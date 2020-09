Matchbericht & Noten «Wir müssen uns steigern, und das werden wir auch» – der FCL ist im Cup ohne Glanz eine Runde weiter Der FC Luzern müht sich zu einem 1:0-Sieg gegen den FC Thun. Eine wunderschöne Kombination entscheidet das Spiel. FCL-Trainer Celestini ist zufrieden für das erste Pflichtspiel, verlangt aber eine Steigerung. Philipp Zurfluh und Janick Wetterwald 13.09.2020, 21.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den sommerlich warmen Temperaturen geschuldet, unterbrach Schiedsrichter Urs Schnyder die Partie nach 25 Minuten. Auch FCL-Trainer Fabio Celestini war schon mächtig auf Betriebstemperatur. Er war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung seiner Elf. Es herrschte viel Redebedarf. So nahm er sich Francesco Margiotta zur Brust. Nach dem Spiel erläuterte Celestini die Szene: «Francesco war gefrustet, er haderte. Ich sagte ihm, dass er sich auf seine Leistung konzentrieren soll.»

FCL-Trainer Celestini war sehr aktiv während dem Match und am Ende «zufrieden». Bild: Martin Meienberger

Luzerns Cheftrainer hatte zu diesem Zeitpunkt allen Grund, das Gesehene zu kritisieren. Die Innerschweizer wirkten behäbig, uninspiriert und ideenlos. Im Spiel nach vorne fehlten die zündenden Ideen, in der Defensive liess man die Thuner zu oft gewähren. Die Luzerner hatten ihre liebe Mühe mit dem keck aufspielenden Underdog. Er trat überhaupt nicht wie ein Absteiger auf, sondern mutig und selbstbewusst. Ein Klassenunterschied war nicht zu sehen. Obwohl Luzern von Beginn das Spieldiktat in die Hand nahm, war die Mannschaft von Marc Schneider vor allem in der Person des Stürmers Ridge Munsy ein stetiger Unruheherd in Luzerns Defensive.

Die Thuner spielten diszipliniert. Sie waren gewillt, dem Favoriten ein Bein zu stellen. In der 20. Minute hatte Thuns Nicola Sutter eine Grosschance. Nach einem Eckball kam er fünf Meter vor dem Tor frei stehend zum Abschluss, doch er drosch den Ball über das Luzerner Gehäuse. Die Berner Oberländer waren ebenbürtig. Noch vor einer Woche mussten sie im Testspiel gegen Liga-Widersacher SC Kriens eine 1:5-Niederlage einstecken, diese schien keine Spuren hinterlassen zu haben.

Stürmer Ndiaye scheitert kläglich

Erstmals richtig gefährlich wurden die Gäste in der 43. Minute. Marvin Schulz spielte im Strafraum einen klugen Querpass auf den mitgelaufenen Ibrahima Ndiaye, der nur noch hätte einschieben müssen. Seine Mitspieler setzten schon zum Jubelschrei an, doch dieser blieb ihnen im Hals stecken. Der Senegalese verfehlte aus fünf Metern das verwaiste Tor – Prädikat kläglich.

Gleich im Anschluss an diese Szene hätten die Thuner in Führung gehen können. Kenan Fatkic prüfte Luzerns Schlussmann Marius Müller mit einem Distanzschuss.

Der FCL startete mit deutlich mehr Schwung in die zweite Halbzeit. Mehr Dynamik, genauere Zuspiele. Durch eine der wenigen gelungenen Kombinationen ging die Celestini-Elf in der 58. Minute in Führung. Nach einer Passstafette stand Marvin Schulz alleine vor Thuns Torhüter Andreas Hirzel. Der Deutsche vollendete mit einem präzisen Flachschuss.

Marvin Schulz trifft zum 1:0 für Luzern. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der Gegentreffer hemmte die Thuner Offensivbemühungen. Sie wirkten geschockt und tauchten nur noch selten in Luzerns Gefahrzone auf. Die Innerschweizer zeigten nun die Bissigkeit in den Zweikämpfen, die sie in der ersten Halbzeit vermissen liessen. Luzern stand defensiv sicher und brachte die Führung mit ein bisschen Zittern über die Zeit.

Achtelfinal-Duell gegen Chiasso

Obwohl der FCL in vielen Bereichen noch viel Luft nach oben hat, meinte Celestini hinterher: «Cupspiele sind immer etwas Besonderes. Als favorisierte Mannschaft kannst du nur verlieren.» Zum Achtelfinaleinzug, wo der FCL auf den FC Chiasso trifft, meinte er: «Wir sind auf einem gutem Weg. Weil es das erste Pflichtspiel war, bin ich zufrieden.» Der Romand wollte die positiven Aspekte betonen: «Wir haben zu Null gespielt und ein wunderschönes Tor gemacht. Darauf können wir aufbauen.» Im Hinblick auf den Saisonstart am kommenden Samstag sagte er: «Das Thun-Spiel ist morgen vergessen. Klar, wir müssen uns steigern, und das werden wir auch.»

FCL-Rückkehrer Filip Ugrinic und Trainer Celestini klatschen nach dem Sieg ab. Bild: Martin Meienberger

Torschütze Marvin Schulz sagte nach dem Spiel: «In der ersten Halbzeit waren wir etwas zu langsam, wir hätten den Ball schneller laufen lassen müssen.» Es sei aber für das erste Spiel nach der gut fünfwöchigen Pause keine schlechte Leistung gewesen, meinte der 25-jährige Deutsche. «Dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit haben wir mehr Räume vorgefunden und so auch das Tor erzielt.»

