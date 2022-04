Späte Niederlage in Luzern «Wir haben keine Zeit, enttäuscht zu sein»: Wie sich der FCSG nach dem abrupten Ende seiner Serie für den Cup wieder Mut macht Just drei Tage vor dem Cup-Halbfinal in Yverdon reisst die beeindruckende Serie des FC St.Gallen. Erstmals in diesem Jahr gehen die Ostschweizer als Verlierer vom Platz. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler führt in Luzern in der 83. Minute mit 2:1 – und unterliegt nach einem Gegentor in der Nachspielzeit trotzdem noch mit 2:3. Doch lange beschäftigen kann sich St.Gallen mit dieser Niederlage nicht. Patricia Loher, Luzern Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Der Luzerner Marvin Schulz reagiert nach dem von Lawrence Ati Zigi gehaltenen Penalty am schnellsten und erzielt das 2:2.

Das war es nun also mit dieser beeindruckenden St.Galler Serie von elf Meisterschaftspartien ohne Niederlage.

Zum ersten Mal seit dem 18. Dezember und dem 1:3 beim FC Zürich musste das Team von Trainer Peter Zeidler am Ostermontag wieder einmal als Verlierer vom Platz.

Die beste Rückrundenmannschaft dieser Saison hielt im Luzerner Hexenkessel dem Druck des abstiegsbedrohten, aber euphorisierten Heimteams in der Schlussphase nicht mehr stand: Nach dem 2:1 durch Betim Fazliji in der 83. Minute kassierten die Gäste postwendend das 2:2 und in der Nachspielzeit auch noch das 2:3.

Just vor dem Cup-Halbfinal am Donnerstag beim Challenge-League-Team Yverdon ist der grosse Lauf der Ostschweizer gebremst. Trainer Peter Zeidler sagte, man wolle nun nicht zu viel über dieses Spiel nachstudieren:

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Martin Meienberger/Freshfocus

«Wir haben keine Zeit, enttäuscht zu sein. Wir müssen schauen, dass wir am Donnerstag in Topform sind. Das waren wir in Luzern nicht.»

Sein Captain Lukas Görtler meinte: «Vielleicht werden wir am Donnerstag sagen, dass diese Niederlage genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist.»

Trotz allem ein packendes Spiel

Zum ersten Mal in diesem Jahr zogen die St.Galler einen schwächeren Arbeitstag ein. Die Mannschaft strahlte trotz eines Blitzstarts mit einem Lattenschuss von Jérémy Guillemenot schon nach neun Sekunden weniger Energie aus als zuletzt, sie wirkte fahriger, weniger inspiriert.

Defensiv taten sich vor allem über die Seiten oft grosse Lücken auf. Wie schon gegen Basel liessen die Ostschweizer selbst gegen das abstiegsbedrohte Luzern viel zu viel zu.

Ein wildes Hin und Her: Luzerns Asumah Abubakar (links) gegen Leonidas Stergiou und Goalie Lawrence Ati Zigi. Martin Meienberger/Freshfocus

Trotz aller St.Galler Schwierigkeiten entwickelte sich ein packendes Spiel mit zwei Mannschaften, die zwar viele Fehler begingen, aber die auch konsequent den Weg nach vorne suchten. St.Gallen wollte – so wie immer. Luzern musste – so wie fast immer in dieser Saison.

Luzern profitiert lange nicht

Nach dem Penaltytor von Víctor Ruiz – Schiedsrichter Sandro Schärer hatte nach einem Luzerner Handspiel vorerst nicht interveniert, ehe sich aber der Videoassistent (VAR) meldete – wurde doch auch offensichtlich, weshalb sich Luzern in dieser misslichen Lage befindet. Der Mannschaft von Trainer Mario Frick gelang es nicht, die Schwächen des Gegners auszunützen.

Es mangelte den Zen­tralschweizern im gegnerischen Strafraum an Effizienz und Zielstrebigkeit. St.Gallen hingegen erspielte sich nur noch eine wirklich gute Chance vor der Pause.

Die Mannschaft von Trainer Zeidler hatte sich abgemüht, das hing auch damit zusammen, dass Leistungsträger wie Jordi Quintillà oder auch Lukas Görtler ihre beste Form nicht abrufen konnten. Beide investieren zwar viel, halfen auch aus, als sich über die Seiten wieder einmal besorgniserregend grosse Räume auftaten. Doch offensiv konnten sie beide dem Team wenig Impulse verleihen.

Erneut interveniert der Videoassistent

Nach der Pause gelang es den Gästen, ihre defensiven Schwächen zumindest teilweise zu beheben. Der Gegner fand nun weniger Platz vor. St.Gallen schaffte es in jener Phase trotz dreier guter Chancen jedoch nicht, entscheidend nachzulegen.

Schiedsrichter Sandro Schärer. Martin Meienberger / freshfocus

In der 75. Minute schliesslich kehrten die Emotionen ins Stadion zurück. Erneut war es der VAR, der sich nach einem Handspiel von Quintillà beim Schiedsrichter meldete. Schärer blieb nicht viel anderes übrig, als erneut auf Penalty zu entscheiden. Goalie Lawrence Ati Zigi wehrte den Elfmeter von Marvin Schulz vorerst noch ab, war beim Nachschuss aber chancenlos.

Die langen Minuten in der Schlussphase

Es deutete sich zu jenem Zeitpunkt nicht an, was in diesem Spiel noch alles passieren sollte. Als Fazliji den FC St.Gallen in der 83. Minute mit einem schönen Treffer in Führung brachte, schien es, als trumpften die Ostschweizer im Stil eines Spitzenteams auf: Sie gewinnen selbst dann, wenn ein Spiel durchzogen verläuft.

Doch acht Minuten können in einem Fussballspiel lang sein, vor allem, wenn es einem Team nicht gelingt, eine Partie zu beruhigen, dem Ball Sorge zu tragen oder Konter sauber zu fahren.

Luzerns Trainer Frick hatte alle seine Offensivkräfte aktiviert. Nach dem Sieg der Grasshoppers gegen Servette war die Partie gegen St.Gallen die letzte Chance der Zentralschweizer, um noch auf den direkten Ligaerhalt hoffen zu können.

Nur zwei Minuten nach dem 1:2 ging Fricks Taktik auf und glich der eingewechselte Dejan Sorgic aus.

Luzerns Siegtorschütze Ibrahima Ndiaye. Urs Flüeler/Keystone

Es war nun viel los im Luzerner Stadion, und die Mannschaft liess sich von der tobenden Menge anstecken. Sie marschierte unermüdlich in Richtung gegnerisches Tor.

St.Gallen hatte noch die Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen: Doch nachdem Torhüter Marius Müller einen platzierten Kopfball von Matej Maglica pariert hatte, brachen fast im Gegenzug alle Dämme, als mit Ibrahima Ndiaye ebenfalls ein Einwechselspieler traf.

St.Gallens Captain Lukas Görtler (links). Claudio Thoma / freshfocus

«Wir waren nicht effizient genug und defensiv nicht konsequent genug», so Görtler. Und weiter:

«Aber irgendwann musste das ja wieder passieren.»

