Verlockende Aussichten Europacup, Cupfinal? Die Aussichten für den FCSG sind verlockend – acht Fragen und Antworten vor wegweisenden Tagen Am Ostermontag spielt der FC St.Gallen beim abstiegsbedrohten Luzern, ehe er sich am Donnerstag bei Favoritenschreck Yverdon zum zweiten Mal in Folge für einen Cupfinal qualifizieren will. Noch liegt in dieser Saison viel drin für die formstarken Ostschweizer – nicht nur die Teilnahme am Cupfinal. Patricia Loher Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jubeln St.Gallens Spieler weiter? Jordi Quintillà, Lukas Görtler, Alessio Besio und Euclides Cabral (von links) im Heimspiel gegen Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St.Gallen, 19. März 2022)

Inhaltsverzeichnis

Steht der FC St.Gallen vor der wichtigsten Woche dieser Saison?

Ja. Die formstarken St.Galler haben die Möglichkeit, gleich drei grosse Würfe zu landen. Nach dem Meisterschaftsspiel am Ostermontag in Luzern treffen sie am Donnerstag im Cup-Halbfinal auswärts auf das Challenge-League-Team Yverdon, ehe sie Lugano empfangen.

Zum zweiten Mal in Folge erhalten die Ostschweizer die Chance, sich für den Cupfinal zu qualifizieren – und im Gegensatz zum vergangenen Jahr könnten die St.Galler Fans am 15. Mai in Bern mit dabei sein. Die Aussicht ist verlockend, aber eben: Yverdon, die Mannschaft des früheren St.Galler Trainers Uli Forte, hat sich als Favoritenschreck erwiesen. Sie bezwang im Cup sowohl den FC Zürich als auch Lausanne-Sport.

Den zweiten Halbfinal bestreiten mit Lugano und Luzern St.Gallens nächste Gegner in der Meisterschaft. Nur drei Tage nach dem Cupabend treffen die St.Galler auf die Tessiner: Verlaufen die nächsten zwei Runden nach dem Gusto der Ostschweizer, kann das viertklassierte Lugano überholt werden.

Wie schwer ist der Weg in den Europacup?

Der direkteste Weg ins internationale Geschäft führt über den Cup. Da fehlen St.Gallen noch zwei Siege. Schwierig, aber nicht unmöglich wird es, sich über die Meisterschaft für die Conference League zu qualifizieren. Der Rückstand auf die drittklassierten Young Boys beträgt sieben Runden vor Schluss sechs Punkte. Aber: Sowohl der Meister aus Bern als auch Lugano wirkten zuletzt nicht eben stilsicher – im Gegensatz zu St.Gallen, das seit elf Partien unbesiegt ist.

Luzern stemmt sich gegen die Teilnahme an der Barrage. Wie ist die Stimmung in der Zentralschweiz?

Unter dem neuen Trainer Mario Frick hat sich Luzern stabilisiert. Die Zentralschweizer haben den letzten Platz verlassen, doch das Gespenst der Barrage-Teilnahme ist das Team, das vor einem Jahr im Cupfinal St.Gallen bezwungen hat, noch nicht losgeworden. Der Rückstand auf die achtplatzierten Grasshoppers beträgt fünf Punkte.

Ist die Abstiegssorgen noch nicht losgeworden: Luzerns neuer Trainer Mario Frick. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Doch Moral und Kondition stimmen. Luzern hat in den vergangenen fünf Partien gleich dreimal nach einem 0:2 noch ein 2:2 erreicht. Frick sagt gegenüber der «Luzerner Zeitung»: «Natürlich sind es viele Gegentore, die alle zu verhindern gewesen wären. Gerade, wenn du in der Tabelle unten drin stehst, werden die Fehler bestraft. Trotz allem sehe ich unsere Entwicklung positiv, weil wir in den Spielen zurückkommen. Wir sind wirklich auf einem sehr guten Weg, haben eine sehr gute Energie.»

Mit Denis Simani gehört seit der Winterpause ein Gossauer zum Team des FC Luzern. Vom FC Wil kam der Thurgauer Serkan Izmirlioglu.

Wie verlief die Rückrunden-Begegnung im Kybunpark?

Am 19. März setzte sich St.Gallen mit 3:2 durch. Dabei war der Erfolg alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die Gastgeber lagen nach neun Minuten bereits mit 0:2 in Rückstand. Doch noch vor der Pause kehrte St.Gallen das Spiel. Es trafen Isaac Schmidt, Lukas Görtler und Kwadwo Duah.

Wie sieht die Saisonbilanz gegen Luzern aus?

Die Bilanz ist ausgeglichen. Im ersten Spiel dieser Saison trennten sich die beiden Teams 2:2 – nach einem Treffer von Luzerns Varol Tasar in der 96. Minute. Die Partie in Luzern verlor St.Gallen 0:2, ehe es im März den Erfolg im Kybunpark gab.

Ist Luzern immer noch ein Angstgegner?

Einfach haben es die Zentralschweizer den Ostschweizern zuletzt nie gemacht. Der Sieg im März war in den vergangenen neun Partien – inklusive Cupfinal – erst der dritte Erfolg für St.Gallen.

Welche Änderungen könnte Trainer Peter Zeidler im Vergleich mit dem 2:2 gegen Basel vornehmen?

Darf Betim Fazliji (links) bald wieder einmal von Beginn weg spielen? Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Wie immer mag Zeidler vor einer Partie in Bezug auf die Aufstellung nicht konkret werden. Möglich wäre, dass er auf der rechten Verteidigerposition einen Wechsel vornimmt, da Euclides Cabral beim 2:2 gegen Basel defensiv keinen sattelfesten Eindruck hinterlassen hat. Vielleicht setzt Zeidler auf Patrick Sutter. Oder allenfalls auf Betim Fazliji? Zeidler hat den Rebsteiner, der nach der Winterpause aus der Stammformation gerutscht ist, gegen Basel im Verlauf der zweiten Halbzeit für Cabral eingewechselt.

Auf wen muss St.Gallen verzichten?

Die Oberschenkelverletzung von Kwadwo Duah ist noch nicht ganz ausgeheilt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Am Donnerstag ereilte den FC St.Gallen eine schlechte Nachricht. Basil Stillhart zog sich im Training ohne Fremdeinwirkung einen Riss des Meniskus im linken Knie zu und musste operiert werden. Für den 28-Jährigen, der zuletzt oft nur noch zu Teileinsätzen gekommen war, ist die Saison vorbei. In Luzern wird wohl auch Duah fehlen. Bei St.Gallens treffsicherstem Stürmer ist eine Oberschenkelverletzung noch nicht ganz ausgeheilt, weshalb ihn Zeidler am Sonntag gegen Basel zur Pause auswechseln musste. «Die letzten paar Prozent im Sprint haben ihm gefehlt», so Zeidler. Der Trainer hofft, am Donnerstag im Cup wieder auf Duah zählen zu können.

Möglicherweise ändert der Coach am Montag sein System und setzt wie in Sitten statt auf Duah auf Mittelfeldspieler Bastien Toma. Verletzt ist weiterhin Leonhard Münst. Bei Luzern ist Marco Burch gesperrt.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Fazliji, Stergiou, Maglica, Schmidt; Quintillà; Görtler, Ruiz; Toma; Von Moos, Guillemenot.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen