FC LUZERN Wie FCL-Verteidiger Frydek seinen Flankenfehler verarbeitet Nach dem 1:1 gegen den FC Sion vom Sonntag heisst es beim FC Luzern: Wunden lecken und während den freien Tagen die Köpfe durchlüften. Turi Bucher 22.03.2021, 19.00 Uhr

Feiert am Mittwoch seinen 29. Geburtstag: FCL-Verteidiger Martin Frydek. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. März 2021)

«Bitte nicht nur auf Martins Flanke herumreiten», wünscht sich Markus Krienbühl, der Medienverantwortliche des FC Luzern, vor dem Gespräch mit Martin Frydek. Ja, es war schon eine ziemlich erschreckende «Traumflanke» quer durch den eigenen Strafraum, mit welcher Frydek am Sonntagnachmittag dem Sion-Spieler Anto Grgic das 1:0 ermöglichte.

Darauf herumreiten? Nein. Auf- und verarbeiten? Ja. Frydek sagt am Montag:

«Auch wenn es mir nicht leicht fiel, ich habe mir diese Szene am Sonntagabend noch ein paar Mal am TV angeschaut. Und ich habe danach nicht gut geschlafen. Ich weiss jetzt noch nicht, was ich mir bei dieser Flanke gedacht habe.»

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff, dem 1:1 im Heimspiel gegen den FC Sion, war FCL-Trainer Fabio Celestini herbeigeeilt, um Frydek zu trösten. «Fehler gehören zum Fussball, davon lebt der Fussball», erklärte Celestini hinterher.

Streicheleinheiten in Toni’s Zoo

«Hast du denn diesen Grgic in der Mitte nicht gesehen?», fragte Katarina Frydek am Sonntagabend, als ihr Ehemann nach Kerns heimkehrte. «Nein», musste Martin Frydek kleinlaut antworten, «ich habe auch nicht gesehen, dass Torhüter Marius Müller aus dem Tor und mir entgegengelaufen ist.» Gemeinsam kamen Martin und Katarina auf Tschechisch zur Erkenntnis: «Byla tam chyba!» Ja, stimmt, es war ein Fehler, aber immerhin: Frydek eilte sofort nach vorne und stiftete zwei Minuten später den Kurzpass auf Filip Ugrinic, welcher das 1:1 herbeischoss. «Was mich meinen Fehler beim 0:1 aber auch nicht schneller vergessen lässt», erzählt Frydek,

«denn wir hätten dieses Spiel gewinnen können, ja müssen.»

Der nächste Verarbeitungsprozess dann am Montagmorgen: Die Frydeks besuchen mit ihren Kindern Sebastian (4) und Tobias (2) Toni’s Zoo in Rothenburg. Die Profis des FC Luzern haben nach dem strengen Super-League-Programm und den zahlreichen sogenannten «englischen Wochen» (mit jeweils zwei Spielen pro Woche) nun drei Tage frei. «Den Kopf lüften», wie es Frydek ausdrückt. Das nächste Training steht am Donnerstag auf dem Programm. Ein Besuch bei seinen Eltern in Prag liegt für ­Frydek nicht drin. Denn:

«Bei meiner Rückkehr müsste ich mich wieder in Quarantäne begeben.»

Frydek erklärt dies in bei­nahe fliessendem Deutsch, weil sein Vater einst Fussballprofi in Leverkusen und Duisburg war, Martin junior in Köln in den Kindergarten und zur Schule ging, während Martin senior als tschechischer Nationalspieler 1996 Zweiter an der Europameisterschaft in England wurde (Tschechien scheiterte im Final mit dem unsäglichen «Golden Goal» an Deutschland).

Zur Welt kam Martin Frydek in der tschechischen Stadt Hradec Kràlové, seine Grosseltern leben immer noch im böhmischen Königgrätz, wie die Stadt auf Deutsch heisst. «Aber nach der Zeit in Deutschland habe ich seit meinem siebten Altersjahr mein ganzes Leben in Prag gewohnt», erzählt Frydek. Dort wurde er später zum Captain von Sparta Prag, zum siebenfachen Nationalspieler auch. Sein Bruder Christian (22) spielt derzeit in der 2. Mannschaft von Sparta.

Nächstes FCL-Spiel am Ostersamstag in Lausanne

Die Rückkehr in die tschechische Nationalmannschaft scheint für Martin Frydek im Moment verbaut. Auf der linken Verteidigerposition ist die Konkurrenz gross. Zu nennen wären da Jan Boril von Slavia Prag, Filip Novak von Fenerbahce Istanbul und Ales Mateju von Brescia Calcio (Serie B). Und: «Ich ­brauche gute Leistungen beim FC Luzern.»

Die nächste Chance bietet sich am Ostersamstag (18.15) in Lausanne. Weil der Vorsprung auf die Abstiegskandidaten Vaduz und Sion nur sechs Punkte beträgt, wäre es für die Luzerner ratsam, auch in der Westschweiz zu punkten. «Nicht nur in Lausanne», betont Frydek,

«wir müssen jetzt möglichst in jedem der letzten zehn Spiele punkten. Wir haben so oft gut gespielt mit zu wenig guten Resultaten. Wir müssen aus unseren Leistungen mehr Ertrag ernten.»

Martin Frydek feiert übrigens morgen Mittwoch seinen 29. Geburtstag. «Katarina wird einen Kuchen backen», sagt er, «und mein Sohn Sebastian wird mithelfen.» Spätestens dann soll auch «Chyba od nedele», der Fehler vom Sonntag, kein Thema mehr sein.