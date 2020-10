Matchbericht & Noten «Wir setzten zu sehr aufs Verteidigen» – der FC Luzern war zu wenig böse für den Meister YB Bis zur Halbzeit hält der FC Luzern im Geisterspiel in Bern dagegen, dann dreht YB das Spiel und siegt 2:1 (0:1). Der FCL bleibt damit ohne Sieg in der laufenden Saison. Daniel Wyrsch aus Bern 26.10.2020, 08.05 Uhr

Vielleicht müssten die Luzerner Fussballprofis künftig eine Zusammenarbeit mit Schwingerkönig Christian Stucki anstreben. Der Böseste der Bösen, wie die Sägemehlathleten mit eidgenössischem Kranz bezeichnet werden, könnte den Innerschweizern Zweikampfstärke und Beharrlichkeit beibringen. Der 35-jährige Berner trainiert bekanntlich mit dem Athletiktrainer Tommy Herzog in Beromünster. Doch um König Stucki für den FCL zu gewinnen, bräuchte es dennoch einige Überredungskünste, ist er doch seit vielen Jahren bekennender YB-Fan. Gestern blieb sein Sitz leer wie rund 31000 weitere im weiten Rund des praktisch leeren Wankdorfstadions. Wegen der hohen Fallzahlen hatte der Regierungsrat des Kantons Bern entschieden, dass der Meister seine Heimspiele vorläufig ohne Zuschauer austragen muss.

Filip Ugrinic zeigte gegen YB mit Fabian Lustenberger eine gute Leistung. Bild: Martin Meienberger

Dieser Umstand wirkte sich natürlich auf die Stimmung aus. YB hatte definitiv nicht den üblichen Heimvorteil. Luzern-Trainer Fabio Celestini hatte vor dem Spiel in einem TV-Interview kundgetan, dass seine Spieler böser sein müssten als in den ersten vier Ligapartien dieser Saison. Die Innerschweizer hatten bereits neun Gegentore kassiert – und auf der Habenseite lediglich zwei Punkte.

Schulz trifft souverän vom Punkt zur Luzerner Führung

Eine Vorbereitung mit Christian Stucki in Sachen böse sein hätte dem FCL auch gestern sicher nicht geschadet. Wobei die Luzerner in der ersten Halbzeit noch gut dagegenhielten. Es war ein sehr realistischer Fussball, den Fabio Celestini spielen liess. YB war klar tonangebend, aber ausser bei einem Kopfball von Goalgetter Jean-Pierre Nsame (5.) hatte der Meister in der ersten Hälfte keine gefährliche Torszene. Luzern-Keeper Marius Müller lenkte die Kugel reflexstark über die Latte.

Einer der seltenen Luzerner Gegenangriffe führte zu einem Foulpenalty für die Luzerner. Nach einer Flanke von Innenverteidiger Lucas Alves tauchte mit Stefan Knezevic auch der zweite zentrale Abwehrmann vor dem Tor von YB-Goalie David von Ballmoos auf. «Kneze» kam vor Jordan Lefort an den Ball, der Franzose traf ihn an der Wade – und Schiedsrichter Sandro Schärer zeigte zu Recht auf den Elfmeterpunkt. Marvin Schulz schoss seinen ersten Penalty im FCL-Dress souverän, von Ballmoos war chancenlos, Luzern führte beim Meister in der 19. Minute mit 1:0.

Wie Marius Müller nach der Partie erklärte, änderte Celestinis Team nach der Pause die Taktik. Statt gegen die hoch pressenden Berner den Ball gepflegt hinten heraus zu spielen, schlug der deutsche Goalie lange Abschläge. «Aber mir fehlte ein richtiger Zielspieler», offenbarte Müller. Kopfballspezialist Pascal Schürpf musste in Bern wegen eines Muskelfaserrisses aus dem Heimspiel gegen St.Gallen (2:2) passen. Seine kämpferischen Qualitäten vermisste man in den zweiten 45 Minuten ebenso wie seine Kopfballstärke. Ausserdem musste auch Marvin Schulz wegen Schmerzen in den Adduktoren in der zweiten Hälfte zuschauen.

Dank FCL-Goalie Marius Müller fiel die Niederlage nicht höher aus. Bild: Martin Meienberger

Gleich ohne beide Aggressivleader wurde es für den FCL immer schwieriger, den stärker werdenden YB-Angriffen standzuhalten. Louis Schaub wurde nach einer Balleroberung von den kräftigen Gastgebern unsanft vom Ball getrennt, nach einer Flanke des eingewechselten Quentin Maceiras und einer Kopfballablage von Nsame traf Meschack Elia in der 58. Minute mit einer perfekten Direktabnahme zum 1:1. Elf Minuten später liessen die Luzerner den Meister ohne Widerstand angreifen: Varol Tasar blieb passiv gegen Flankengeber Nicolas Moumi Ngamaleu, in der Mitte köpfelte Nsame ungehindert zum 2:1 (69.) ein. Immerhin verhinderte Müller mit weiteren überragenden Paraden eine deutlich höhere FCL-Niederlage.

Während die Young Boys mit dem Sieg die Tabellenführung übernommen haben, steht Luzern mit nur zwei Punkten aus fünf Partien auf dem zweitletzten Platz. Die Gegenwehr war in der zweiten Halbzeit zu schwach, Stucki hätte viel zu tun.

Für Fabio Celestini gab es nach der 1:2-Niederlage in Bern weniger zu loben als nach den ersten Saison-Begegnungen. «YB hat ein gutes Pressing gespielt, unser Plan war es, eigentlich direkter und vertikaler zu spielen», sagte der FCL-Coach. Für seinen Geschmack «setzten wir in den zweiten 45 Minuten zu sehr aufs Verteidigen». Mit spielerischen Mitteln konnte sich sein Team kaum befreien, die Gegentore waren die logische Folge.

Ex-FCL-Trainer Gerardo Seoane machte auf die Qualitäten seiner Berner aufmerksam: «Kompliment meiner Mannschaft für die Geduld. Zudem konnte ich qualitativ gute Spieler einwechseln.» Trotzdem sei es nicht einfach gewesen: «Wenn man so hoch steht wie wir, ist es nicht einfach, die gegnerischen Angriffe zu kontrollieren.» Für den Luzerner Schlussmann gab’s ein Kompliment von YB-Trainer Seoane: «Marius Müller hat unseren Stürmern die Aufgabe schwer gemacht.»

Marius Müller seinerseits kritisierte seine Vorderleute: «Die beiden Gegentore wären zu vermeiden gewesen, uns unterliefen individuelle Fehler. Vor dem 1:1 von YB verpassten wir es, den Ball wegzuschlagen. Beim 1:2 gingen wir nicht in den Zweikampf, liessen einen Berner ungehindert flanken. Dieses Verhalten geht meiner Meinung nach gar nicht.»

Tasar macht zu viel Respekt gegenüber dem Meister aus

Angesprochen war damit wohl Varol Tasar. Der neue FCL-Offensivmann sagte zur Niederlage: «Wir wollten die Null verteidigen, nachdem wir zur Halbzeit 1:0 geführt hatten. In der zweiten Halbzeit unterliefen uns allerdings zu viele Fehler. Wir zeigten etwas zu viel Respekt, so kassiert man gegen den Meister die Gegentore.» Der Ex-Servettien ist aber überzeugt, dass das Team gut ist und sich verbessert. «Mehr Zeit bekommen wir, weil das Spiel gegen Sion verschoben ist.»

Young Boys – Luzern 2:1 (0:1)

Keine Zuschauer. – SR Schärer. – Tore: 19. Schulz (Foulpenalty) 0:1. 58. Elia (Nsame) 1:1. 69. Nsame (Moumi Ngamaleu) 2:1.



Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort (57. Maceiras); Sulejmani (57. Fassnacht), Aebischer (70. Gaudino), Camara, Moumi Ngamaleu; Elia (70. Siebatcheu), Nsame (85. Rieder).



Luzern: Müller; Schulz (46. Frydek), Alves, Knezevic, Sidler; Carbonell (82. Emini), Ndenge; Tasar (75. Alounga), Schaub, Ugrinic; Sorgic (65. Ndiaye).



Bemerkungen: Young Boys ohne Sierro (gesperrt), Lauper, Martins, Petignat und Spielmann (alle verletzt). Luzern ohne Binous, Burch, Owusu, Grether, Schürpf und Schwegler (alle verletzt). Verwarnungen: 32. Carbonell (Foul). 45. Tasar (Foul). 60. Camara (Foul). 85. Nsame (Spielverzögerung).