FC St.Gallen Einmal Meisterschaft, einmal Cupfinal: der FCSG vor der «Berner Woche» – eine Auslegeordnung in sieben Punkten Der FC St.Gallen gastiert am Dienstagabend bei den Young Boys. Weshalb seine Ausgangslage in dieser Saison vor dem Cupfinal komplett anders ist als vor einem Jahr und warum es für die St.Galler ein Glücksfall sein könnte, schon heute im Wankdorf zu spielen. Eine Auslegeordnung zum Start der Berner Woche. Patricia Loher, Christian Brägger Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Im Februar lag St. Gallen gegen die Young Boys zu Hause mit 0:3 zurück, ehe die Ostschweizer noch ein 3:3 erreichten. Kwadwo Duah war zweifacher Torschütze. Claudio Thoma / freshfocus

Drei Meisterschaftsspiele in knapp zwei Wochen noch, ehe die Saison für den FC St.Gallen und die Young Boys endet. Wobei es für die Berner darum geht, in dieser Meisterschaft zu retten, was noch zu retten ist. Der FC St.Gallen seinerseits hat andere Pläne.

Am Dienstag ab 20.30 Uhr treffen die beiden Teams im Wankdorf aufeinander. Am Sonntag folgt dann für St.Gallen mit dem Cupfinal die Kür.

Sieben Punkte, die im Zentrum des Interesses stehen:

Mit der 1:2-Niederlage gegen den FC Zürich hat es St.Gallen am Wochenende verpasst, den Druck auf die drittklassierten Young Boys hochzuhalten. Drei Runden vor dem Saisonende beträgt der Rückstand der Ostschweizer auf den entthronten Meister sechs Punkte. Mit einem Sieg im heutigen Aufeinandertreffen würden sie im Kampf um Rang drei, der einen Platz im Europacup einbringt, weiter ein Wörtchen mitreden.

Nur: Es ist hinlänglich bekannt, dass die St.Galler seit Eröffnung des neuen Wankdorfs 2005 bei den Young Boys nicht gewinnen konnten. Ohnehin müssen die Berner noch mehr wegen Lugano um ihren Platz für die Qualifikationsspiele zur Conference League fürchten; dahin wollen, ja müssen sie unbedingt, sportlich wie wegen der Finanzen. Der FC Basel verdiente in dieser Spielzeit hier in etwa acht Millionen Franken.

Man muss es mit Blick auf die Ambitionen so sehen: Die Young Boys sind nur noch eine Durchschnittsmannschaft. Sie holten aus 15 Partien 21 Punkte und damit sage und schreibe deren zehn weniger als der FC St.Gallen.

Das ist der fehlenden Konstanz (Stichwort Fabian Lustenberger) wie Durchschlagskraft (Stichwort Sturmtief) geschuldet. Die Berner erzielten in der Rückrunde weniger Tore als die Ostschweizer (28:39), sie kassierten mehr Treffer (25:17). Ja, sie schleppen sich durch die Saison – was auch der jüngste schwache Auftritt in Lugano verdeutlichte – und sehnen deren Ende herbei.

Die Stimmung ist gut: St.Gallens Spieler vergangene Woche im Training. Claudio Thoma/Freshfocus

Ganz anders die St.Galler: Nummer zwei seit der Winterpause, positive Vibes dank starker Spiele und guter Transfers, kaum Verletzte, Euphorie im und um den Klub, die Form stimmt, wenngleich es zuletzt gegen Zürich nicht gut ausging. Das 1:2 wurde von den Fans dennoch gefeiert – ein Booster für die anstehende Kunstrasen-Woche in Bern.

Und bei YB? Dort liegen die Nerven auch bei den Fans blank: Jedenfalls ist der SBB-Extrazug auf der Heimfahrt aus dem Tessin demoliert worden, die Rede ist unter anderem von eingeschlagenen Scheiben und versprayten Wänden.

Nach der Begegnung gegen den FC St.Gallen treten die Berner zuerst in Luzern und dann zu Hause gegen die Grasshoppers an. Gegen zwei Widersacher also, die tunlichst die Barrage-Spiele vermeiden wollen.

