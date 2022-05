FC Luzern Christian Gentner braucht mit dem FCL kein Herzschlagfinale: «Lieber wäre mir eine gemütlichere Rettung» Christian Gentner stellt sich beim FC Luzern auch im letzten Heimspiel gegen YB (Donnerstag, 20.30 Uhr) ganz in den Dienst der Mannschaft. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Ob sein Vertrag im Sommer verlängert wird, will Christian Gentner nicht verraten. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 26. September 2021)

Christian Gentner ist ein interessanter Gesprächspartner. Der 36-jährige Profi des FC Luzern besitzt eine immense Erfahrung aus 430 Bundesligaspielen. Aus diesem riesigen Fundus schöpft er – und kann unaufgeregt davon erzählen. Er sagt Dinge wie:

«Im Verlaufe meiner Karriere machte ich die Erfahrung, dass eine Mannschaft nicht nur mit elf Spielern funktioniert.»

Ein Teamgeist müsse sich entwickeln. Dabei erzählt er aber nicht aus seiner Vergangenheit in Deutschland, sondern aus der Gegenwart beim FC Luzern. Die Entwicklung sei jetzt just an dem Punkt angelangt:

«Wo jeder dem anderen den Erfolg gönnt.»

Man könnte auch sagen: Gentner ist zurück in einer funktionierenden Mannschaft. Wie das in den vorangegangenen zwei Jahren bei Union Berlin der Fall gewesen ist. Bei den vom Zürcher Urs Fischer trainierten «Eisernen» ist das starke Kollektiv einer der Hauptgründe für den Erfolg, der auch in dieser Saison auf einen Platz (5.) im internationalen Geschäft führte – weitaus besser als die Erwartungen aufgrund des zur Verfügung stehenden Budgets waren.

Die Crux mit der falschen Selbsteinschätzung

Beim FC Luzern hatten auch nicht die finanziellen Mittel für Euphorie und eine hohe Erwartungshaltung gesorgt, sondern der Cup-Triumph am 24. Mai 2021 gegen St. Gallen (3:1). Mit Christian Gentner und Holger Badstuber wurden in der Sommerpause zudem zwei wohlklingende Spielernamen aus der Bundesliga verpflichtet. Plötzlich wurde vom Transfersieger und einer Platzierung in den Top 3 gesprochen.

Gentner ist eine intelligente Person. Er würde nie davon sprechen, dass er sich das anders vorgestellt hatte mit dem FCL. Er sagt nur:

«Wir hatten uns immer einen Tick stärker gesehen.»

Für «Gente», wie er genannt wird, sind die Gründe für die Wende zum Guten klar: «Wir haben uns qualitativ verbessert durch die Neuzugänge im Winter. Dadurch sind die Trainings besser geworden und von der Bank kommen Spieler, die uns stärker machen.» Den Namen des neuen Trainers nimmt der zweifache Deutsche Meister (2007 mit dem VfB Stuttgart und 2009 mit Wolfsburg) nicht in den Mund, Gentner stellt jedoch fest:

«Unser Fitnesszustand ist wesentlich besser als während der Vorrunde.»

Damit ist klar, dass der fünfmalige Nationalspieler seines Landes Mario Frick für die harte Wintervorbereitung dankbar ist.

Der Mittelfeldspieler hat von der Forderung Fricks («Wir wollen die fitteste Mannschaft der Super League sein») profitiert. «Ich kann immer noch mithalten, fühle mich auch nach zwei Spielen über jeweils 80 Minuten mit nur drei Tagen Pause dazwischen in guter Verfassung.» Darum denkt der Mann, der am 14. August das für Profis stolze Alter von 37 Jahren erreicht, noch nicht ans Aufhören.

«Solange es Spass macht, spiele ich weiter.»

Ob er beim FCL eine Vertragsverlängerung bekommt oder nicht, will der Mannschaftscaptain nicht verraten. Darüber ist offensichtlich Stillschweigen zwischen dem Klub und den Spielern mit auslaufenden Kontrakten vereinbart worden. Gentner versichert: «Wir sind in ständigem offenem Austausch.» Die Verantwortlichen würden sich stets korrekt verhalten. «Ich fühle mich wohl hier.»

Gentner hat im Frühling einen Sportmanagementkurs der Deutschen Fussball-Liga (DFL) und des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) erfolgreich abgeschlossen. Früher oder später wolle er bei einem Verein Fuss fassen, das Gelernte anwenden und seine Erfahrung einbringen. Der Zeitpunkt für diesen Schritt scheint aber noch nicht gekommen zu sein.

Wenn zum Saisonende alles passieren kann

Noch immer ist Christian Gentner mit Leib und Seele Fussballer. Ganz egal, ob er in der Rückrunde öfter auf der Ersatzbank Platz nehmen musste und nur zu Teileinsätzen gekommen ist. Die Nummer 4 des FCL ist ein Teamplayer, er hat sich stets voll eingebracht, mitgelitten und mitgefeiert. Es ist grossartig, wenn ein Profi mit dieser glanzvollen Karriere im Herbst seines Wirkens von der Ersatzbank zu den Mitspielern rennt, um mit ihnen unter der Fankurve einen wichtigen Torerfolg zu bejubeln.

Gegen YB bestreitet der FCL am Donnerstag zu Hause seine zweitletzte Saisonpartie, gegen den neuen Meister FCZ am Sonntag in Zürich den letzten Match. Luzern braucht zwingend Punkte, um den Barrageplatz zu verlassen. «Zum Saisonende kann alles passieren», weiss Gentner. «Ich habe schon kuriose Ergebnisse erlebt.» Ein Herzschlagfinale, wie es «sein» VfB Stuttgart am Samstag mit positivem Ausgang erlebte und feierte, braucht er nicht. «Ich bin schon in fortgeschrittenem Alter, lieber wäre mir eine gemütlichere Rettung.» Er sagt’s und lächelt.

