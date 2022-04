FCSG: Weshalb Trainer Peter Zeidler auf die Euphoriebremse drückt

Super League Festhütte Kybunpark – weshalb FCSG-Trainer Peter Zeidler trotz eines 3:0-Erfolgs in der Cupfinal-Hauptprobe auf die Euphoriebremse tritt Der FC St.Gallen setzt ein Ausrufezeichen und besiegt Cupfinal-Gegner Lugano gleich mit 3:0. Daraus für das Endspiel etwas ableiten mag Trainer Peter Zeidler aber nicht. Zudem will er trotz der starken Leistung von Goalie Lawrence Ati Zigi für den Cupfinal an Lukas Watkowiak festhalten. Patricia Loher Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Zwei St.Galler Matchwinner tanzen gemeinsam: Torhüter Lawrence Ati Zigi und Captain Lukas Görtler. Christian Merz/Keystone

Bezüglich der Stimmung war es ein Vorgeschmack auf den Cupfinal, der in drei Wochen in Bern ausgetragen wird: 17'048 Zuschauerinnen und Zuschauer verwandelten den Kybunpark schon vor dem Anpfiff in eine Festhütte.

Sie erhoben sich bereits von den Sitzen, als es noch 0:0 stand, und waren kaum mehr zu halten, als sich der FC St.Gallen in der ersten Halbzeit innert 15 Minuten in einen Rausch spielte: 1:0, 2:0, 3:0.

Den wenigen Lugano-Fans im fast leeren Gästeblock blieb bloss das Staunen.

Die Party hat in der Ostschweiz bereits begonnen.

Zeidler will die Favoritenrolle nicht

Fraglich hingegen bleibt, ob die Cupfinal-Hauptprobe auch in Bezug auf den Spielverlauf ein Vorgeschmack war. Ob er im Hinblick auf das Endspiel aus diesem 3:0 etwas gelernt habe, wurde St.Gallens Trainer Peter Zeidler nach der Partie gefragt.

Die Antwort war unmissverständlich:

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Claudio Thoma/Freshfocus

«Nein, ich habe nichts gelernt. Die beiden Spiele sind nicht vergleichbar.»

Bei der Analyse dürfe man nicht ausser Acht lassen, dass Lugano am Donnerstag im Cup-Halbfinal in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen habe gehen müssen. «Da waren wir heute im Vorteil», so Zeidler, der danach aufzählte, auf wen Luganos Trainer Mattia Croci-Torti im Kybunpark verzichtet hatte: Mijat Maric, Mattia Bottani und Fabio Daprelà spielten alle nicht.

Man werde in Bern auf eine andere Mannschaft treffen, so der deutsche Coach, der selber rotierte und Victor Ruiz sowie vorerst auch Kwadwo Duah und Isaac Schmidt eine Pause gönnte. Jordi Quintillà fehlte gesperrt.

Schubert: «Vielleicht psychologisch im Vorteil»

Eine Lehrstunde hingegen war es für die Tessiner. Lugano dürfte sich in Bern vom Gegner nicht mehr so einfach düpieren lassen wie am Sonntag.

Das Team wird sich in drei Wochen wohl nicht mehr derart überrumpeln lassen vom Tempo der St.Galler und ihrer Spielfreude. Lugano wird im Wankdorf alles unternehmen, um zu verhindern, dass sich die Ostschweizer wieder derart in einen Flow spielen können wie im Kybunpark.

Fabian Schubert sagte:

«Aber vielleicht sind wir psychologisch nun ein bisschen im Vorteil.»

Der Österreicher hatte sein Team in der 34. Minute nach einer Flanke von Captain Lukas Görtler per Kopf mit 3:0 in Führung gebracht.

St.Gallen spielte in jener Phase wie aus einem Guss. Drückten die Ostschweizer auf das Tempo und rückten alle plangemäss nach, stand Lugano jeweils auf verlorenem Posten.

