Interview zum Jubiläum 120 Jahre FC Luzern Ehrenpräsident Romano Simioni über den einzigen Meistertitel des FC Luzern: «Ehrlich gesagt hatten wir Riesendusel» Der FC Luzern feiert heute Donnerstag seinen 120. Geburtstag. Ein Gespräch mit Ehrenpräsident Romano Simioni. Keiner hat das Innerschweizer Fussball-Aushängeschild so lange geprägt wie der heute 86-Jährige. In der Ära Simioni errang der FCL den einzigen Meistertitel sowie einen Cupsieg – er stieg aber auch einmal ab. Daniel Wyrsch 12.08.2021, 05.00 Uhr

Ex-FCL-Präsident Romano Simioni ist mit 86 Jahren immer noch ein aktiver und rüstiger Mann mit wachem Geist. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Juli 2021)

Sie wurden 1975 Präsident, hatten Sie noch Kontakt zu Gründungsmitgliedern des am 12. August 1901 ins Leben gerufenen FC Luzern?

Romano Simioni: Albrik Lüthy hatte ich gekannt. Er war erster FCL-Torschütze im ersten Spiel bei der 1:2-Niederlage auswärts gegen Zofingen, später wurde Albrik Lüthy Präsident und Ehrenpräsident des FC Luzern. Er schenkte mir einige Utensilien aus der Anfangszeit, darunter eines seiner Fussball-Leibchen.

In den ersten Jahrzehnten blieben die Präsidenten meist nur ein, zwei Jahre im Amt. Woran lag das wohl?

Lüthy und die anderen aus der Gründungszeit hatten selbst Fussball gespielt. Das waren zehn, elf Kollegen, die eine Mannschaft gründeten. Ihnen war nicht bewusst, was aus diesem Klub einmal werden könnte.

Sie dagegen blieben zwischen 1975 und 1998 mehr als 22 Jahre FCL-Präsident. Wie schafften Sie es, das Fussball-Aushängeschild der Region so lange zu leiten?

Ich bin immer einer aus dem Volk gewesen. Bevor ich Präsident wurde, war ich zehn Jahre an den Heimspielen, hatte mich mit Kollegen auf der Stehrampe unter der Uhr im Allmendstadion getroffen. Mein Vater war fussballbegeistert und beim FC Kickers aktiv als Linienrichter. Er hatte mich an die Spiele mitgenommen, so wurde ich Fan.

In Ihrer Ära gab es grosse und unvergessene Persönlichkeiten, die Nationalliga-A-Klubs vorstanden…

…wie Edi Nägeli, der einstige Präsident des FC Zürich. Er hatte immer einen Stumpen im Mund, deshalb nannte man ihn «Stumpen-Edi». Er besass mehrere Zigarrengeschäfte, so auch in Luzern. Mein Bruder empfahl mir, mit Edi Nägeli zu reden, bevor ich als FCL-Präsident zusage, damit ich nichts falsch mache. Ich traf mich zweimal länger mit ihm, er gab mir einen Haufen nützlicher Ratschläge.

Später verkaufte Ihnen Edi Nägeli den bis heute erfolgreichsten Stürmer der Klubhistorie des FC Luzern, dieser schoss 71 Tore in 139 Spielen in der höchsten Liga. Erinnern Sie sich?

Natürlich, ich besuchte den FCZ-Präsidenten in Zürich, da fragte mich Edi Nägeli, was er mit Peter Risi machen solle. «Gib ihn uns», sagte ich zu ihm, wir waren 1979 gerade in die Nationalliga A aufgestiegen, der Mittelstürmer aus Buochs passte perfekt. Peter Risi wurde bei uns zweimal Torschützenkönig, nachdem er schon mal für Zürich die meisten Saisontore geschossen hatte.

Die Verträge sollen in den Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre sehr einfach abgeschlossen worden sein.

Mit Xamax-Boss Gilbert Facchinetti war ich befreundet. Er lud mich zum Essen in seine Villa in Neuenburg ein, seine Frau kochte. Auf einer Papierserviette haben wir den Transfer von Roli Widmer zu Xamax festgehalten.

Ging das immer so einfach?

