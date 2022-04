FC St.Gallen Sechs turbulente Cup-Halbfinals mit dem FCSG im Rückblick: Von einem Umweg über das Rheintal, Nervensägen aus dem Tessin und Helden in Genf Der FC St.Gallen und die Cup-Halbfinals – Rückblick auf eine wechselvolle Geschichte mit Protagonisten und in Anekdoten. Patricia Loher Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Basil Stillhart, der Siegtorschütze von Genf, ist am Donnerstag verletzungsbedingt nicht dabei. Die Saison ist für den Thurgauer vorbei. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Der FC St.Gallen hat am Donnerstag die Möglichkeit, zum zweiten Mal in Folge den Cupfinal zu erreichen. Es wäre ein Novum in der 143-jährigen Klubgeschichte.

Wir blicken mit Protagonisten und in Anekdoten auf sechs ausgewählte Halbfinals des FC St.Gallen seit dem bislang ersten und einzigen Cupsieg 1969 zurück.

3. April 1972: St.Gallen – FC Zürich 2:3

St.Gallens Kurt Brander im Jahr 1972. Bild: Getty

Es war die grosse Zeit des FC Zürich. Spielertrainer Timo Konietzka setzte auf so klangvolle Namen wie Fritz Künzli, Köbi Kuhn oder Karl Grob. Gegen St.Gallen mit Kurt Brander wurde Zürich der Favoritenrolle gerecht und führte zur Pause 3:0. Aus fünf klaren Chancen entstanden zwei Tore, das dritte «schenkte» Güggi, schrieb das «Ostschweizer Tagblatt» damals.

«Unter Notizen am Rande» findet sich die schönste Anekdote dieses Spiels. So schreibt der Redaktor: «Der FC Zürich, der sich im innerrhodischen Schwende auf diesen Match vorbereitete, kennt zwar nunmehr den schnellsten Weg in den Cupfinal (er führt über Brühl und St.Gallen), aber nicht jenen ins Espenmoos. 50 Minuten vor Spielbeginn trafen die Zürcher ein; sie waren über das Rheintal gekommen.» Im Cupfinal setzte sich der FC Zürich dann gegen Basel trotzdem durch.

Espenmoos – 9500 Zuschauer – Sr. Keller.

Tore: 8. Künzli 0:1. 17. Konietzka 0:2. 45. Heer 0:3. 53. Perusic 1:3. 89. Cornioley 2:3.

St.Gallen: Fischer; Güggi; Rütti, Pfirter, Müller; Monnard (46. Rafreider), Perusic, Rüefli (46. Vogel); Cornioley, Brander, Nasdalla.

Zürich: Grob; Bionda; Heer, Kyburz, Münch; Martinelli (63. Steiger), Stierli, Kuhn; Rutschmann, Künzli, Konietzka.

13. Mai 1998: St.Gallen – Lugano 2:1

Die Euphorie war gross, als sich der FC St.Gallen vor 24 Jahren für den Cupfinal qualifizierte. Nur Dorjee Tsawa konnte den Moment kurz nach dem Abpfiff nicht richtig geniessen. Er sagt:

«Mein Gegenspieler war Christian Gimenez. In der Nachspielzeit war ihm noch ein Tor gelungen. Das hat mich genervt.»

Wenig später aber habe er sich von der freudigen Stimmung doch noch anstecken lassen, sagt der heute 45-Jährige. Auch im Cupfinal gegen Lausanne kam der Defensivspieler zum Einsatz. Das Endspiel im Wankdorf war aber nicht von Erfolg gekrönt.

Der junge Dorjee Tsawa im Espenmoos. Bild: Ralph Ribi

Im Winter 2000 verliess Tsawa den FC St.Gallen in Richtung FC Zürich. Wenige Monate später wurde sein Stammklub Schweizer Meister, er selber feierte mit dem FC Zürich den Cupsieg. Der Ostschweizer mit Wurzeln im Tibet ist den Zürchern treu geblieben, heute arbeitet er in der Nachwuchsakademie als Leiter Athletik. Eine Verbindung zum FC St.Gallen besteht aber weiterhin: Zwei seiner Kinder sind äusserst talentiert und gehören Future Champs Ostschweiz an.

Espenmoos – 11'200 Zuschauer – Sr. Tavel.

Tore: 28. Vidallé 1:0. 56. Yakin 2:0. 91. Gimenez 2:1.

St.Gallen: Alder; Zellweger, Tsawa, Zwyssig, Dal Santo; Müller, Hellinga, Vurens (87. Fiechter), Bühlmann (64. Slavtschev); Vidallé, Yakin (75. Sène).

