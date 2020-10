Matchbericht & Noten «Wir müssen uns vor niemandem verstecken»: Der FC Luzern wurde für sein attraktives Spiel gegen St.Gallen schlecht belohnt Der FC Luzern spielt gegen den Leader St. Gallen mutig auf, muss sich aber mit dem 2:2-Remis zufrieden geben. Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald 18.10.2020, 21.58 Uhr

Torschütze Filip Ugrinic bejubelt mit Dejan Sorgic und Louis Schaub den 2:2-Ausgleich. Martin Meienberger

Endlich wieder mehr als 1000 Besucher in der Swisspor-Arena. Immerhin 3569 Fans pilgerten ins Fussballstadion auf der Allmend. Der FC Luzern öffnete die Türen nur für seine Saisonkarteninhaber. Die Anwesenden sorgten aber für hervorragende Stimmung. Nach Matchschluss gingen die FCL-Spieler in die Kurve hinters Tor, dort hatten die Anhänger auf den wegen der Coronaschutzmassnahmen montierten Sitzplätzen den Match verfolgen müssen. Jetzt aber standen die Fans auf, applaudierten der Mannschaft. Eine eigentlich unübliche Aktion nach einem Unentschieden, sonst werden meistens nur Siege gefeiert. Doch die Supporter wollten den Spielern und sicher ebenso Trainer Fabio Celestini kundtun, dass sie auch mit einem attraktiv herausgespielten 2:2-Remis zufrieden sind.

Ein unterhaltsames Unentschieden. Im Bild: Die Luzerner feiern Filip Ugrinics 2:2. Urs Flüeler / Keystone

Auf der gegnerischen Seite war mit dem FC St. Gallen immerhin der bislang verlustpunktlose Leader der Super League gestanden. Ein Kontrahent, der deutlich eingespielter als der FCL ist.

Gleich mit drei Neuen in der Startformation

Bei den Innerschweizern gaben mit Alex Carbonell und Varol Tasar zwei Zuzüge ihr Début in der Startelf – und auch Dejan Sorgic stand nach achtjähriger Luzern-Absenz erstmals wieder in der Anfangsformation. Dieser Dejan Sorgic, aufgewachsen in Unterägeri im Kanton Zug, schoss in seinem total 16. Super-League-Einsatz für den FCL sein erstes Tor für Blau-Weiss. Es war das 1:1 in der 51. Minute. St.-Gallen-Goalie Ati Zigi leistete sich bei einem Flankenball von Louis Schaub seinen einzigen Fehler der Partie, Dejan Sorgic stand als Goalgetter goldrichtig – und drückte den Ball über die Linie. Der 31-jährige Mittelstürmer mit Vergangenheit in Auxerre und Thun freute sich riesig. Der Mann mit Wurzeln in Serbien bekreuzigte sich nach seinem Treffer. Für den FC Thun hatte er zwischen 2016 und 2019 nicht weniger als 38 Treffer in der höchsten Liga erzielt. «Ich bin glücklich, hat’s gleich beim ersten Spiel in der Swisspor-Arena mit einem Torerfolg geklappt», sagte Sorgic. Die Fans feierten ihn nach seiner Auswechslung mit «Sorgic»-Sprechchören, die neue Nummer 9 des FCL hat die Herzen der Zuschauer schon beim Comeback vor eigener Kulisse für sich gewonnen.

Dejan Sorgic ist zurück und darf sich über grosse Zustimmung bei den Fans freuen. Urs Flüeler / Keystone

Auf Seiten der Luzerner feierte aber nicht nur der Mittelstürmer eine gelungene Leistung, Varol Tasar spielte im ersten Match spektakulär. Auch wenn der frühere Aarauer und Servettien natürlich noch nicht komplett ins Kollektiv eingebunden ist, hat er doch schon aussergewöhnliche Aktionen geliefert. Er und Spielmacher Louis Schaub könnten ein gefährliches neues Offensivduo werden. Auch der beim FC Barcelona ausgebildete Spanier Alex Carbonell hat sein grosses technisches Können mehr als nur angedeutet.

Hat ein paar aussergewöhnliche Aktionen geliefert: Mittelstürmer Varol Tasar Martin Meienberger

Dagegen war Luzern in der Abwehr erneut fehleranfällig. Beim frühen 1:0 der Ostschweizer kam Victor Ruiz (5.) viel zu einfach zum Abschluss. Dem 2:1 der St. Galler durch Jordi Quintillà (59.) ging ein Ballverlust von Filip Ugrinic voraus. Der 21-jährige Holland-Rückkehrer muss solche gravierende Fehler in Zukunft unbedingt vermeiden. Celestini meinte nach dem Match: «Wenn man sich Aussetzer wie vor dem 1:2 leistet, kann man nicht gewinnen.» Immerhin konnte sich Ugrinic in der 66. Minute mit einem schönen Hechtkopfball zum 2:2-Endstand und seinem total zweiten Tor in der höchsten Liga rehabilitieren.