In der Liga kann der FC St.Gallen nur noch gewinnen, zu verlieren hat er nichts mehr. Er trifft auswärts ebenfalls noch auf die Grasshoppers, ehe er im Kybunpark gegen Lausanne die Meisterschaft – in der Hoffnung auf ein rauschendes Abschiedsfest einer formidablen Saison – beendet.

Die Ausgangslage im vergangenen Jahr vor dem Cupfinal war komplett anders als in dieser Saison. 2021 befand sich der FC St.Gallen in Abstiegsgefahr und stellte den Ligaerhalt erst eine Woche vor dem Endspiel mit einem 5:0-Erfolg gegen Lausanne sicher.

Danach schickten die St.Galler eine zweite Mannschaft an die Auswärtspartie in Genf. Die jungen Spieler machten ihre Sache zwar gut und siegten mit 2:1. Doch rückblickend war dies für die Stammformation eher nicht förderlich.

Im Cupfinal fehlte die Spannung. St.Gallen fand den Tritt nicht mehr und unterlag Luzern 1:3. In dieser Saison aber mischt das Team seit der Winterpause die Meisterschaft auf, der belastende Abstiegskampf ist schon lange kein Thema mehr und die Ostschweizer werden heute mit ihrer bestmöglichen Formation antreten. So soll die Spannung im Hinblick auf den Cupfinal aufrechterhalten werden.

Sich an das Stadion gewöhnen, schon einmal etwas Wankdorf-Kabinenluft schnuppern, das Gefühl für die Räume auf und neben dem Platz erhalten, die Rasenbegebenheiten, ja ganz allgemein die Dimensionen verinnerlichen. Und: Bereits dort als Gastteam und als Gasttrainer sein, wo man auch am Sonntag ist oder an der Seitenlinie herumtigert.

Vielleicht ist es also ganz gut, dass sich die St.Galler im Wankdorf so etwas wie «einspielen» können für den Cupfinal – natürlich unter dieser Prämisse: Es ist für die Ostschweizer in dieser Partie ein Dürfen. Für die St.Galler dürfte ein weiterer Vorteil sein, dass Cupfinalgegner Lugano erst morgen Mittwoch auswärts in Genf gegen Servette spielt und damit einen Tag weniger Erholungszeit hat.

Wie angekündigt erwägt St.Gallens Trainer Peter Zeidler für das heutige Meisterschaftsspiel keine Goalierochade. Das heisst: Lawrence Ati Zigi hütet in der letzten Partie vor dem Cupfinal das Tor, Lukas Watkowiak steht dann am Sonntag im Endspiel zwischen den Pfosten.

«Alle sind zurück», sagt Trainer Zeidler nach dem Abschlusstraining. Captain Lukas Görtler ist nach einem Infekt wieder fit, zuletzt hatte der Deutsche das Heimspiel gegen Zürich auslassen müssen.

Captain Lukas Görtler ist wieder einsatzfähig. Pascal Muller/Freshfocus

Schneller als erwartet haben sich Basil Stillhart und Patrick Sutter erholt. Stillhart riss sich Mitte April im Training ohne Fremdeinwirkung den Meniskus im linken Knie und musste operiert werden. Es hiess, die Saison sei für ihn zu Ende, doch der 28-jährige Thurgauer machte bereits wieder zwei Mannschaftstrainings mit und gehört heute dem Kader an.

Dasselbe gilt für Sutter nach seiner Bänderverletzung. Eine Spielsperre absitzen muss Isaac Schmidt, der gegen Zürich zum vierten Mal verwarnt wurde. Weiterhin verletzt ist Leonhard Münst.

Zeidler sagt vor der Partie in Bern, dass es nach der Niederlage gegen Zürich in der Analyse mit dem Team vor allem darum gegangen sei, «uns daran zu erinnern, was uns in unserem Spiel wirklich wichtig ist».

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Cabral, Stergiou, Maglica, Sutter; Quintillà; Görtler, Ruiz; von Moos, Duah, Guillemenot.

