Wütender FCL-Stürmer Eleke würdigt Coach Häberli keines Blickes Erneut kann Luzern-Angreifer Blessing Eleke am Samstag im Spiel gegen Xamax nicht verbergen, dass ihm eine Auswechslung durch Trainer Thomas Häberli sauer aufstösst. Daniel Wyrsch

Die Gegner nehmen Blessing Eleke unsanft in die Griffzange: Hier Arbenit Xhemajli von Neuchâtel Xamax mit einem klaren Foulspiel. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus, Neuenburg, 26. Oktober 2019)

Wütend sah FCL-Mittelstürmer Blessing Eleke (23) aus, als er in der 57. Minute im Auswärtsspiel bei Neuchâtel Xamax (0:2) ausgewechselt wurde. Anders als im Cupspiel Mitte August bei Calcio Kreuzlingen (2:0) gab Thomas Häberli dem Nigerianer an der Seitenlinie die Hand. Doch Eleke schaute am Coach vorbei, würdigte ihn keines Blickes.

Offensichtlich hat er Mühe, die ständigen Auswechslungen zu akzeptieren. Gegen Xamax wurde Eleke bereits zum vierten Mal in Folge durch den 18-jährigen Newcomer Darian Males (bislang 1 Tor/1 Assist) ersetzt.

Häberli zeigt Verständnis für erfolglosen Stürmer

Blessing Eleke, in der Vorsaison noch 13-facher Ligatorschütze, hat zuletzt Ende September im Heimspiel gegen Xamax zum 1:0-Sieg getroffen. Das war sein erst zweites Saisontor. Coach Häberli möchte dem Verhalten Elekes nicht zu viel Gewicht beimessen: «Es ist normal, dass er enttäuscht ist, wenn es ihm nicht rundläuft.»

Um endlich wieder ins Tor zu treffen, hat Eleke nächstes Mal am Mittwoch (19.00) in Zürich gegen die Grasshoppers die Chance. Beim Challenge-League-Spitzenteam geht es um den Einzug in den Cup-Viertelfinal.