Das frühe Führungstor half St.Gallen. Das Heimteam war nach gut 20 Minuten durch einen souverän verwerteten Foulpenalty Görtlers in Führung gegangen. Schiedsrichter Luca Cibelli hatte nach einem Foul von Sandi Lovric an Julian von Moos auf der Strafraumlinie vorerst weiterspielen lassen, ehe sich der Videoassistent meldete.

Cibelli sah sich die Situation am TV an und entschied auf Elfmeter. St.Gallens Spieler und das Publikum waren warmgelaufen.

Görtler nun zweitbester Assistgeber der Liga

In der 32. Minute erhöhte von Moos, der nach einigen geblockten Abschlussversuchen richtig stand, auf 2:0. Zwei Minuten später traf Schubert zum 3:0.

Für Schubert, von Moos und auch für Görtler war es je der vierte Saisontreffer, für Görtler zudem bereits die neunte Torvorbereitung. Der Captain ist unterdessen hinter Servettes Miroslav Stevanovic zweitbester Vorlagengeber der Liga.

Julian von Moos (links) diskutiert mit Luganos Reto Ziegler. Claudio Thoma/Freshfocus

Schubert sagte, man habe gewusst, was man nach der 2:3-Niederlage in Luzern besser machen müsse. «Und der Sieg im Cup-Halbfinal hat uns zusätzlich Schwung verliehen.»

Die Ostschweizer traten ungemein effizient auf: Zur Pause notierte der Statistiker der Swiss Football League für den FC St.Gallen drei Abschlüsse auf das Tor und drei Treffer. Lugano hingegen hatte bloss einen Torabschluss zu Stande gebracht.

Die Tessiner steigerten sich zwar nach der Pause auch dank eines Dreifachwechsels, aber St.Gallen verteidigte gut. Richtig ins Zittern gerieten die Ostschweizer nie – trotz der einen oder anderen Möglichkeit des Gegners. Nach einem Konter hätte Christopher Lungoyi gegen seinen früheren Klub gar noch das 4:0 erzielen können.

In einer wunderbaren Atmosphäre brachten die St.Galler das Resultat schliesslich souverän über die Zeit. «Wir haben drei Geschenke verteilt», sagte Croci-Torti. Und weiter:

Luganos Trainer Mattia Croci-Torti Claudio Thoma/Freshfocus

«St.Gallen war die qualitativ bessere Mannschaft. Normalerweise spreche ich viel. Doch heute habe ich nicht mehr zu sagen.»

St.Gallens Rückstand auf das viertklassierte Lugano beträgt fünf Partien vor dem Saisonende bloss noch zwei Punkte. Die Tessiner einzuholen, dürfte nur St.Gallens zweites Ziel sein nach dem Cupfinal. Europacupplatz drei scheint kaum mehr erreichbar.

Sitzt der FC St.Gallen in der Torhüter-Falle?

Eine weitere Geschichte dieser Cupfinal-Hauptprobe schrieb Torhüter Lawrence Ati Zigi: Der 25-Jährige aus Ghana unterband vor der Pause einmal einen Angriff der Tessiner mit dem Kopf, in der zweiten Halbzeit verhinderte Zigi dreimal spektakulär ein Gegentor.

Ob Zeidler im Cupfinal tatsächlich auf einen Zigi in Hochform verzichten kann? Oder befinde sich der FC St.Gallen nicht vielmehr in einer «Torhüter-Falle», wie ein Journalist fragte.

Zeidler scheint standhaft zu bleiben: «Lukas Watkowiak ist im Cupfinal unser Torhüter.» Der 26-jährige Deutsche Watkowiak ist in dieser Saison St.Gallens Cupgoalie, nachdem Zigi noch in der Vorsaison in beiden Wettbewerben – auch im Cupfinal gegen Luzern – Torhüter Nummer eins war.

Am kommenden Samstag trifft St.Gallen auswärts auf Servette. Gesperrt fehlen wird Jérémy Guillemenot.

