steht grundsätzlich immer am richtigen Ort: YB-Tormaschine Jean-Pierre Nsame trifft zum 1:0. Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 26. Juli 2020)

Beim Tor von Jean-Pierre Nsame hatte für einmal auch Marius Müller keine Abwehrchance. Der Luzerner Goalie war sonst immer die Endstation der Berner Angriffe. Der 27-jährige Deutsche verhinderte mit starken Reflexen gegen Christian Fassnacht (20./42./54.) und Meschack Elia (41.) das erste Tor der Young Boys, die zwei Runden vor Schluss mit fünf Punkten Vorsprung auf St. Gallen und den Partien in Sion und eben gegen die zweitplatzierten St. Galler kaum mehr von der Spitze verdrängt werden können.

In der 58. Minute hext Müller und scheint Weg zum Punkt zu ebnen

Doch bis zum dreifachen Zählergewinn gegen den FCL musste YB leiden. Als Marius Müller in der 58. Minute auch noch gegen den allein vor seinem Tor aufgetauchten Meschack Elia eine Prachtsparade auspackte, deutete einiges daraufhin, dass Luzern in Bern den Punkt holen könnte, um definitiv nichts mehr mit dem Abstieg oder genauer dem Barrage-Platz (9.) zu tun zu haben. Innenverteidiger Stefan Knezevic hatte den Ball im Mittelfeld verloren, YB schaltete wie immer schnell um, aber der sehr agile Elia blieb wie erwähnt am hexenden Müller hängen.

Schnelle Angreifer wie der 22-jährige Kongolese Elia fehlten der Mannschaft von Fabio Celestini. Die tempostärksten Stürmer Ibrahima Ndiaye und Ryder Matos sind verletzt, genauso wie neun andere Profis. Zu allem Ungemach verletzte sich in der Vorbereitung aufs Spiel auch noch der Nachwuchsspieler Tyron Owusu. Der 17-jährige Offensivmann ist der Sohn des früheren Kriens-Spieler Benson Owusu. An seiner Stelle durfte wohl der 20-jährige Angreifer Lino Lang (79.) zum Debüt in der Super League gekommen sein. Das Positive der letzten Auftritte der Luzerner mit sechs Spielen und nur einem einzigen Punktgewinn (das 3:3 gegen Lugano nach 0:3-Rückstand) sind die aus der eigenen Juniorenabteilung stammenden Jungprofis. Ohne sie würde das zuletzt arg dezimierte und überspielte Team von Celestini noch ein deutlich schlechteres Bild abgeben.

Nach Spielschluss zeigte sich Fabio Celestini mit seiner Equipe zufrieden. «Wir haben unsere Solidarität wieder gefunden», stellte er fest, «ich bin stolz auf meine Mannschaft.» Der 44-jährige Romand analysierte aber ebenso richtig: «Wir machten zu viele einfache Fehler.» So geschehen beim Gegentor, das Jean-Pierre Nsame in den seltenen 30er-Club der Super-League-Torschützen einer Saison gebracht hat. Auf der Seite wurden der eingewechselte Mark Marleku und Linksverteidiger David Mistrafovic von Marvin Spielmann und dem genialen YB-Spielmacher Michel Aebischer ausgespielt. In der Mitte standen die beiden Innenverteidiger Marco Bürki und Stefan Knezevic zu weit weg vom YB-Topstürmer Nsame.

Idriz Voca behauptet den Ball gegen YB-Ngamaleu. Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 26. Juli 2020)

FCL-Mittelfeldmann Idriz Voca: «Wir wollen immer gewinnen, da ist auch ein 0:1 bei YB enttäuschend.» Doch die Mini-Niederlage könnte für Luzern noch wertvoll werden: Nämlich dann, wenn es in den letzten beiden Runden auch gegen Zürich (am Freitag zu Hause) und in Basel (Montag, 3. August) Pleiten absetzt und die Widersacher siegen. Dann würde man im extremsten Fall dank dem Torverhältnis nicht in die Barrage rutschen.

Young Boys – Luzern 1:0 (0:0)

1000 Zuschauer. – SR San.

Tor: 72. Nsame (Aebischer) 1:0.

Young Boys: Wölfli; Janko, Camara, Lustenberger, Lefort (82. Lotomba); Fassnacht (70. Spielmann), Sierro, Aebischer, Gaudino (62. Sulejmani, 81. Martins); Elia (70. Moumi Ngamaleu), Nsame.

Luzern: Müller; Sidler, Knezevic, Bürki, Mistrafovic (80. Lang); Voca; Kakabadse, Grether, Schulz, Schürpf (70. Marleku); Margiotta.

Bemerkungen: Young Boys ohne Von Ballmoos, Garcia, Hoarau, Lauper, Mambimbi, Sörensen und Petignat (alle verletzt). Sulejmani verletzt ausgeschieden. Luzern ohne Schwegler, Males, Ndenge, Emini, Burch, Lucas, Ndiaye, Matos, Binous, Eleke und Owusu (alle verletzt). 20. Schuss von Nsame an die Unterkante der Latte.

