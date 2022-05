FCSG: St.Gallen macht Meister FCZ die Rückrunden-Krone streitig

Spitzenkampf Der FC St.Gallen und Zürich kämpfen um die Rückrunden-Krone – unser Teamvergleich Am Samstagabend um 20.30 Uhr empfängt der FC St.Gallen den FC Zürich – den frisch gekürten Meister. Es ist eine Begegnung zweier Teams, die seit Monaten im «Flow» sind. Wir vergleichen die Stärken der Mannschaften. Und sagen, weshalb die beiden gemäss Statistik weniger erfolgreich sein müssten. Ralf Streule Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Im Auswärtsspiel gegen Zürich im März 2022 gewannen die St.Galler mit 3:0. Im Bild St.Gallens Jordi Quintillà gegen Ousmane Doumbia. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Der Kampf der zwei besten Teams in der Super League? Das war in den vergangenen Jahren fast immer jener zwischen Basel und den Young Boys. In diesem Jahr ist das anders. Derzeit dominieren der FC St.Gallen und der FC Zürich. Wenn sie heute Abend im Kybunpark aufeinandertreffen, ist es das Spiel des Meisters gegen einen Cupfinalisten. Aber eben auch ein Spiel zwischen jenen beiden Mannschaften, die in der Rückrundentabelle deutlich vorne liegen. 32 Punkte holten die Zürcher in den 14 Partien in diesem Jahr, St.Gallen deren 31 – und damit acht mehr als das in der Rückrunde drittstärkste Team, der FC Basel.

Rückrundentabelle:

Nun interessieren sich vielleicht nur Statistiker für den Rückrunden-König. Als Hinrunden-Gewinner (Wintermeister!) lässt sich immerhin ein bisschen etwas feiern. Auf den Rückrunden-Titel (Frühlingsmeister?) hingegen würde sich aber kaum ein Team etwas einbilden. Am wenigsten der FC St.Gallen, für den es in einer Woche im Cupfinal weit mehr zu gewinnen gibt.

Bei Offensivwerten steht St.Gallen 2022 zuvorderst

Und dennoch: Es ist eindrücklich, welche Metamorphose die Ostschweizer seit der Winterpause durchlebten. Das wird mit dem Vergleich mit der Hinrundentabelle deutlich:

Hinrundentabelle:

Eindrücklich und etwas überraschend ist das auch deshalb, weil die Ostschweizer sich über die vergangenen Jahre den Ruf eingehandelt hatten, in der Rückrunde nachzulassen. Doch diesmal wurde Zeidlers Mannschaft im Winter von der Muse geküsst – besonders in der Offensive. Die 38 Tore in diesem Jahr sind deutlicher Liga-Bestwert. Festzumachen unter anderem am aufblühenden Kwadwo Duah, der es im Herbst nur auf drei, seit dem Jahreswechsel auf neun Tore gebracht hat.

Kwadwo Duah: Neun seiner zwölf Treffer erzielte der Stürmer in der Rückrunde. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Auch weitere Offensivwerte, welche die Datenfirma InStat zusammengetragen hat, sprechen für die St.Galler. Bei Torchancen (112) oder den Schlüsselpässen, die zu gefährlichen Situationen führten (78), erreicht Zeidlers Team Spitzenwerte, mit denen auch der Meister nicht mithalten kann. Zürichs Konzentration auf die Defensive Ohnehin, der Meister: Er hielt sich seit dem Jahreswechsel in der Offensive vergleichsweise zurück, mit ihm der gefährlichste Stürmer, Assan Ceesay, der in der Hinrunde noch 16 Mal traf, 2022 aber erst bei sieben Treffern steht.

Assan Ceesay: Mit 23 Saisontreffern FCZ-Top-Torschütze. 2022 traf er sieben Mal. Urs Lindt / freshfocus

Dafür hat die Defensive um Mirlind Kryeziu kaum mehr etwas zugelassen, zwölf Gegentore in den 14 Spielen – das macht dem Meister in der Liga keiner nach. Fast könnte man von einem Verwalten des Tabellenvorsprungs reden. Wobei man damit der Leistung der Zürcher, auch in diesem Jahr, nicht gerecht würde. Den «Flow» haben sie vorbildlich genutzt – St.Gallen fand erst spät zu ebendiesem Zustand.

