FCSG: Zigi oder Watkowiak im Cupfinal? Die Kontroverse

Vor dem Cupfinal «Es geht auch ohne Zigi!» – «Mit Zigi ist der FCSG eine andere Mannschaft»: Eine Kontroverse zur Goaliefrage Lukas Watkowiak ist der Cup-Goalie des FC St.Gallen, Lawrence Ati Zigi als klare Nummer eins der Meisterschafts-Goalie. Eine Kontroverse mit zwei verschiedenen Meinungen aus der CH Media-Redaktion. Ralf Streule & Christian Brägger Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

PRO Lukas Watkowiak: «Ihm das Vertrauen zu entziehen, hätte etwas Verbissenes»

Es geht auch ohne Zigi! Was wie ein anbiedernder Slogan der Lungenliga tönt, gilt für den FC St.Gallen im Cupfinal am 15. Mai. Lukas Watkowiak wurde von Peter Zeidler im Sommer 2021 klar als Cup-Goalie ausgerufen. Es gilt: ein Trainer, ein Wort. Alles andere wäre inkonsequent und fahrig.

Ralf Streule, Redaktor Sport Bild: Ralph Ribi

Natürlich, Zigi ist im Hoch. Und ja, der Blick auf andere Geschichten von Cup-Goalies mögen der «Nummer zwei» nicht in die Karten spielen. Da ist Zack Steffen, zweiter Torhüter von Manchester City, der im Halbfinal des FA-Cups zum Sündenbock wurde, als ihm ein Fehler gegen Liverpool unterlief. Oder Basels Cup-Goalie Djordje Nikolic, der 2020 im Final gegen YB Schuld trug am entscheidenden 1:2.

Von solchen Episoden darf sich die Führung St.Gallens aber nicht leiten lassen. Will sich der Verein als jener menschliche und verrückte Klub präsentieren, als den er sich sieht, muss er Rückgrat zeigen und am Entscheid festhalten. Die Verantwortlichen wissen, was sie an Watkowiak haben. Sie wissen, wie wichtig er im Teamgefüge ist, welchen Rückhalt er im Team geniesst. Und dass er mit seiner Lockerheit der Sache mental gewachsen sein wird. Sie wissen, dass er ebenfalls ein starker Goalie ist, der über sich hinauswachsen kann.

Watkowiak das Vertrauen wieder zu entziehen, hätte deshalb etwas Zwanghaftes, etwas Verbissenes. Und genau jenes Verbissene, das St. Gallen 2021 den Cupsieg kostete, will Zeidler dieses Mal ablegen. Statt verkrampft an jedem Schräubchen zu drehen, soll eine Leichtigkeit mit nach Bern reisen. Bitte sehr: Mit Watkowiak im Tor ist ein erster Schritt zur Leichtigkeit getan.

Cup-Goalie Lukas Watkowiak im Cupspiel gegen Chênois im vergangenen Herbst. Steht er auch am 15. Mai in Bern im Tor? Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Es ist richtig, Platz zu lassen für das Unkonventionelle, das Herzhafte und Irrationale, das dem Fussball oft fehlt und das in diesem Fall Stoff liefern kann für eine grosse Geschichte. Es anders zu machen als die andern, ein Versprechen einzuhalten statt sich in der Goaliefrage zu verkopfen: Auch das kann den Teamgeist positiv formen.

Die Goaliefrage gibt dem Cupfinal zusätzliches Pathos, welches das Team für sich nutzen wird. Watkowiak wird es nicht ergehen wie Steffen oder Nikolic. Sondern wie Caoimhín Kelleher, der Liverpool als «Cup-Goalie» kürzlich im EFL-Cup-Final gegen Chelsea ins Penaltyschiessen brachte – und dann den entscheidenden Elfmeter selber unterbrachte. Auf solche Geschichten freuen wir uns.

Wetten, dass sich Watkowiak im Cupfinal nicht so verkrampfen wird, wie viele Fans es derzeit in seiner Personalie tun?

PRO Lawrence Ati Zigi: «Mit Zigi ist St.Gallen topbesetzt und eine andere Mannschaft»

Die Losung ist einfach, sie entspricht dem Wesen des ambitionierten Sports, und lautet: Die beste Mannschaft spielt, sobald es zählt. Punkt. Alles andere ist fahrlässig. Insbesondere dann, wenn es sich mit dem Cupfinal um die wichtigste Partie in einem Fussballerleben handelt. Die Affiche impliziert, ja schreit geradezu danach, dass im Tor niemand anderes stehen darf als: Lawrence Ati Zigi, ein Name wie ein Gedicht, ein Goalie mit Klasse und von Format, der in der Form wie Blüte seines Lebens ist. Das schon über lange Zeit.

Christian Brägger, Redaktor Sport Bild: Hanspeter Schiess

Zigi würde auch in der Bundesliga «bella figura» machen, oder in England, wo heimische Hintermänner nicht wirklich auf einen grünen Zweig kommen; Zigi in der nächsten Spielzeit in einer dieser Ligen – wer würde da dagegen wetten?

Es braucht also viel Fantasie und dieses Trainer-Versprechen – notabene an einen integren, freundlichen Charakter wie Lukas Watkowiak –, im Final nicht auf die beste Ausgabe des FC St.Gallen zu setzen. Doch weil es diese Zusicherung gibt, von der Peter Zeidler aus hehren Absichten bis heute nicht abrücken will (wäre ein Rückzieher ein Gesichtsverlust und nicht mehr ein Zeichen von Stärke?), gibt es jetzt diese öffentliche, womöglich auch teaminterne Diskussion um die Goalies.

Lawrence Ati Zigi feiert den Meisterschaftssieg gegen Lugano, an dem er einen grossen Anteil hatte. Claudio Thoma / freshfocus

Im schlimmsten Fall stört die «hausgemachte Problemzone» sogar ein wenig die Vorbereitung auf diese Begegnung, deren prickelnde Vorboten ein jeder Ostschweizer jetzt schon spürt: sie wird gross. Ganz gross.

Zigi hat jüngst in einem Interview mit dieser Zeitung gesagt, dass es wegen der internen Abmachung gut wäre, «wenn Watti spielt». Es gehe ums Team, deshalb sei seine eigene Ersatzrolle im Final kein Problem. «Watkowiak unterstützt mich immer, und wenn er spielt, will und muss ich für ihn da sein.» Das sind noble Worte. Die schöne Gesten untermauern. Und gewiss richtig.

Aber im Fussball geht es neben Fairness, Freundschaft und Loyalität vor allem um den Erfolg. Die Strafraumbeherrschung des Ghanaers ist exzellent, er spielt mit, ist auf der Linie reflexstark. St.Gallen ist mit Zigi topbesetzt und eine andere Mannschaft, das Kollektiv ist eingespielt, gestählt in 31 Meisterschaftsautritten. Weil Zigi immense Ausstrahlung hat, besitzt sie ebenfalls der FC St.Gallen.

Bei aller Harmonie im Team: Vielleicht verzichtet der kumpelhafte Watkowiak ja freiwillig – der Gedanke scheint gar nicht abwegig. Es wäre der nächste Booster für die Mannschaftshygiene, wie für den Final.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen