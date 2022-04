FCSG: Zehn Gründe, die für eine Cupfinal-Qualifikation sprechen

CUp-Halbfinal Die Formstärke, der Erfolgshunger und ein Geschenk für die Fans: Zehn Gründe, warum der FCSG heute den Einzug in den Cupfinal schafft Der FC St.Gallen will sich heute ab 19 Uhr beim Challenge-League-Team Yverdon für den Cupfinal qualifizieren. Es wäre für die Ostschweizer die zweite Endspiel-Teilnahme in Folge. Weshalb sie ihrer Favoritenrolle im Stade Municipal gerecht werden. Patricia Loher/Daniel Walt/Stephanie Martina 21.04.2022, 12.00 Uhr

Der FC St.Gallen ist seit der Winterpause als Team zusammengewachsen: Betim Fazliji (links) und Victor Ruiz. Claudio Thoma/Freshfocus

Der FC St.Gallen ist das beste Team der Rückrunde. Na gut, genau genommen sind die Ostschweizer momentan nur die zweitbeste Mannschaft der Super League, denn wegen der Niederlage in Luzern führt nun der FC Zürich die Rückrundentabelle an – mit einem Punkt Vorsprung.

Doch eigentlich zählt die Pleite gegen Luzern gar nicht, zumal die Espen gegen die Innerschweizer ohnehin fast immer den Kürzeren ziehen. Von daher ist und bleibt der FCSG das formstärkste Team in dieser zweiten Saisonhälfte. Und betrachtet man lediglich das Torverhältnis, so sind die Ostschweizer bis heute (und ohne zu schummeln!) die klare Nummer 1. Warum sollten sie also nicht auch die beste Mannschaft im Cup sein?

Weil der Anblick so schön ist, hier die Rückrundentabelle vor der Niederlage gegen Luzern:

Zieht der FC St.Gallen sein Pressing auf, ist ein Team aus der Challenge League verloren. Trotz der Niederlage in Luzern werden die Ostschweizer in Yverdon von Beginn an auf diesen unwiderstehlichen Spielstil setzen und ihre Wucht unter Beweis stellen. Das Team funktioniert und harmoniert. Dem wird Yverdon, in der Challenge League auf dem zweitletzten Platz klassiert, nichts entgegenzusetzen haben. Zudem wird es den Waadtländern nicht möglich sein, das hohe Tempo des Gegners über 90 Minuten mitzugehen. Früher oder später setzt sich der Favorit durch.

Seit dem Meistertitel im Jahr 2000 – im Bild Goalie und Captain Jörg Stiel – wartet der FC St.Gallen auf einen Grosserfolg. Michel Canonica

Der FC St.Gallen verfügt über eine junge, erfolgshungrige Mannschaft. Die meisten seiner Spieler hielten noch nie einen Pokal in den Händen. Diese Sehnsucht nach einem Platz an der Sonne im Schweizer Fussball wird das Team auch im Halbfinal antreiben. Die Zeit ist reif für den FC St.Gallen, wieder einmal etwas Grosses zu erreichen.

Es war vor einem Jahr in Bern eine eher triste Angelegenheit. Wegen der Coronapandemie blieben die Anhängerinnen und Anhänger für den Cupfinal zwischen St.Gallen und Luzern ausgeschlossen. Und dann kassierte St.Gallen auch noch eine Niederlage. Trainer Peter Zeidler sagte damals: «Wir kehren zurück, und dann spielen wir vor unseren Zuschauerinnen und Zuschauern.»

Motivierende Bilder: Vor dem Cupfinal 1998 sind die Gassen rund ums Bundeshaus fest in St.Galler Hand. Ribi Ralph

St.Gallens Verantwortliche brauchen den Spielern vor dem Halbfinal für einen letzten Motivationsschub nur die Bilder vom Cupfinal 1998 zu zeigen, als sich eine grün-weisse Welle aufmachte in Richtung Bern. Es war einer der denkwürdigsten Tage in der jüngeren Geschichte des Ostschweizer Fussballklubs – natürlich auch wegen der spektakulären Niederlage gegen Lausanne.

St.Gallens Leistungsträger Lukas Görtler und Jordi Quintillà erreichten in Luzern nicht ihr Leistungsniveau. Die beiden werden in Yverdon also alles daransetzen, diesen Eindruck zu korrigieren. Görtler/Quintillà bilden mit Victor Ruiz ein Mittelfeld, das sich sehen lassen kann.

Und mit Kwadwo Duah dürfte einer der schnellsten Stürmer der Super League nach einer Verletzung in die Startformation zurückkehren – der Berner tut das selbstbewusst. In der Rückrunde hat er regelmässig getroffen. St.Gallens Offensive wird Yverdon wehtun.

Kwadwo Duah (links) bejubelt mit Julian von Moos und Euclides Cabral das Tor zum 1:0 gegen den FC Basel. Marc Schumacher / freshfocus

Der FC St.Gallen hat sich seit dem Out gegen Winterthur im September 2019 von unterklassigen Teams nicht mehr düpieren lassen. Den Vorwurf, überheblich zu Werke gegangen zu sein, mussten sich die Ostschweizer schon lange nicht mehr gefallen lassen. Das wird auch in Yverdon so sein. St.Gallen startet in diese Partie so, als ob es ein Meisterschaftsspiel wäre. Und wird deshalb seiner Favoritenrolle gerecht.

Seit der Winterpause strömen die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Kybunpark. Der Durchschnitt beträgt etwas mehr als 15'082 – das ist mehr als bei Leader FC Zürich. Die Heimspiele des (wohl) neuen Meisters besuchten durchschnittlich 12'845 Personen.

Die Ostschweizer Fans goutieren St.Gallens attraktive und oftmals auch erfolgreiche Auftritte. Spiele im Kybunpark sind Höhepunkte eines Wochenendes. Die Mannschaft weiss um diesen enormen Rückhalt in der Bevölkerung – und wird ihr deshalb am Donnerstagabend die Qualifikation für den Cupfinal schenken.

Präsident Matthias Hüppi hat bis anhin alle seine Versprechungen eingelöst. Der 64-Jährige führte den Klub nach schwierigen Monaten wieder in ruhige Gewässer. Die Coronapandemie überstand der FC St.Gallen unbeschadet, und die Vereinsführung blieb ruhig, als sich das Team in der Hinrunde dieser Saison schwertat. Sie stand hinter Trainer Peter Zeidler und schraubte an anderen Stellen.

Matthias Hüppi ist seit etwas mehr als vier Jahren Präsident des FC St.Gallen. Michel Canonica

Nun steht der Klub sportlich und finanziell so gut da wie lange nicht mehr. Als Hüppi vor etwas mehr als vier Jahren sein Amt antrat, äusserte er früh den Wunsch, mit dem Klub wieder einmal einen Cupfinal zu erreichen. Im vergangenen Jahr war es erstmals so weit, aber eben: Die Fans, sie fehlten. Doch Hüppi träumt von einer «grün-weissen Bewegung» in Richtung Bern. Der frühere TV-Moderator hat aus diesem Ziel nie ein Geheimnis gemacht. Die Mannschaft weiss, was sie an diesem Klub hat. Sie weiss um den Traum ihres Präsidenten – und wird diesen nur allzu gern erfüllen.

Grünweiss führte 2:0. Grün-Weiss (Vurens!) verschoss den Foulelfmeter, der das 3:0 bedeutet hätte. Grün-Weiss kassierte im Gegenzug den Anschlusstreffer, kurz vor Abpfiff den Ausgleich. Und Grün-Weiss zog in der Elfmeter-Lotterie die Niete. 1998 war es, als der FC St.Gallen im Wankdorf zu Bern sein eigenes kleines – ach was: grosses – Cupfinal-Waterloo erlebte.

Edvaldo Pereira (vorne) und Wilco Hellinga nach der Cupfinal-Pleite von 1998. Bild: Rainer Bolliger (Bern, 1. Juni 1998)

Auch in der Meisterschaft bringen die Espen nur selten ein Bein vors andere, wenn sie im Fussballtempel zu Bern antreten müssen. Seitdem das Stade de Suisse 2005 eingeweiht wurde, konnten die St.Galler kein einziges Mal einen Sieg bejubeln. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass das Stadion seit kurzem wieder Wankdorf heisst.

Am nächsten an einem Triumph waren die St.Galler vermutlich im November 2019: Zweimal führten die Espen in einem begeisternden Spiel, verloren dann aber mit 3:4.

Jean-Pierre Nsame erzielt das 4:3 gegen den FC St.Gallen. Bild: Keystone (Bern, 10. November 2019)

Ähnlich viele PS wie damals Hefti, Itten und Demirovic bringen derzeit Schmidt, Görtler und Duah auf den Rasen. Zeit für den ersten Triumph seit Menschengedenken im Wankdorf – und zwar im Cupfinal 2022! Halbfinal-Gegner Yverdon darf und wird keine Hürde sein.