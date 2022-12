FCSG-Präsident Matthias Hüppi zieht Bilanz zu Klub, Ruefer und WM

FC St.Gallen «Der WM-Fussball ist nicht meine Welt»: Matthias Hüppi über Katar 2022 und die Ostschweizer Sehnsucht nach einem Titel Matthias Hüppi zieht Bilanz. Der Präsident des FC St.Gallen spricht in unserem Interview über die WM, Kommentatoren wie Sascha Ruefer, Parallelen zur Schweizer Nati, Fallstricke wie Auszeiten. Und über Skifahrer Beat Feuz, der bald zurücktritt. Interview: Christian Brägger, Ralf Streule Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Matthias Hüppi sieht den WM-Fussball in einer Welt zu Hause, die nicht seiner entspricht. Bild: Michel Canonica (St. Gallen, 21.Dezember 2022)

Beat Feuz hört nach den Klassikern in Wengen und Kitzbühel auf. Überrascht?

Matthias Hüppi: Nein. Ich kenne ihn gut und ich weiss: Beat ist clever. Er hat ein sehr gutes Gespür, wann genug ist. Wenn du Signale erkennst, dass die Belastung zu gross wird, musst du reagieren. Ich schaue ja die Rennen noch hin und wieder. Auf der Ciaslat in Gröden ist er nach einem Sprung einmal so stocksteif gelandet, ohne dass er in die Knie ging. Das sind Kräfte, die man sich kaum vorstellen kann. Irgendwann duldet es keinen weiteren Schlag mehr. Dazu kommt: Nach Wengen und Kitzbühel aufzuhören macht für ihn Sinn: Die Strecken hat er im Griff – gut möglich, dass er da noch einmal einen rauslässt.

Bereits Geschichte ist die WM. Sie hatten in dieser Zeit erstmals richtig Ferien, seit Sie der Präsident des FC St.Gallen sind. Genossen Sie die Zeit mit WM-Schauen?

Ich wollte ein wenig runterkommen und von der Bildfläche verschwinden, mich meinem Privatleben widmen. Wir waren einige Tage im Allgäu. Die WM habe ich aus einer gewissen Distanz betrachtet, aber doch ziemlich viele Spiele verfolgt, inklusive des grossartigen Finals. Aber ich habe bewusst keine Hintergründe zum Turnier konsumiert. Dafür wollte und konnte ich mir keine Zeit nehmen.

Hat diese Zurückhaltung auch mit den Begleiterscheinungen des Veranstalters Katar zu tun?

Der WM-Fussball ist auf einer anderen Umlaufbahn, zum Teil exzessiv und mit irritierenden Begleiterscheinungen. Das ist eine andere Welt – und nicht meine. Trotzdem ist es am Ende Fussball, natürlich interessiert es mich, wenn die weltweit besten Spieler aufeinandertreffen. Aber es gibt schon Dinge, die mich störten – wie die eigenartige Rolle einzelner Personen, die mit dem Spiel nichts zu tun haben. Da schalte ich den Fernseher problemlos aus.

Für wen schlug Ihr Herz an der WM, neben der Schweiz?

Ich habe ein Flair für die Underdogs. Wie Marokko mit Herz spielte, gefiel mir. Natürlich sind auch die fantastischen Individualisten der grossen Teams wie Lionel Messi spannend – doch auch er muss in einem Verbund aufgehoben sein, der funktioniert und wohl auch auf ihn zugeschnitten ist. Dasselbe gilt für Kylian Mbappé. Mir ist die Heldenverehrung aber eher fremd.

Wer war Ihr Kindheitsidol?

Ich erinnere mich bis zur WM 1966 zurück. Sie wurde erstmals im Fernsehen übertragen, ich war damals acht Jahre alt und wir schauten sie bei meiner Grossmutter. Eusebio, Pelé oder später Sokrates waren Idole. Und mir gefielen stets die Schweizer Goalies wie Elsener, Prosperi, dann Berbig oder Grob. Natürlich auch Kuhn, Odermatt, Künzli – das waren Cracks, die mich beeindruckten.

Dann rutschten Sie später als Kommentator selbst in die Welt des Nationalteams.

Ich begleitete es von 1989 bis 2014. Die 1994-Mannschaft war top, aussergewöhnlich. Die 2006er ebenfalls, ich erinnere mich an das Tor von Senderos gegen Südkorea, danach hatte er einen blutenden Kopf. Das war ein Symbolbild für jene Mannschaft, die danach im Achtelfinal hängenblieb – nicht zum letzten Mal, wie wir wissen.

Melden Sie sich heute noch bei Leuten vom Schweizer Fernsehen und loben diese?

