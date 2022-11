WM in Katar «Mein Traum geht in Erfüllung» – so freut sich Jashari mit mehreren Ex-FCL-Spielern im Schweizer Nationalteam auf die WM Ardon Jashari vom FC Luzern hat mit der Schweizer Nationalmannschaft die Reise zur WM nach Katar angetreten. Mit dem Zuger stehen auch die ehemaligen Blau-Weissen Ruben Vargas, Jonas Omlin und Remo Freuler im 26-Mann-Kader von Murat Yakin, seines Zeichen Ex-FCL-Trainer. Daniel Wyrsch, Zürich Jetzt kommentieren 14.11.2022, 19.12 Uhr

Ardon Jashari am Flughafen Zürich vor der Reise nach Doha mit einem Autogrammjäger. Bild: Ennio Leanza/Keystone (14. November 2022)

Bevor die Schweizer Nationalmannschaft am Flughafen Zürich in den Flieger stieg, um nach Doha zu reisen, stellten sich Trainer und Spieler den Fragen der Medien. Fast zwei Stunden dauerte es am Montag über den Mittag, bis alle 26 WM-Spieler der Schweiz im Airport-Hotel Radisson Blu angekommen waren, Medien- sowie Sponsoring-Termine wahrnahmen und sich einem Medizincheck stellten.

Vor die zahlreichen Kameras und Mikrofone stand zuerst Nationalcoach Murat Yakin. Geht es nach der Ausstrahlung seiner Führungsspieler Yann Sommer, Manuel Akanji und Granit Xhaka wird die Endrunde von Katar ein Erfolg für die eidgenössische Delegation. Captain Xhaka zeigte sich besonders zuversichtlich:

«Viele sind in Topform, die Vorzeichen stehen gut für uns.»

Freuler ruft durch die Hotel-Lobby: «Hopp Lozärn!»

Für den Berichterstatter dieser Zeitung kam es zudem zum Wiedersehen mit ehemaligen FCL-Protagonisten: Murat Yakin, Ruben Vargas, Jonas Omlin und Remo Freuler. Mittelfeldmann Freuler rief schmunzelnd durch die Lobby: «Hopp Lozärn!» Der 30-jährige Nati-Stammspieler erinnert sich gerne an seine zwei Jahre beim FCL, wo ihm unter Trainer Carlos Bernegger der Durchbruch in der Super League gelungen war.

Granit Xhaka (links) mit seinem Bruder Taulant Xhaka (Mitte) und Remo Freuler (rechts). Bild: Toto Marti/Freshfocus (Zürich, 14. November 2022)

Sechseinhalb Saisons spielte der Mittelfeldmann anschliessend erfolgreich bei Atalanta Bergamo in der Serie A, ehe er im Sommer zu Nottingham Forest in die beste Liga der Welt, die Premier League, wechselte. «Wir finden uns, kommen immer besser in Fahrt», stellte Freuler fest. Zuletzt feierte Nottingham 1:0-Heimsiege gegen Liverpool und Crystal Palace.

Höhepunkt des kometenhaften Aufstiegs

Vor einer ähnlich glanzvollen internationalen Karriere wie Remo Freuler steht aller Voraussicht nach Ardon Jashari. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat einen kometenhaften Aufstieg beim FC Luzern hinter sich. Vor einem Jahr trug er noch die Captainbinde in der U21. Im Januar erkannte der neue FCL-Cheftrainer Mario Frick das enorme Talent des Baarers mit Wurzeln in Nordmazedonien. Jashari entwickelte sich schnell zum Leistungsträger und trug seit Sommer in 13 von 18 Pflichtspielen die Captainbinde bei den Profis.

Gestern beschäftigte ihn die klare 0:3-Niederlage vom Sonntag in Bern gegen Leader YB noch ein wenig. Jashari:

«Wir wollten den ersten Saisonteil mit einer positiven Leistung und einem guten Resultat abschliessen. Das hat leider nicht geklappt. Jetzt bin ich froh, dass ich hier mit der Nationalmannschaft dabei sein darf.»

Das Telefonat mit Murat Yakin und die grossen Emotionen danach

Der Neuling, der am 27. September in St. Gallen beim 2:1-Sieg gegen Tschechien in der Nations League seine ersten Minuten im Nationalteam bestritt, bestätigte ein weiteres Mal: «Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich gehöre zur Nati des Landes, wo ich geboren und aufgewachsen bin.»

Jashari erzählte, wie es ihm am vergangenen Dienstag beim Telefonat mit Murat Yakin ergangen ist: «Ich sah nach dem Training, dass mich der Nationalcoach angerufen hatte. Dann rief ich ihn zurück. Zum Glück ist er schnell zur Sache gekommen und teilte mir mit, dass ich im WM-Kader stehe. Ich bin sicher, Murat spürte meine Freude, mein inneres Lächeln am Handy.» Und:

«Meinen Eltern, meiner Familie erzählte ich erst vom Aufgebot für Katar, als ich zu Hause angekommen war. Man kann gar nicht in Worte fassen, was mir und meiner Familie diese WM-Teilnahme mit der Schweiz bedeutet. Wir liessen den Emotionen freien Lauf.»

Schwer verträglicher Streit muss verdaut werden

Die Jasharis hatten es in den vergangenen Wochen und Monaten nicht leicht. Der Kampf um Ardon hatte seltsame Züge angenommen, so unerbittlich stritten mehrere Berater um das von Bundesliga- und Premier-League-Klubs umworbene FCL-Juwel.

Gier und Neid bildeten auch den Anfang des FCL-Machtkampfs, der aktuell mit juristischen Mitteln geführt wird. In der gesamten Zeit hat sich Ardon Jashari auf dem Spielfeld nichts anmerken lassen. Sein Entdecker und Klubtrainer Mario Frick, einst selbst Profi in der Serie A, sagte dazu:

«Wenn er diesem Druck in jungen Jahren standhält, ist das seiner Karriere nur förderlich.»

Nicht alle Familienmitglieder sollen die schwer verträgliche Geschichte verdaut haben. Jashari sagte, dass seine Liebsten jetzt auch in den Genuss einer WM-Reise kommen könnten. «Wahrscheinlich fliegen sie bald ebenfalls nach Katar.»