Schulz jubelt zusammen mit Margiotta über sein Tor. Bild: Martin Meienberger

FCL-Mittelfeldspieler Idriz Voca wollte nicht von einer schwachen Leistung in der ersten Halbzeit sprechen: «Thun gab uns wenig Platz. Sie standen defensiv und lauerten auf Konter. Wir hatten trotzdem eine sehr gute Torchance mit Ndiaye.» Die Thuner hätten viel Aufwand betreiben müssen in der ersten Halbzeit und seien dann etwas müde gewesen nach der Pause. Das kurze Fazit von Voca zum Schluss: «Im Cup zählt der Sieg, den haben wir geholt und sind somit eine Runde weiter.»

Marius Müller, Torhüter: Note 5.

Der Deutsche zeigt kurz vor der Pause eine gute Parade gegen einen tückischen Distanzschuss. Ansonsten wenig Prüfungen, spielt mit einer Ausnahme fehlerlos am Fuss. Lucas Alves, Innenverteidiger: Note 4.

Der FCL-Kapitän ist in der Abwehr nicht der gewohnte Antreiber. Spielt aber zweikampfstark. Silvan Sidler, Linker Verteidiger: Note 4.

Defensiv bis auf wenige Situationen solid und kämpferisch. Offensiv tritt er kaum in Erscheinung. Stefan Knezevic, Innenverteidiger: Note 4,5.

In der ersten Halbzeit teilweise etwas unsicher. In der zweiten Halbzeit gewinnt er viele Zweikämpfe und hat eine gute Spieleröffnung. Idriz Voca, Defensives Mittelfeld: Note 4.

Macht gerade in der ersten Halbzeit mehr Fehler, als man das von ihm gewohnt ist – spielt unauffällig. Simon Grether: Zentrales Mittelfeld: Note 3,5.

In der ersten Halbzeit mehrmals überfordert auf der rechten Abwehrseite. Er spielt nach der Pause etwas selbstbewusster und tritt mehr in Erscheinung.

Marvin Schulz, Rechtes Mittelfeld: Note 4,5.

Der Torschütze ist an der Grosschance von Ndiaye in der ersten Halbzeit beteiligt. Findet sonst aber auf der Aussenposition lange nicht ins Spiel, steigert sich gegen Ende der Partie.

Filip Ugrinic, Zentrales Mittelfeld: Note 4,5.

Geht robust in die Zweikämpfe, hat viele Ballkontakte. Gutes erstes Pflichtspiel im FCL-Dress nach einem Jahr in Holland. Pascal Schürpf, Stürmer: Note 4.

Kämpft, treibt seine Mitspieler an. Ist an der Kombination zum Tor beteiligt. Sonst geht das Spiel etwas an ihm vorbei.

Francesco Margiotta, Stürmer: Note 3,5.

Fällt mehr durch seine sichtliche Unzufriedenheit auf, als durch spielerische Akzente. Ohne gute Offensivaktion, ausser Assist auf Schulz.

Ibrahima Ndiaye, Stürmer: Note 3,5.

Vergibt vor der Pause kläglich. Ist ein stetiger Unruheherd, bringt aber zu wenig Zählbares zu Stande. Mark Marleku, Stürmer, eingewechselt, zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. Lino Lang, Stürmer, eingewechselt, zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Thun – Luzern 0:1 (0:0)

1000 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tor: 58. Schulz 0:1.

Thun: Hirzel; Joss, Havenaar, Sutter, Hefti; Rüdlin, Fatkic, Da Silva (68. Breitenmoser), Schwizer; Munsy, Karlen.

Luzern: Müller; Grether, Knezevic, Lucas, Sidler; Voca; Ndiaye (87. Lang), Schulz, Ugrinic, Schürpf; Margiotta (80. Marleku).

Bemerkungen: Thun ohne Castroman und Kablan (beide verletzt). Luzern ohne Bürki, Ndenge, Schwegler, Burch, Binous (alle verletzt).

Verwarnungen: 8. Schulz (Foul). 45. Grether (Foul). 45. Ndiaye (Foul). 19. Sutter (Foul). 53. Joss (Foul). 92. Schürpf (Foul).

Marvin Schulz (links, hier zusammen Francesco Margiotta, schoss den entscheidenden Treffer. Wechsel bei Luzern: Francesco Margiotta geht, Mark Marleku kommt. Silvan Sidler und Trainer Fabio Celestini jubeln nach dem Spiel. Marvin Schulz jubelt auf dem Rücken von Teamkollege Stefan Knezevic nach dem 1:0. Marvin Schulz (rechts) jubelt zusammen mit Teamkollege Pascal Schürpf. Auf und davon: Luzerns Marvin Schulz (ganz rechts). Thuns Nikki Havenaar (links) gegen und Luzerns Ibrahima Ndiaye in Aktion. Luzerns Filip Ugrinic (vorne) schneller als Thuns Gregory Karlen. Luzerns Simon Grether (links) gegen Thuns Dominik Schwizer. Luzerns Ibrahima Ndiaye (links) gegen Thuns Dominik Schwizer. Luzerns Simon Grether (links) gegen Thuns Ridge Munsy Luzerns Marvin Schulz (rechts) gegen Thuns Gregory Karlen. Spielt einen Ball zu seinem Mitspieler: FCL-Torhüter Marius Müller. 1000 Zuschauer in der Stockhorn-Arena, alle mit Masken. FCL-Trainer Fabio Celestini gibt Anweisungen.

Video: Tele 1