Nein, mit Sion-Präsident Christian Constantin feilschte ich mal um eine Ablöse eines Spielers. Und schon mit Constantins Vorgänger André Luisier musste ich beim Verband vorsprechen, als uns Jürgen Mohr nach dem Meistertitel 1989 in Richtung Sion verliess. Luisier wollte mir einen Check von 400'000 Franken übergeben, ich verlangte 600'000 Franken, Fachleute des Verbandes bezifferten eine Ablöse von 770'000 Franken. Luisier wurde böse, später vertrugen wir uns aber wieder.

Mit welchem Stil pflegten Sie den FC Luzern zu führen?

Ich bin nach Heimspielen immer hinter der Tribüne gestanden. Dort musste ich je nach Ausgang des Matches die Flüche der Unzufriedenen über mich ergehen lassen oder ich wurde mit der überschäumenden Freude der Euphorisierten eingedeckt.

Ihr Start war schwierig: 1976 feierte der FCL sein 75-Jahr-Jubiläum. Nach einer 1:5-Heimpleite gegen Nordstern Basel standen die Spieler beim Festakt wie begossene Pudel auf der Bühne im Kunsthaus. Richtig?

Ja, das war furchtbar unangenehm. Wir mussten gute Miene zum bösen Spiel machen. Trotzdem war es damals eine schöne Zeit. (lächelt zufrieden)

Mit dem Duo Paul Wolfisberg und Seppi Vogel stieg der FCL 1979 auf. Warum spricht man heute nur noch vom «Wolf», der 2020 starb?

Paul kam aus Kriens zu uns, er war stets ein kollegialer Typ. Als Duo arbeiteten er und Seppi toll zusammen. Vogel war strenger, er trainierte das Team. Dummerweise schlug ich «Wolf» später als Nationaltrainer vor – und verlor damit den Coach im Klub.

Die Baumeister des Luzerner Meistertitels 1989 (von links): Präsident Romano Simioni, Trainer Friedel Rausch und Assistent Ignaz Good. Bild: Luzerner Zeitung (Luzern, 10. Juni 1989)

War die Verpflichtung von Friedel Rausch im Jahr 1985 Ihr bester Entscheid?

Das ist so. Ignaz Good stellte den Kontakt zu ihm her. Friedel hatte 1980 mit Eintracht Frankfurt den Uefa-Cup gewonnen. Good rief ihn an, Rausch fuhr sofort mit dem Auto nach Luzern, im «Flora» trafen wir uns. Wir sagten: «Probieren wir es mal.» Er führte das Profitum in Luzern ein.

Höhepunkt mit Rausch war der Meistertitel: Inoffiziell feierten ihn 30'000 Fans am 10. Juni 1989 beim 1:0-Heimsieg über Servette. Eine Sternstunde auch für Sie?

Ehrlich gesagt hatten wir Riesendusel. Ein Spiel vorher in Neuenburg vergab Xamax 20 Chancen, unsere einzige nutzte Peter Nadig in der 89. Minute zum 1:0-Sieg. Mehrere Spiele gewannen wir ebenfalls 1:0. Stolz bin ich, dass unsere Mannschaft aus vielen Innerschweizern bestand.

In der Sendung «Sport unter der Lupe» von SWR wurde dem Meistertitel des FC Luzern im Jahr 1989 ein sehenswerter Beitrag gewidmet. Youtube/SWR

1992 wurde der FCL unter Friedel Rausch Cupsieger, stieg aber ab. Er sagte kurz danach, das siebte Jahr wäre wohl eines zu viel gewesen. Hätten Sie sich früher von Rausch trennen müssen?

Nein, das war gut so! Es hat uns die Wende gebracht – und ist aus meiner Sicht die Basis für die Entwicklung bis heute. Wir stiegen 1993 wieder auf, seit 2006 ist der FCL in der Super League. Mich freut, dass mit Stefan Wolf einer unserer Ex-Spieler Präsident geworden ist. Bei ihm steht der Fussball im Zentrum, das ist wichtig für den FC Luzern.

Erfolgreichster und dienstlängster Präsident Der heute 86-jährige Romano Simioni stand dem FC Luzern zwischen 1975 und 1998 mehr als 22 Jahre am Stück vor, deutlich länger als alle anderen 45 Präsidenten in der 120-jährigen Geschichte des Vereins. Simioni, früher Direktor des Baugeschäfts Anliker, prägte den FCL. Höhepunkte waren der einzige Meistertitel der Klubgeschichte 1989 und der Cupsieg 1992. Romano Simioni ist zusammen mit Walter Stierli Ehrenpräsident des FCL, Stierli zählt zu den Vätern der Swisspor-Arena.