Lugano: Hürzeler; Rota; Andreoli, Penzavalli; Morf (67. Andersen), Emmers, Bullo, Fernandez; Versavel (61. Allenspach), Wegmann; Gimenez.

4. März 2004: St.Gallen – Wil 1:2

«Wil, immer wieder Wil», seufzt Alex Tachie-Mensah. Der frühere Stürmer erlebte mit St.Gallen nicht nur die bittere 3:11-Niederlage 2002 in der Meisterschaft, sondern eineinhalb Jahre später auch das Cup-Out. «Diese beiden Niederlagen waren die schlimmsten meiner Karriere», sagt der gebürtige Ghanaer. Der Halbfinal sei ein einziger Kampf gewesen. «Es war ein Schock, als wir das 0:2 kassierten.» Wil spielte damals ebenfalls in der Super League und gewann wenig später gegen die Grasshoppers den Cupfinal.

Publikumsliebling Alex Tachie-Mensah Bild: Franco Bottini

Tachie-Mensah, in der jüngeren Vergangenheit mit 81 Toren in 194 Spielen noch immer Rekordtorschütze des FC St.Gallen, spielte sieben Jahre für die Ostschweizer, ehe er die Karriere nach einer schweren Verletzung am Sprunggelenk 2009 beenden musste. Der 45-Jährige ist im Kanton Thurgau heimisch geworden, hier lebt seine Familie, hier arbeitet er für das Unternehmen Kybun. Dem FC St.Gallen ist er eng verbunden geblieben. Er sagt:

«Dieses grün-weisse Herz, das bleibt.»

Mit Landsmann Lawrence Ati Zigi steht Tachie-Mensah in losem Kontakt. Vor dem Spiel am Donnerstag in Yverdon sagt Tachie-Mensah: «Der einzige Gedanke darf sein: Sieg – und fertig.»

Espenmoos – 10'800 Zuschauer – Sr. Circhetta.

Tore: 22. Montandon 0:1. 52. Nushi 0:2. 90. Merenda 1:2.

St.Gallen: Razzetti; Thomas Balmer (55. Marazzi), Zellweger, Wolf, Jenny; Pavlovic (39. Naldo), Imhof, Sutter (84. Bättig), Barnetta; Merenda, Tachie-Mensah.

Wil: Beney; Eugster, Winkler, Pires, Rizzo; Montandon: Callà (90. Blunschi), Renggli, Stephan Balmer. Nushi, Rogerio (87. Mordeku).

5. April 2010: St.Gallen – Lausanne 1:2

Der FC St.Gallen hätte sich an diesem Tag erstmals seit 1998 wieder für einen Cupfinal qualifizieren können. Die ganze Region fieberte dem Spiel entgegen. Denn die Chance schien intakt, zumal der Gegner das unterklassige Lausanne war.

Stürmer Moreno Merenda. Bild: Imago Sportfotodienst

Doch wie schon oft hatten die St.Galler Fans am Ende nichts zu bejubeln. Nach einer 1:0-Führung, drei grossen Chancen in der zweiten Halbzeit und einer gelb-roten Karten für Lausannes Guillaume Katz brachten es die St.Galler fertig, den Halbfinal mit 1:2 zu verlieren. «Es gibt keine Entschuldigung», sagte Stürmer Moreno Merenda nach dem Spiel. Anschliessend brachte er die Situation auf den Punkt:

«Jetzt stehen wir da wie Deppen.»

Dieses 1:2 vor fast vollen Zuschauerrängen zählt zu den bittersten Niederlagen des FC St.Gallen. Für den damaligen Coach Uli Forte, der nun den heutigen Cup-Gegner Yverdon trainiert, war es in St.Gallen der Anfang vom Ende.

AFG Arena – 17'197 Zuschauer – Sr. Busacca.

Tore: 22. Zé Vítor 1:0. 40. Katz 1:1. 79. Gaspar 1:2.

St.Gallen: Vailati; Zellweger, Koubsky, Schenkel, Fernando; Winter (82. Jagne), Imhof (82. Owona), Costanzo, Zé Vítor; Frei; Frick (12. Merenda).

Lausanne-Sport: Favre; Katz, Buntschu, Meoli, Sonnerat; Ndzomo; Pimenta (69. Carrupt), Marazzi, Hélin (66. Borges); Tosi; Gaspar (83. Vandenbossche).

Bemerkungen: 63. gelb-rote Karte für Katz (2. Verwarnung nach Foul).

