FCSG: Dieses Team hat das Zeug für den Cupsieg

Kommentar Nach dem 2:0-Erfolg in Yverdon: Dieser FCSG hat das Zeug, erstmals seit 1969 den Cup zu gewinnen Es ist ein schöner Erfolg: Zum zweiten Mal nacheinander hat der FC St.Gallen den Cupfinal erreicht. Nach der tristen Angelegenheit im vergangenen Jahr, als die Fans wegen der Pandemie ausgesperrt waren, darf sich die Fussballschweiz nun uneingeschränkt auf den 15. Mai freuen. Patricia Loher 21.04.2022, 21.09 Uhr

Es wird in Bern ein farbenfrohes Fest mit Tausenden Anhängerinnen und Anhängern aus der Ostschweiz. Die Atmosphäre wird elektrisierend sein.

Dieses Endspiel ist der Lohn für eine umsichtige Klubpolitik, der FC St.Gallen hat in dieser Saison alles richtig gemacht. Die Verantwortlichen um Präsident Matthias Hüppi sind ruhig geblieben, als das Team in der Vorrunde ins Schlingern geriet. Sie standen hinter Trainer Peter Zeidler, schraubten an anderen Stellen und führten der Mannschaft Qualität zu. Die Spieler dankten es mit einem atemberaubenden Steigerungslauf.

Vor einem Jahr hat der FC St.Gallen das Endspiel gegen Luzern verloren. Er büsste für seine Unerfahrenheit, der Final war für die jungen Akteure plötzlich mehr als ein Final. Es fehlten Lockerheit und Unbekümmertheit.

Nun bekommt das Team die Chance, sich zu rehabilitieren. Diese Mannschaft hat das Zeug, erstmals seit 1969 für St.Gallen den Cup zu gewinnen.

Auf wen St.Gallen treffen wird, ist noch offen. Die Partie zwischen Lugano und Luzern ist noch im Gang.