Die Statistik hat nicht immer recht - der Meister hiesse anders

Apropos «Flow». Weit jenseits aller Emotionen und dem im Sportjargon weitverbreiteten «Momentum» arbeiten Fussball-Statistiker seit einigen Jahren mit einem Wert, der humorlos das Glück und den Zufall aus dem Spiel zu verbannen versucht. Die «erwartbaren Tore» und «erwartbaren Punkte» zeigen auf, wo die Mannschaften stehen würden, wenn Spielanteile entscheiden würden, wenn Torchancen nach statistischer Wahrscheinlichkeit genutzt würden.

Und siehe da: Zürich läge in diesem Jahr vier Punkte hinter St.Gallen. Und auch die Ostschweizer wären im trockenen Zahlenspiel etwas weniger stark unterwegs. Sie hätten sieben Tore weniger erzielt seit Anfang Jahr. Man fühlt sich zum Beispiel an die Partie zu Hause gegen Servette im Februar erinnert, als Zeidler am Ende selber nicht genau erklären konnte, wie es zu einem 5:1-Sieg hatte kommen können. Der Flow halt. Würde man die Statistiker also die Resultate berechnen lassen, und gäbe es diesen Flow nicht, stünden die beiden «Teams der Stunde» zwar weiter an der Spitze der Jahrestabelle, hätten aber beide weniger Punkte und Tore auf ihrem Konto. Und über die gesamte Spielzeit hiesse der Leader derzeit: Young Boys.

Ärger über ineffiziente Hinrunde

Es ist nur eine Zahlenspielerei, aber eine, die St.Gallen mit einem Blick zurück auch etwas ärgern dürfte: In der Hinrunde spielte keine Mannschaft so stark unter den (statistischen) Erwartungen wie die Ostschweizer. So schnell ändert ein Selbstverständnis.

Zurück zum Duell der derzeit Besten: Weitere Werte von InStat zeigen die Stärken der beiden Teams. Die Ostschweizer suchen die Zweikämpfe häufiger, was mit ihrem stark pressinggeprägten Spiel zu tun hat. Die Zürcher gewinnen ihre Zweikämpfe aber öfter. Wie robust, zweikampf- und kopfballstark die Zürcher sind, zeigten sie nicht zum ersten Mal am vergangenen Wochenende, als die Basler vor allem an der Härte der Zürcher scheiterten. Ebenfalls auffallend war, wie präzise das Team von Trainer André Breitenreiter mit Flanken arbeitet (Blerim Dzemaili! Antonio Marchesano!). Dafür suchen die St.Galler viel öfter das Dribbling. Unabhängig vom Erfolg der Dribblings: Hier liegen sie ligaweit ganz vorne.

Direktvergleich 2022 ging an St.Gallen

Zahlen hin oder her: Dass die St.Galler derzeit mehr als nur mit Zürich mithalten können, zeigte sich unter anderem im Auswärtsspiel beim Meister, das sie im März gleich mit 3:0 gewannen. Doch die Partie von heute steht unter anderen Vorzeichen. Zwei Fragen spielen mit: Steckt dem Meister noch die Feier in den Beinen? Ist St.Gallen trotz allem innerlich schon beim Cupfinal?

St.Gallens Christopher Lungoyi erzielt gegen Zürich das 3:0. Bild: Michael Buholzer/KEY

Bleiben Zürich und St.Gallen Spitzenteams?

Bleibt eine weitere Frage: Wohin kann das mit dem St.Galler und dem Zürcher Hoch in der kommenden Saison führen, sollten die Mannschaften mehrheitlich zusammenbleiben? Als ein Journalist gestern an der Medienkonferenz vor dem Spiel diese Frage in Richtung Peter Zeidler für dessen Mannschaft stellte, winkte dieser ab. Die Gedanken gehen derzeit nicht so weit. Zeidler weiss wohl warum: Wer sich gedanklich zu stark nach vorne orientiert, bringt womöglich den Flow in Gefahr.

Mit Zahlen und Grafiken lässt sich diese Vermutung hingegen nicht belegen. Gottseidank.

Mögliche Startformation: Zigi; Cabral, Stergiou, Maglica, Schmidt; Quintillà; Fazliji, Guillemenot, Ruiz; Duah, Schubert.