8. April 2015: St.Gallen – Basel 1:3

Natürlich kann sich Mario Mutsch an die Partie erinnern. «Es war so ein schönes Heimspiel. Und dann unterläuft mir dieses unglaubliche Eigentor. So etwas vergisst man nicht.» Das 0:2 kurz vor der Pause bedeutete die Vorentscheidung. «Dabei war das Spiel zuvor recht offen gewesen», sagt der heute 37-jährige Mutsch.

Mario Mutsch 2015 im Cup-Halbfinal gegen Basel. Bild: Michel Canonica

Unterdessen ist er Nachwuchstrainer in der Heimat Luxemburg. Kürzlich hat er die U17 an die EM geführt, noch nie zuvor war es einem luxemburgischen Nachwuchsteam gelungen, sich für ein grosses Turnier zu qualifizieren. Mutsch ist vollamtlicher Trainer, seit 2019 arbeitet er für den luxemburgischen Verband.

Fünf Jahre hat er in St.Gallen gespielt. Der Klub, so sagt er, sei noch immer sein Heimatverein. «Ich bin überzeugt, dass es der FC St.Gallen wieder in den Final schafft.»

AFG Arena – 16'690 Zuschauer – Sr. Klossner.

Tore: 14. Gashi 0:1. 44. Mutsch (Eigentor) 0:2. 60. Gashi 0:3. 87. Cavusevic 1:3.

St.Gallen: Lopar; Mutsch, Russo, Besle, Facchinetti; Everton; Tafer, Bunjaku (53. Cavusevic), Janjatovic, Tréand (53. Rodriguez); Sikorski (73. Lässer).

Basel: Vailati; Schär, Suchy, Safari; Elneny (64. Frei), Zuffi; Xhaka (79. Degen), Delgado, Callà; Embolo, Gashi (73. Gonzalez).

5. Mai 2021: Servette – St.Gallen 0:1

Wegen der Coronapandemie war das Stade de Genève fast leer, als sich St.Gallen zum ersten Mal seit 23 Jahren für einen Cupfinal qualifizierte. Erst in der diesjährigen Kampagne sei dank des Publikums wieder spürbar, was den Cup so reizvoll mache, sagt Trainer Peter Zeidler. «Zudem war unser Cup-Auftritt damals in Genf auch geprägt von der Sorge um den Klassenerhalt. Die Qualifikation für den Cupfinal ging da fast ein wenig unter.»

Peter Zeidler bejubelt im Mai 2015 den Einzug in den Cupfinal. Bild: Freshfocus

In Erinnerung bleibt vor allem das prächtige Siegestor von Basil Stillhart. «Basil war unser Held», sagt der Trainer. Ein Jahr später kann der Thurgauer Stillhart nicht dabei sein. Er hat sich einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. «Wir wollen den Kübel nach Hause holen», sagte er vor einem Jahr. Das gelang gegen Luzern aber nicht. Nun ergibt sich eine nächste Chance. Zwei Siege fehlen noch.

Stade de Genève – 100 Zuschauer – Sr. Jaccottet.

Tor: 83. Stillhart 0:1.

Servette: Frick; Sauthier (92. Diallo), Rouiller, Sasso, Clichy; Ondoua (87. Koné); Cognat, Valls (87. Imeri); Stevanovic, Kyei, Schalk (72. Fofana).

St.Gallen: Zigi; Cabral, Stergiou, Fazliji, Muheim; Quintillà; Görtler, Ruiz; Stillhart; Babic (60. Duah), Guillemenot (60. Adamu).

Peter Zeidler: Wir sind auf alles vorbereitet Der FC St. Gallen hat am Mittwochnachmittag nochmals trainiert, ehe er sich nach Yverdon aufmachte. Nur den Dienstag habe man noch gebraucht, um die 2:3-Niederlage in Luzern zu besprechen und zu verarbeiten, sagt Trainer Peter Zeidler vor dem Cup-Halbfinal, der am Donnerstag um 19 Uhr angepfiffen wird. «Nun verfolgen wir unseren grossen Traum im Cup.» Nichts wurde in der Vorbereitung dem Zufall überlassen, Werner Zünd, die Co-Trainer, aber auch Zeidler selber haben das Challenge-League-Team Yverdon beobachtet. «Wir sind auf alles vorbereitet», so der Coach. Noch ist nicht sicher, ob er wieder auf Kwadwo Duah und Bastien Toma zählen kann. «Aber die Hoffnung besteht.» Die Partie wird im Rahmen der Offa-Party im St.Galler Waaghaus live übertragen. Türöffnung ist um 18 Uhr. (pl) Mögliche FCSG-Formation:

Watkowiak; Cabral, Stergiou, Maglica, Schmidt; Quintillà; Görtler, Ruiz; von Moos, Duah, Guillemenot.