Verwarnungen: 44. Bürki (Reklamieren), 50. Sierro (Foul), 74. Sulejmani (Foul), 87. Grether (Foul).

Stefan Knezevic drückte sich einen Eisbeutel auf seine linke Hüfte. Wegen eines Zusammenpralls hatte der FCL-Verteidiger auch nach Spielende noch Schmerzen. Das Bild passt zu diesem Nachmittag. Der FC Luzern verteidigte zwar tapfer, in der 72. Minute konnte er dem Druck der Berner aber nicht mehr standhalten. «Wir waren uns bewusst, dass es einen guten Marius Müller im Tor und eine gute Abwehr braucht, um dagegenzuhalten», sagte Knezevic schliesslich. Müller zeigte eine sehr gute Leistung, reagierte mehrmals stark auf die YB-Abschlüsse. Die Verteidigung aber, die hatte gegen die wirbligen Berner Angreifer so einige Probleme. «Wir liessen über die Flügel viel zu, YB kam so immer wieder zu gefährlichen Flanken», sagte Knezevic.

Teamkollege Idriz Voca formulierte es etwas konkreter: «Leider machten wir heute zu viele dumme Eigenfehler.» Der FCL-Mittelfeldspieler beschrieb: «YB machte enorm Druck, wir kamen phasenweise kaum hinten raus.» Körperlich sei er an seine Limiten gekommen: «Ich bin ehrlich, ich war kaputt. Ab der 70. Minute schaltet der Kopf in einen anderen Modus und du läufst einfach nur noch.»

Luzern-Trainer Fabio Celestini sah eine Mannschaft, die «alles gegeben hat». Gegen YB sei das einfach nicht genug gewesen, aber mit der Einstellung seiner Mannschaft war Celestini zufrieden. Angesprochen auf die jungen Spieler sagte der FCL-Trainer: «Lino Lang kam gut ins Spiel und kreierte zusammen mit Mark Marleku eine Chance für Marvin Schulz. Die Jungen haben Lust und die bringen sie auch auf den Platz.»

Marius Müller, Torhüter: Note 5.

Einmal mehr Luzerns Lebensversicherung; mit starken Paraden (20./41./42./54./58.). Bei YBs 1:0 von Nsame (30. Saisontor) von den Vorderleuten im Stich gelassen.

Silvan Sidler, Rechter Verteidiger: Note 4.

Solider defensiver Auftritt des U21-Internationalen. Er spielt wieder mit Selbstvertrauen. Stefan Knezevic, Innenverteidiger: Note 3.

Vor der Pause rettet er in extremis vor einschussbereitem Berner. Verliert aber auch den Ball, das führt zu Elias Topchance (58.). Marco Bürki, Innenverteidiger: Note 3,5

Bis zum 0:1 eine ordentliche Leistung gegen seinen Ex-Club. Er sieht nach hartem Foul Gelb und ist gegen Zürich gesperrt. David Mistrafovic, Linker Verteidiger: Note 3

Beginnt mit einem gewonnenen Zweikampf und spielt recht mutig mit. Mit längerer Spieldauer fehleranfälliger – wie vor dem 0:1. Idriz Voca, Defensives Mittelfeld: Note 4,5.

Fällt als Anspielstation und Ordner der Luzerner Organisation positiv auf.

Otar Kakabadse, Rechtes Mittelfeld: Note 3,5.

Nicht zum ersten Mal hat man das Gefühl, dass er nicht zu dieser defensiven Spielweise passt. Verbessert in der zweiten Hälfte. Simon Grether: Zentrales Mittelfeld: Note 4

Setzt seine kämpferischen Mittel ein, zum Spielen lassen ihm die Berner kaum Raum. Marvin Schulz, Zentrales Mittelfeld: Note 3

Er wirkt behäbig und etwas überspielt. Kein Wunder! Kommt in der 82. Minute gegen Wölfli den berühmten Schritt zu spät. Pascal Schürpf, Linkes Mittelfeld: Note 3.

Auch den Linksfuss hat man schon spritziger spielen sehen. Wegen muskulärer Probleme geht er nach 70 Minuten raus. Francesco Margiotta, Mittelfeldspieler: Note 2,5.

Ohne schnellen Angreifer an seiner Seite ist der beste FCL-Torschütze (11 Treffer) völlig isoliert. Mark Marleku, Linkes Mittelfeld: Note 3,5.

Kommt für Schürpf ins Spiel und wird gleich zusammen mit Mistrafovic vor dem 0:1 ausgespielt. Lino Lang, Offensivspieler: Note 4.

Aus den Ferien angereist, gibt er sein Super-League-Debüt. Spielt feinen Steilpass auf Schulz (82.).

Das knappe 1:0 ist für YB ein nächster Schritt Richtung dritter Meistertitel in Serie. Für den FC Luzern und Trainer Celestini geht die Baisse derweil weiter – es ist die sechste Partie ohne einen Sieg.