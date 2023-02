FCL-Trainer Mario Frick zitiert Vater vor dem St. Gallen-Spiel

FUSSBALL FCL-Trainer Frick zitiert seinen Vater: «Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen» Der FC Luzern spielte diese Saison gegen St.Gallen 1:4 und 3:3 – am Sonntag (14.15) kommt’s in der Ostschweiz zum dritten Duell. Turi Bucher Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.03 Uhr

Luzern-Trainer Mario Frick fordert «mehr Effizienz». Bild: Urs Flüeler/Keystone

«Ich weiss schon, die Fasnacht ist ein grosses Thema bei euch», sagt Mario Frick, der Trainer des FC Luzern. Er kenne die Fasnacht ja auch aus Liechtenstein, wo sie die «fünfte Jahreszeit» genannt wird. Aber, so Frick: «Mein Vater hat mich gelehrt: Zuerst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen.» Der FCL-­Coach meint damit: volle Konzentration auf das Auswärtsspiel vom Sonntag (14.15) in St.Gallen, erst am Güdismontag dürfen sich die FCL-Profis dann ­dezent ins Fasnachtstreiben stürzen. «Wie fröhlich der Fasnachtsmontag wird, hängt ganz stark von unserem Auftritt am Sonntag in der Ostschweiz ab.» Doch der Chefcoach sagt auch: «Ich hoffe, dass die FCL-Fans trotz Fasnacht den Weg nach St.Gallen finden.»

Dieser Auftritt morgen Sonntagnachmittag, er sei wegweisend, sagt Luzerns Trainer, «denn wir haben im neuen Jahr durchaus eine positive Serie ohne Niederlage in der Super League hingelegt». Frick erwähnt sofort den Haken an der «positiven Serie»: «Wir sind uns bewusst, dass wir zu viele Punkte liegen gelassen haben. Deshalb wollen wir in St.Gallen gewinnen. Aber wir sind natürlich nicht der Favorit. Erst mal gilt es, die ersten 15 Minuten heil zu überstehen.»

Turbulent waren die Duelle ­zwischen den Luzernern und St.Gallern zuletzt immer. Sei es die 1:4-Niederlage Luzerns auswärts oder das 3:3 daheim. «Das passiert, wenn zwei Mannschaften mit sehr ähnlicher Spielphilosophie aufeinandertreffen», sagt Frick. «Aber ein bisschen weniger Spektakel würde meinen Nerven guttun.» Nicht vergessen ist vom 1:4 im August des letzten Jahres die homophobe Aussage des (aktuell verletzten) FCL-Torhüters Marius Müller, aber auch die Auswechslung von Samuele Campo (aktuell krank), als er bei der Luzerner Bank mit Torhütertrainer Lorenzo Bucci aneinandergeriet.

Zeidler bemängelt die Verteidigungsarbeit

St.-Gallen-Trainer Peter Zeidler sagt: «Wir werden diese Saison nichts holen, wenn wir nicht besser verteidigen.» Bild: Anthony Anex/Keystone

«Durchgeschüttelt» – mit dieser Schlagzeile hatte das «St.Galler Tagblatt» nach dem 1:5 der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler in Bern gegen den unumstrittenen Spitzenreiter Young Boys getitelt. Und das «Tagblatt» hat ausgerechnet: Zeidler hat in 164 Meisterschaftsspielen als FCSG-Coach 67-mal gewonnen, aber auch 62-mal verloren (bei 35 Unentschieden): Der Punkteschnitt von 1,44 pro Spiel begeistert nicht wirklich. Andererseits: Zeidler und seine Mannschaft holten in dieser Saison in 20 Spielen 28 Punkte, was ebenfalls einen Schnitt von 1,4 ... und trotzdem den 3. Zwischenrang ergibt. Die Zahlen sind wohl ein Sinnbild der engen Tabellenverhältnisse und auch der Niveauverhältnisse in der aktuellen Super League.

«Wir werden diese Saison nichts holen, wenn wir nicht besser verteidigen. Und das gilt für die ganze Mannschaft», sagte Zeidler nach dem 1:5 selber. Ähnliches sagt Luzerns Frick, ­allerdings auf die beiden Direktduelle gegen St.Gallen bezogen: «Wir haben in den letzten Partien gut verteidigt, da bin ich durchaus zufrieden. Aber wir müssen insbesondere gegen St.Gallen defensiv viel besser agieren als beim 1:4 und 3:3.» Ja, sieben Gegentore in zwei Spielen gegen das Zeidler-Team – das ist entschieden zu viel. Die bisher besten St.Galler Torschützen in dieser Saison heissen Lukas Görtler (7), Emma­nuel Latte Lath und Jérémy ­Guillemenot (je 6).

Frick fordert erneut Energie und Effizienz, will, dass seine Mannschaft die Zweikämpfe ­gewinnt. «Denn wenn wir diese verlieren, haben wir keine Chance gegen St.Gallen, verlieren wir auch das Spiel. Die St.Galler ­haben ein Topteam, ähnlich wie die Young Boys, ähnlich wie wir. Am Sonntag wird deshalb auch die Tagesform entscheidend sein.»

Frick will mit dem Kiss-Prinzip siegen

Apropos Effizienz. Was hatte Mario Frick schon vor dem Match in Lugano (1:1) gesagt? «Ganz nach dem Kiss-Prinzip! Keep it simple and stupid!» Was für Journalisten beim Schreiben zählt, gilt für den FC Luzern auch an diesem Sonntag vor dem gegnerischen Strafraum: eine möglichst einfache Lösung anstreben, es nicht kompliziert machen, wenn es auch einfach geht. Die richtig einfachen Lösungen zum Torerfolg in der 3. Zone fand der FCL vor einer Woche gegen den FC Lugano nicht wirklich.

Dann halt in St.Gallen.