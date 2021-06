Der FC Luzern und die Gössi Carreisen AG verlängern ihre Partners

Zusammenarbeit FC Luzern und Gössi Carreisen AG verlängern Partnerschaft Die Gössi Carreisen AG und der FC Luzern verlängern ihre langjährige Partnerschaft. Der neue Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2024. 10.06.2021, 13.47 Uhr

Der FC Luzern und die Gössi Carreisen AG schauen gemeinsam auf eine langjährige Zusammenarbeit zurück und entsprechend war es auf beidseitigen Wunsch, dies auch in Zukunft weiterzuführen. Dies schreibt der FC Luzern in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Als offizieller Reisebus Partner des FC Luzern wird die Gössi Carreisen AG auch zukünftig die 1. Mannschaft des FC Luzern an alle Spiele begleiten. (pw)