Feyenoord gegen FC Luzern: Matchbericht, Reaktion, FCL-Noten

Fussball Der FC Luzern ist auch im Rückspiel in Rotterdam gegen Feyenoord chancenlos – er verliert wieder 0:3 Für den FC Luzern gibt's auch im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde der Conference League keine europäischen Punkte zu holen: Nach dem 0:3 zu Hause setzt es im De Kuip vor über 30'000 Fans eine 0:3-Niederlage ab. Die internationale Kampagne ist für den FCL damit schon wieder vorbei. Janick Wetterwald aus Rotterdam und Daniel Wyrsch 12.08.2021, 21.51 Uhr

Trainer Fabio Celestini hat doch einige Positionen etwas überraschend besetzt: Grether spielt als Captain statt Farkas auf der rechten Abwehrseite. Domgjoni in der Innenverteidigung. Gentner bekommt im Mittelfeld eine Pause und auch Stürmer Dejan Sorgic steht ebenfalls nicht in der Startelf.

Der Einlauf der Mannschaften:

9. Minute: Schulz verliert den Ball an der Seite im Mittelfeld an Til, der gibt weiter auf Sinisterra und dessen Steilpass verwertet Jahanbakhsh zum 1:0. Für Domgjoni ist das Umschaltspiel der Holländer zu schnell.

Der Luzerner Martin Frydek läuft Feyenoords Doppeltorschützen Alireza Jahanbakhsh vergeblich hinterher, der Iraner ist zu schnell für ihn. Bild: Pieter Stam De Jonge/EPA/Keystone (Rotterdam, 12. August 2021)

34. Minute: Der Befreiungsschlag von Burch kommt nur bis zu Toornstra, der Feyenoord-Captain bedient Jahanbakhsh. Sein harter und platzierter Weitschuss fliegt unhaltbar für Vasic in die Torecke zum 2:0.

48. Minute: Nach einem Einwurf spielt Toornstra auf Sinisterra, der kann sich die Ecke auswählen und trifft locker zum 3:0.

Sinisterra trifft zum 3:0 für Feyenoord. Bild: Pieter Stam De Jonge / EPA

Die Luzerner kommen wie schon im Hinspiel (0:3-Niederlage) schlecht ins Spiel: Bereits in der 9. Minute gehen die sehr dominant im typisch holländischen 4-3-3-System auftretenden Rotterdamer 1:0 in Führung. Torschütze ist der rechte Flügel Jahanbakhsh. Der Iraner doppelt in der 34. Minute mit einem präzisen Weitschuss zum 2:0 nach.

In der 42. Minute geht's für Alireza Jahanbakhsh nicht mehr weiter, der ehemalige Premier-League-Stürmer von Brighton zwickts in der Muskulatur, er muss ausgewechselt werden. Kurz vor der Pause kommt Schulz mit einem Freistoss zum ersten Abschluss des FCL, Burch doppelt gleich nach, doch Feyenoord-Keeper Bijlow ist bei beiden Schüssen zur Stelle.

Die erste kalte Dusche der zweiten Halbzeit bei warmen Temperaturen im De Kuip gibt' schon in der 48. Minute: Der sehr agile linke Flügel Sinisterra erzielt wie im Hinspiel das 3:0. Das ist dann auch das Schlussresultat.

Feyenoord Rotterdam – Luzern 3:0 (2:0)

De Kuip. – 32'087 Zuschauer. – SR Guida (ITA).

Tore: 9. Jahanbakhsh (Sinisterra) 1:0. 34. Jahanbakhsh (Toornstra) 2:0. 48. Sinisterra (Toornstra) 3:0

Feyenoord Rotterdam: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia (57. Haps); Toornstra, Kökcü (57. Hartjes), Til (77. Milambo); Jahanbakhsh (42. Bozinek), Linssen, Sinisterra (77. Bannis).

Luzern: Vasic; Grether (67. Silder), Domgjoni, Burch, Frydek; Emini (46. Alounga), Wehrmann (67. Rupp), Schulz (46. Gentner), Ugrinic; Ndiaye, Tasar (46. Sorgic).

Bemerkungen: Feyenoord komplett, Luzern ohne Müller, Schürpf, Campo, Ndenge und Alabi (alle verletzt).

Die Luzerner wechseln von der grossen internationalen Bühne auf die eher kleinere Bühne des Schweizer Cups. Der FCL spielt am Sonntag ab 16 Uhr gegen den SC Cham im «Eizmoos». Für den Titelverteidiger sollte dieses Duell eine Pflichtaufgabe sein – gut möglich, dass Fabio Celestini den einen oder anderen Stammspieler gegen die Zuger schont.