Nach der bitteren 0:2-Niederlage in Lugano empfängt der FC Luzern am Samstag, 18.15 Uhr, Servette FC. Im Einwurf analysieren Philipp Breit, Sportchef «Tele 1» und «Radio Pilatus» und Daniel Wyrsch, Sportredaktor «Luzerner Zeitung», im Gespräch mit «Tele 1»-Moderatorin Sedrina Schaller die Ausgangslage für das Spiel der Genfer in der Swissporarena.

25.06.2020, 18.00 Uhr