Punktuell, ja. Ich weiss genau, dass das einem guttut. Wer die Nati kommentiert, ist extrem exponiert und ganz alleine mit sich, dem Spiel und seiner Leistung. Kleine Zeichen zwischendurch können da viel bewirken, das habe ich ja selbst erlebt. Ich weiss genau, wie es Sascha Ruefer nach Spielen wohl geht.

Wie meinen Sie das?

Nachdem man ein Spiel kommentiert hat, fällt man oft in ein Loch und kann das Ganze selbst nicht richtig einordnen. Man wird direkt mit der Leistung der Schweizer verbunden. Spielen sie gut, kommentiert man auch auf einer anderen Ebene. Wenn die Leistung nicht den Erwartungen entspricht, dann ist die Aufgabe sehr delikat. Es geht darum, das richtige Mass an Kritik zu finden. Man ist dabei selten in einer Balance. Man muss lernen, mit Spielen umzugehen.

Ist man als Kommentator nach einem Spiel erschöpft?

Nach Skirennen wie Kitzbühel oder dem Lauberhorn war ich nudelfertig. Man wirft alles raus, was man hat. Man kann ja nichts ablesen, all das kommt von innen heraus. Deshalb wünsche ich allen vom Fernsehen stets, dass es ihnen gut läuft.

Sascha Ruefer. Bild: PD

Sascha Ruefer stellte jüngst Granit Xhaka als Captain in Frage. Sie machten dasselbe einst mit Trainer Köbi Kuhn vor der Heim-EM 2008.

Das muss einem Kommentator erlaubt sein. Gerade wenn es auf langjährigen Beobachtungen beruht. Damals war das ebenfalls so. Es ging mir auch nicht darum, ob ich recht habe oder nicht. Es gehört halt dazu, mutige Aussagen zu machen und zu seiner Meinung zu stehen.

Wie sahen Sie das 1:6 der Schweiz?

Ich habe mich von der Rolle des Fussballreporters völlig distanziert. Ich mache in dieser Hinsicht auch keine Gastauftritte an Veranstaltungen mehr. Auch privat seziere ein Spiel nicht mehr wie früher als Journalist. Nun bin ich wohl mehr der Fan, der entsprechend enttäuscht ist, wenn es nicht läuft.

Dennoch: Wie erklären Sie sich den Schweizer Auftritt im Achtelfinal?

Zum Teil war es halt schon ein Déja-vu. Die Luft war wieder draussen in dem Moment, in dem es darauf ankommt. Da waren dieser Hype und die Lobeshymnen nach dem Serbien-Auftritt und dann die Partie gegen Portugal, in dem bis auf die ersten sieben Minuten fast gar nichts funktionierte. Entsprechend wurde es bewertet, das musste ja sein. Aber es ist schon extrem, wie rasant die Schweizer quasi in ein Luftloch fielen und kritisiert wurden. Die aktuelle Situation ist sehr heikel für alle Beteiligten. Man sagt ja immer, man ziehe die Lehren daraus und mache es nächstes Mal besser. Aber im Fussball kommt beim nächsten Mal immer etwas anderes, das im Weg steht.

Siehe die Cupfinals des FC St.Gallen

Die Differenz zwischen dem FC St.Gallen und Lugano war nicht so gross wie jene zwischen der Schweiz und Portugal.

Lawrence Ati Zigi: Goalie des FCSG und von Ghana. AP

Wie nahmen Sie Goalie Zigi in Katar wahr?

Diese Spiele habe ich mir nicht entgehen lassen. Ich fühlte mich mit dem Goalie von Ghana extrem verbunden. Ich fieberte bei jeder Aktion voll mit, es war, als spielte er im Kybunpark mit dem FC St.Gallen. Zigi an der WM – das war einfach eine fantastische Geschichte. Auch weil er sich hier so gut entwickelte, dass er am Ende drei volle WM-Spiele bestreiten konnte.

Hatten Sie Kontakt mit ihm während der WM?

Ich schrieb ihm einmal eine SMS und wünschte ihm alles Gute. Und sagte ihm, dass es für uns eine grosse Bedeutung hat, dass er das geschafft hat. Zigi hat seine Sache gut gemacht, wenngleich Ghana nicht immer super verteidigte.

Die WM nahm viel Raum ein. Wissen Sie überhaupt noch, an welcher Stelle der FC St.Gallen steht?

Wenn ich das nicht wüsste, würde ich etwas falsch machen. Dass der FC St.Gallen eine Weile nicht im Rampenlicht stand, tat aber gut – gerade auch all jenen, die sich pausenlos für den Klub engagieren. Wir haben nun die Chance, eine gute Vorbereitung für die zweite Phase der Meisterschaft zu machen.

