FC St.Gallen-Staad: Wunderlin vor Playoff-Start optimistisch

FC St.Gallen-Staad Bühne frei für attraktive Playoffs – fünf Gründe, warum die Premiere für den FC St.Gallen-Staad ein Erfolg werden kann Am Sonntag beginnen für den FC St.Gallen-Staad gegen Basel die Viertelfinalspiele. Trainerin Marisa Wunderlin ist optimistisch. «Hier weiss ich, dass wir eine starke Mentalität haben», sagt die 34-Jährige. Julia Riedener Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Die St. Gallerinnen – im Bild Fiona Batliner – stehen vor der entscheidenden Saisonphase. Bild:Gian Ehrenzeller/Keystone

Mit Basel erwartet das Team von Trainerin Marisa Wunderlin am Sonntag einen Gegner auf Augenhöhe – zumindest, wenn man die Statistik betrachtet. Beide Viertelfinalisten sammelten in der Vorrunde 35 Punkte und erarbeiteten sich so eine gute Ausgangslage.

Für Wunderlin ist klar: Der FC St.Gallen-Staad ist in Form. Nun kommt es zu einer Premiere: Erstmals überhaupt stehen Playoffs auf dem Programm. Die Sieger werden in einem Hin- und Rückspiel ermittelt. Der Meister wird in einem Finalspiel gekürt.

1. Die Mentalität

Der FC St.Gallen-Staad hat sich dank einer guten Qualifikation den fünften Rang gesichert. Die Harmonie und der Teamgedanke stimmten, so die Trainerin. «Ich habe vollstes Vertrauen in meine Spielerinnen. Bei anderen Teams hätte ich Angst, wenn wir in Rückstand geraten. Hier weiss ich, dass wir eine starke Mentalität haben», sagt Wunderlin und fügt an:

«Wir sind überzeugt davon, dass wir Basel besiegen können.»

Nicht nur die Einstellung stimme, auch die Vorfreude sei bei den Spielerinnen gross. «Wir haben nichts zu verlieren. Mit guten Playoffs können wir unsere grossartige Saison nur noch krönen.»

Das «Espi», wie Wunderlin die Heimstätte der Frauen nennt, sei aufgrund der Grösse perfekt für das Pressing des FC St. Gallen-Staad.

Marisa Wunderlin (rechts) gibt Jennifer Wyss Anweisungen. Michel Canonica

2. Die Entwicklung

Der Fokus liegt bei Wunderlin auf dem Prozess. Ihr ist es wichtig, eine fortwährende Entwicklung anzuregen, die dem Team, aber vor allem jeder einzelnen Spielerin hilft. Die bisherige Entwicklung von St.Gallen-Staad werde in den Playoffs entscheidend sein, sagt die Trainerin:

«Bis anhin konnten wir unsere Stärken gezielt einsetzen. Das ganze Team entwickelt sich stetig weiter.»

Zudem sei der Trainerstab dem Team eine grosse Hilfe. «Die Spielerinnen spüren, wie alles harmoniert. Das hilft uns, auch in den Playoffs.» Die Entwicklung werde auch nach den Playoffs weitergehen, da dieser Prozess nie beendet sei. «Es gibt immer etwas, woran wir arbeiten können.»

Wunderlin wünscht sich, dass sie auch in den Spielen gegen Basel eine Entwicklung sehen kann. Schon die Fortschritte, die das Team zuletzt erzielt hat, werden wegweisend für den Erfolg in den Playoffs sein.

3. Die Kaderbreite

Die einzigartige Spielweise des Teams macht Wunderlin stolz. «Wir spielen unseren Fussball, den Fussball des FC St.Gallen.» Auch wenn die Baslerinnen offensiv individuell sehr stark sind, wollen sich die Ostschweizerinnen nicht verstecken. Wunderlin sagt:

«Wir haben unsere Philosophie und Stärken, die wir zeigen werden.»

Durch viele verletzungsbedingte Ausfälle musste sie in dieser Saison immer wieder umstellen und auf neue Spielerinnen setzen. «Sie haben jede Herausforderung angenommen und immer, wenn es eine Lücke zu schliessen galt, ist eine dagewesen und über sich hinausgewachsen. Ohnehin haben wir keine richtigen Ersatzspielerinnen, wir haben nur Game-Changer. Jede hat ihre Stärken und kann damit das Spiel entscheidend zu unseren Gunsten beeinflussen».

Die St.Gallerin Eva Bachmann (rechts) gegen die Luzernerin Sabina Jackson. Martin Meienberger/Freshfocus

4. Die Leidenschaft

«Wir spielen mit sehr viel Leidenschaft unseren Fussball», sagt die Trainerin. Die Spielerinnen sind ein eingespieltes Team, was es für jede einfacher macht, ihren besten Fussball zu zeigen. Ausserdem trägt das gute Verhältnis der Spielerinnen zum Staff ebenfalls zum Erfolg bei. Auch punkto Leidenschaft erwähnt Wunderlin immer wieder die Entwicklung der Equipe:

«Ohne Leidenschaft würde es gar nicht funktionieren.»

Die St.Gallerinnen verspüren keinen negativen Druck, was es einfacher macht, sich nur auf den Fussball zu fokussieren. Die Spiele gegen Basel werden eine Herausforderung, doch mit dem Selbstvertrauen und dem Ehrgeiz, den die St.Gallerinnen haben, ist ein weiterer wichtiger Punkt erfüllt.

5. Die Zukunft

Das Trainerteam rund um Wunderlin, Co-Trainer Hansueli Gerig und Goalie-Trainer Marc Stübi, hat viel zur Entwicklung des FC St.Gallen-Staad beigetragen. Seit Donnerstag steht fest, dass die Zusammenarbeit in der nächsten Saison weitergehen wird.

Hinweis: Women’s Super League. Playoff-Viertelfinal. Hinspiel. Sonntag: 16.00 FC St.Gallen-Staad - FC Basel (Espenmoos), Eintritt kostenlos.