Görtlers Spucken gegen Ndenge hätte bestraft werden müssen

Für Aufregung hatte in der 20. Minute St. Gallens Lukas Görtler gesorgt: Für die Zuschauer hinter dem Tor klar ersichtlich – und ebenso anhand der TV-Bilder – , spuckte er in Richtung von Tsiy Ndenge. Eine grosse Unsportlichkeit, die gerade in dieser Zeit nicht zu entschuldigen ist. Schiedsrichter Fedayi San schaute sich die Szene am VAR-TV an, entschied sich jedoch nicht einmal für eine gelbe Karte. Rot und Platzverweis für Ex-Bayern-Profi Görtler wären die berechtigte Strafe gewesen.

Trug nicht einmal ein blaues Auge von seiner unsportlichen Handlung: Lukas Görtler im Spiel gegen Tsiy Ndenge. Marc Schumacher / freshfocus

Obwohl sich der FCL damit nichts kaufen kann, dass er mit zwei Punkten aus vier Spielen zum nächsten Match am Sonntag nach Bern gegen Meister YB fahren muss, dürften die lobenden Worte von St.-Gallen-Coach Peter Zeidler guttun: «Wie uns die Luzerner nach der Pause unter Druck setzten, das haben wir so noch nicht erlebt. Das 1:1 war überfällig.» Und: «Luzern war ein guter Gegner.» Zeidler wusste, beim wer er sich für den Punkt zu bedanken hatte: «Torhüter Ati Zigi hielt grossartig!»

Celestini ist enttäuscht von Schürpf

Fabio Celestini nannte das 2:2 ein «logisches Resultat». Der FCL-Trainer führte aus: «Wir haben ab der 30. Minute gut gespielt, aber mit solchen Fehlern vor den Gegentoren kannst du dieses Spiel nicht gewinnen.» Zu seinem frühen Wechsel sagte Celestini: «Pascal Schürpf sagte nach dem Einwärmen, er spüre leichte Schmerzen, aber er wolle spielen. Er trägt dann auch eine Mitschuld am ersten Gegentor, das ist natürlich bitter.» Der Trainer sei etwas enttäuscht von Schürpf und er werde das mit der Mannschaft thematisieren. «Solche kleine Details können entscheiden.» Der Trainer äusserte sich auch noch zur Aktion der Fans vor dem Spiel, bei der FCL-Anhänger in der Voltastrasse mit Gesängen und Fackeln auf den Mannschaftsbus warteten: «Das war eine super Überraschung für die Spieler. In dieser schwierigen Zeit braucht es alle – vielen Dank an die Fans.»

Neuzugang Varol Tasar war einer der Aktivposten beim FCL. Er sagte nach dem Spiel: «Wir sind zufrieden mit dem Unentschieden. Es braucht noch Zeit, bis die Mannschaft mit den vielen neuen Spielern harmoniert.» Zur Druckphase direkt nach der Pause meinte der Offensivspieler: «Der Trainer hat in der Pause gesagt, wir sollen frecher spielen und die Zweikämpfe annehmen. Das ist uns gelungen.» Rückkehrer Dejan Sorgic sagte: «Wir können stolz sein auf die Leistung.» Mit Blick auf den nächsten Gegner, Meister YB, meinte der Stürmer: «So müssen wir uns vor niemandem verstecken.»

«Vielen Dank an die Fans», Trainer Celestini weiss, dass es für die Spieler wichtig ist, eine Fangemeinde hinter sich zu spüren. Martin Meienberger

Luzern - St. Gallen 2:2 (0:1)

1569 Zuschauer. – SR San.

Tore: 5. Ruiz (Kräuchi) 0:1. 51. Sorgic (Schaub) 1:1. 59. Quintilla 1:2. 66. Ugrinic (Sidler) 2:2.

Luzern: Müller; Schulz, Lucas, Knezevic, Sidler; Carbonell, Ndenge; Tasar, Schaub (81. Alabi), Schürpf (19. Ugrinic); Sorgic (74. Ndiaye).

St. Gallen: Zigi; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Muheim; Quintilla; Görtler, Ruiz (80. Staubli); Stillhart (88. Rüfli); Guillemenot (69. Ribeiro), Duah (69. Babic).

Bemerkungen: Luzern ohne Schwegler, Grether, Binous, Burch (alle verletzt) und Frydek (Quarantäne). Schürpf verletzt ausgeschieden. St. Gallen ohne Kamberi, Lüchinger, Alves und Gonzalez (alle verletzt). Verwarnungen: 27. Ndenge (Foul), 45. Tasar (Unsportlichkeit), 61. Quintilla (Foul), 79. Kräuchi (Foul).