Der FC St.Gallen hat ein emotionales Jahr erlebt.

Es lief so viel, dass es schwierig ist, die einzelnen Kapitel in Kürze zu büscheln.

Neuerlicher Cupfinal, erfolgreiche Kapitalerhöhung, grosse Euphorie: Haben Sie manchmal Angst, dass alles zu gut und zu einfach läuft?

Ich weiss ja, was alles dahintersteckt, welcher Einsatz und Leidenschaft. Der heikelste Moment in diesem Metier ist jener, wenn es gut läuft – dann musst du genau das Richtige machen, damit du eine Chance hast, damit der Erfolg anhält. Wobei es auch dafür keine Garantie gibt. Niemand darf denken, wir können etwas Schub rausnehmen.

Dann müsste man also auch in diesem Winter – obschon es gut läuft – deutliche Zeichen setzen, zum Beispiel personell, um das Team wach zu halten?

Wir verfügen in der Mannschaft über viel Qualität, sie wird sich weiter entwickeln, davon bin ich überzeugt. Und wenn ich die ersten Eindrücke der Trainings mitnehme, wie auch die Reise nach Berlin zum Testspiel: Es macht einfach Freude, diesen Zusammenhalt zu sehen.

Ein anderes Zeichen könnte auch sein: Vertragsverlängerungen mit Trainer oder Sportchef. Man überraschte ja schon einmal aus dem Nichts mit einer Verlängerung bis 2025.

«Aus dem Nichts» war das für uns natürlich nicht. Das machst du nicht über Nacht. Diesbezüglich ist derzeit aber nichts auf dem Tapet.

Matthias Hüppi: «Es gibt natürlich noch Wünsche, die eine andere Dimension haben als Punkte in einem Fussballspiel – wenn du siehst, wie die Welt funktioniert.» Michel Canonica

Wie lauten die Ziele für den Verein im Jahr 2023?

Wir wollen immer weiter an diesem Haus weiterbauen, das wir vor fünf Jahren zu konstruieren begonnen haben. Kein Stillstand, nicht zurücklehnen, konsequent und mit Ambitionen, dabei bleiben wir unserer Linie treu. Wir wollen das riesige Vertrauen rechtfertigen, das uns entgegengebracht wird.

Zu einem Fanmarsch wie vor dem Cupfinal 2022 in Bern würden Sie auch nicht nein sagen, oder?

Ich spreche jetzt sicher nicht von einem Fanmarsch oder dem Cupfinal. Wir wollen den Leuten weiterhin Freude machen. Wobei das zu schwach ausgedrückt ist. Wir wollen sie packen, wir wollen sie begeistern mit der Art und Weise, wie wir auftreten.

Die Sehnsucht nach einem Titel ist in der Ostschweiz gross. Wie lange gibt sich das Publikum mit der packenden Art und Weise der Auftritte zufrieden, wenn weder Titel noch Europacup-Spiele herausschauen?

Mit dieser hypothetischen Frage befasse ich mich nicht. Natürlich will jeder gewinnen. Wir machen nicht «l’art pour l’art». Wir sind ambitioniert und wollen alles dafür tun, damit wir die Sehnsüchte der Leute stillen können. Gleichzeitig geht es auch immer darum, nachhaltig zu arbeiten, zum Beispiel was Trainingsbedingungen und Infrastruktur angeht. Aber dennoch: Erfolg ist nicht planbar, nur der Misserfolg. Wenn du es allen recht machen willst, fällst du definitiv auf die Nase.

Wie ist der Stand der Dinge in Sachen Infrastruktur?

Trainer und Spieler schwärmen von unserem Trainingsplatz im Gründenmoos, wo sie dieselbe Qualität vorfinden wie im Kybunpark. Das war ein Hosenlupf, das kostete uns über eine Million Franken. Im Gründenmoos wollen wir weitere Felder verbessern, früher oder später dort die neueste Generation Kunstrasen installieren. Auch im Espenmoos sind Pläne für ausgebaute Infrastruktur da. Das Aktienkapital wollen wir unter anderem in die Umsetzung dieser Pläne stecken.

Welche Weihnachtswünsche haben Sie?

Ich freue mich darauf, dass die ganze Familie zusammenkommt. Und dann gibt es natürlich noch Wünsche, die eine andere Dimension haben als Punkte in einem Fussballspiel – wenn du siehst, wie die Welt funktioniert. Aber auch da: Man muss dort versuchen etwas zu beeinflussen und bewegen, wo man es kann: in seinem unmittelbaren Revier.

