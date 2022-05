FCSG: Acht Minuten zum Vergessen gegen YB

Niederlage gegen YB Acht Minuten zum Vergessen: Wie der FC St.Gallen nach der Pause vorgeführt wird und 1:4 gegen YB verliert Der FC St.Gallen verliert in Bern gleich mit 1:4. Aber: Misslungene Hauptproben sollen Glück bringen. «Wir bekommen nun keine negativen Gefühle», sagt Captain Lukas Görtler. Ralf Streule aus Bern Jetzt kommentieren 10.05.2022, 23.22 Uhr

Doppeltorschütze Meschack Elia erzielt in der 68. Minute gegen drei St.Galler und Goalie Lawrence Ati Zigi das 4:1 für die Young Boys.

Hauptproben dürfen missglücken, heisst es in Theater- und Musikerkreisen. Funktionieren muss der Auftritt erst, wenn es ernst gilt. Nun war es gestern im Wankdorf für den FC St.Gallen nicht etwa ein Freundschaftsspiel gegen die Young Boys, kein unwichtiges Geplänkel, sondern ein Meisterschaftsspiel, das den St.Gallern sogar einen dritten Platz wieder in Reichweite gebracht hätte. Aber eben: Irgendwie war es halt doch nur eine Hauptprobe. Richtig ernst gilt es erst am Sonntag, wenn die Ostschweizer gegen den FC Lugano an gleicher Stätte um den Cuptitel spielen.

Und so bleibt den St.Gallern nichts anderes übrig, als diesen Abend als «Streichnote» abzuhaken, oder eben: als misslungene Hauptprobe, die Glück bringt.

Acht Minuten führen ins Verderben

Das Unglück war gestern zwischen der 61. und 68. Minute über die Ostschweizer hereingebrochen – als plötzlich aus einem 1:1 ein 1:4 wurde. Als hätten sich die Berner kurz an ihre Meistersaisons erinnert, rollte plötzlich ein YB-Angriff nach dem anderen in Richtung St.Galler Tor. Nach Wilfried Kangas wuchtigem Penalty traf Christian Fassnacht nach unübersichtlichen Szenen im St.Galler Strafraum. Und Meschack Elia erzielte in ähnlicher Manier das 4:1.

Die Berner, die im Boulevard vor dem Spiel als bemitleidenswerter «Cupfinal-Dummy» für die St.Galler bezeichnet wurden und an diesem Abend auch noch auf den verletzten Topskorer Jordan Siebatcheu verzichten mussten, trumpften in dieser Phase auf wie zu besten Zeiten – und wie selten in dieser Saison.

Unkonzentriertheiten in der St.Galler Verteidigung

Auf der anderen Seite schien es so, als wären die St.Galler halt doch nicht mit voller Konzentration bei der Sache. Verteidigungsfehler gab es, das missglückte Tackling im Strafraum von Mateja Maglica zum Beispiel, das zum Penalty zum 1:2 führte. Und schlicht auch eine körperliche Unterlegenheit, wie man sie früher gegen YB öfters mal gesehen hatte – aber eben schon lange nicht mehr.

Wilfried Kanga triff per Penalty zum 2:1 für die Berner. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Gute Phasen der St.Galler in Halbzeit eins

Es war dieser Berner Zwischenspurt, der aus einem soliden St.Galler Auftritt einen missglückten machte. Denn in der ersten Hälfte waren die Ostschweizer ebenbürtig gewesen, hatten gar etwas mehr Spielanteile als die Berner. Zeidlers Team probierte, kreierte, presste – und kam in der Startphase schnell zu Abschlüssen, wenn auch zu etwas ungenauen, durch Jérémy Guillemenot oder Betim Fazliji. Was ob dem Vorwärtsdrang aber schon in dieser frühen Phase des Spiels auffiel, war der Platz, den die Young Boys da bereits für ihre Vorstösse hatten.

Da waren zu Beginn grosse Lücken zwischen Abwehr und aufgerücktem Rest. Und, auch wenn sich die Berner derzeit förmlich über die letzten Meter des Saisonmarathons zu schleppen scheinen, eines ist sicher: Sie haben die Klasse, aus dem Raum, den man ihnen lässt, viel zu machen. Als Quentin Maceiras nach sieben Minuten einen scharfen Effetball in die Spitze schlug und die Innenverteidigung düpierte, schloss Meschack Elia trocken ab. Stark gemacht, aber eben auch: schlecht verteidigt.

Volle Kraft in die Niederlage

Natürlich: Zeidler hätte sich mit seinem Team lieber Mumm geholt. Der Trainer hatte ja schliesslich auch nicht etwa eine «zweite Garde» aufs Spielfeld geschickt, sondern ein Team, wie man es sich auch am kommenden Sonntag vorstellen könnte, wenn es ernst gilt. Vielleicht, weil er Lehren aus dem vergangenen Jahr gezogen hat. Damals verkam das Spiel in Genf gegen Servette, ein paar Tage vor dem Cupfinal, quasi zum Plauschmätschli für St.Galler Junioren. Mit dem Unterschied, dass sie gewannen. Diesmal aber: volle Kraft – und eine Niederlage.

Zurück zu den soliden Phasen der Ostschweizer: Sie bekamen das Spiel nach dem 0:1 besser unter Kontrolle, auch wenn ihre Ballstafetten allzu oft schon vor dem Strafraum endeten. Es war deshalb auch ein Weitschuss, der zur grössten St.Galler Chance der ersten Halbzeit führte: Victor Ruiz’ Versuch landete am Lattenkreuz. Und einige Minuten später war es Julian von Moos, der volley innerhalb des Strafraums abzog, oder besser gesagt: verzog.

Görtler: «Wir bekommen keine negativen Gefühle»

Wem Überraschendes aus St.Galler Sicht vor der Pause gefehlt hatte, der durfte sich kurz nach Wiederanpfiff freuen. Von Moos leitete einen Ball in die Spitze mit dem Absatz weiter zu Guillemenot, der David von Ballmoos mit einem Heber zum 1:1 bezwang.

Brachte die Hoffnung kurzzeitig zurück: Jérémy Guillemenots 1:1 nach der Pause. Claudio Thoma / freshfocus

Nun schien das Team im Spiel angekommen – doch das Gegenteil war der Fall. Genau dieses Tor schien so etwas wie der Startschuss zur besten YB-Phase. Und spätestens nach dem 1:4 wurde aus dem St.Galler Spiel ein Warten auf Sonntag.

Zeidler wird die Niederlage als Warnschuss aufnehmen, als Lehrblätz für wichtigere Aufgaben. Und doch ist das 1:4 ein arger Dämpfer. Ist die Mannschaft bereit? Captain Lukas Görtler, der wieder ins Team zurückkehrte und eine passable erste Halbzeit zeigte, sagte: «Wir bekommen nun nicht etwa negative Gefühle.» Und Zeidler ergänzte: «So darf man nicht verteidigen, ja. Aber die erste Stunde war in Ordnung. Und der grosse Traum lebt.» Am Sonntag, gegen Lugano.

