FC Luzern Silvan Sidler wendet gegen GC Fiasko ab – und hält FCL-Hoffnung wach: «Es wird eng, aber wir schaffen das» Dank Silvan Sidlers spätem Traumtor zum 2:2 holt der FC Luzern gegen GC einen Punkt. Das ist aber zu wenig. Daniel Wyrsch, Zürich Jetzt kommentieren 10.04.2022, 16.03 Uhr

Der eingewechselte FCL-Spieler Silvan Sidler (Mitte) schreit seine Freude über den 2:2-Ausgleichstreffer heraus. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Zürich, 9. April 2022)

57 Sekunden nach seiner Einwechslung trifft Silvan Sidler mit seinem schwächeren linken Fuss zum 2:2. «Ich bin sehr glücklich, dass ich den Ball so reinhauen konnte», stellt der Aussenverteidiger bescheiden fest. Das spektakuläre Tor zum Endstand gelingt dem FC Luzern in der 90. Minute. Sowohl die Grasshoppers wie die Gäste aus der Innerschweiz können sich über das Unentschieden in diesem vermeintlichen Schlüsselspiel um den rettenden Platz acht nicht freuen. Die Ausgangslage bleibt vor den ausstehenden sieben Spieltagen gleich: GC hat weiterhin fünf Punkte Vorsprung auf den FCL, der auf der neunten Position steht, dem Barrageplatz. Es würde bedeuten, dass die Luzerner ihren Verbleib in der Super League in einem Hin- und Rückspiel am 26. und 29. Mai gegen den Zweiten der Challenge League verteidigen müssten.

Sidler und zuvor der ebenfalls eingewechselte Stürmer Asumah Abubakar wenden mit ihren Toren ein Fiasko ab. Denn eine Niederlage gegen GC wäre einer Vorentscheidung gleichgekommen. Acht Punkte Rückstand auf die Mannschaft von Giorgio Contini wären kaum mehr einholbar gewesen. «Verlieren verboten», hatte denn auch die Devise vor diesem klassischen Sechspunktematch gelautet. Der 23-jährige Sidler spricht mit nachdenklicher Miene über die Leistung:

«Wir hatten uns viel mehr vorgenommen, dass wir – wie schon im letzten Match gegen Lugano – 0:2 zurücklagen, darf uns nicht passieren. Vor allem in der heiklen Lage, in der wir sind.»

Offensiv lange harmlos, defensiv leicht bezwingbar

Die Partie im Letzigrund ist tatsächlich ein Spiegelbild des Lugano-Heimspiels, das ebenfalls 2:2 ausging. Aber die Fehleranfälligkeit, die sich die Luzerner in Zürich während der ersten Halbzeit leisten, ist symptomatisch für die gesamte Saison. Offensiv agiert die Mannschaft von Mario Frick zu leicht ausrechenbar, auf den letzten Metern fehlt die Präzision, vieles ist Stückwerk und der Sturm wirkt insgesamt harmlos. Defensiv schenkt man dem Gegner einmal mehr einen Treffer auf einen Standard, wo man zu lasch verteidigt. Prompt kassiert man dann auch noch ein Kontertor, lässt den Hoppers viel zu viel Raum. Sidler fasst die Schwäche des FCL mit seinen Worten zusammen:

«Wir waren zu wenig entschlossen, verloren sehr viele zweite Bälle. Die defensive Absicherung fehlte, wir sind mehrmals in Konter gelaufen. Das darf uns nicht passieren.»

Was besonders ins Gewicht fällt, ist ein Rückfall beim Kassieren überdurchschnittlich vieler Gegentore: In den vergangenen drei Begegnungen schossen die FCL-Gegner St.Gallen, Lugano und GC zusammen sieben Tore. Darum kommt das Frick-Team trotz je zwei erzielter Treffer nicht zu mehr als zwei Punkten – die Partie in St.Gallen ging 2:3 verloren. Das ist eine gefährliche Tendenz für die Saisonschlussphase. Obwohl sich der FCL unter Frick phasenweise deutlich stabilisiert hatte, liegt der Rückrundenschnitt jetzt bei 1,63 Gegentoren (Vorrunde unter Celestini/Chieffo 2,0).

Sidler ist auf drittem Rang der FCL-Torschützenliste

Bei den erzielten Treffern ist die Quote der Luzerner wesentlich tiefer: 34 Tore in 29 Spielen ergeben einen durchschnittlichen Wert von 1,17. Sidler, der in 19 Einsätzen drei Tore geschossen hat, kommt in der internen Torschützenliste mit drei Teamkollegen auf den dritten Rang. Noch öfter haben in dieser Saison beim FCL nur die Offensivleute Filip Ugrinic (5) und Asumah Abubakar (4) getroffen.

In 111 Super-League-Partien kommt Sidler auf insgesamt vier Treffer. Stets hat er spektakulär getroffen. Ugrinic erzählt im Letzigrund nach dem Match:

«Im Training haut Silvan die Bälle auch immer wieder sehenswert ins Netz.»

Der torgefährliche Verteidiger hat einen anderen Lieblingstreffer

Übrigens findet Sidler sein Tor, das er in der Hinrunde beim 1:1 zu Hause gegen die Grasshoppers schoss, noch attraktiver als der jetzige Last-Minute-Hammerschuss aus 18 Metern zum 2:2-Ausgleich. «Der Weitschuss aus 30 Metern gegen GC im Herbst ist schöner gewesen», stellt er fest.

Silvan Sidler ist mit drei Toren der Verteidiger des FC Luzern mit den meisten Saisontreffern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 7. März 2021)

Zur Fortsetzung im Kampf, der Barrage zu entgehen und die Klasse direkt zu wahren, sagt Sidler: «Es wird eng, aber wir schaffen das.» Beachtet werden muss: Schlusslicht Lausanne, dessen Rückstand auf Luzern sieben Zähler beträgt, hat aus den letzten zwei Spielen (Servette, YB) vier Punkte geholt.

An Gerüchten um neuen Verein soll nichts dran sein

Sidler hat dieselbe Vertragssituation wie sechs seiner Mitspieler: Im Sommer läuft der Kontrakt des beim FCL ausgebildeten Profis aus dem Knonaueramt mit Fussballer-Vergangenheit im Kanton Zug und familiären Wurzeln im Kanton Schwyz aus. Kursierende Gerüchte, er sei mit einem anderen Klub einig, dementiert er:

«Die Spekulationen stimmen nicht. Ich konzentriere mich auf die letzten Spiele. Dann sehen wir, was passiert.»

Ein starkes Argument für eine Vertragsverlängerung hat Silvan Sidler dem FCL geliefert.

Moral als positiver Luzerner Aspekt Der FC Luzern brachte sich in Zürich durch Eigenfehler selbst in arge Bedrängnis. Zuerst wurde Mohamed Dräger bei einem GC-Corner von Allan Arigoni düpiert, der Innenverteidiger nützte seine Freiheit mit einem platzierten Kopfball zur 1:0-Führung in der 13. Minute. FCL-Coach Mario Frick ärgerte sich: «Wir hatten uns akribisch auf die Standards vorbereitet, die Zuteilung stimmte, trotzdem traf GC nach einem Eckball.» Vor Ablauf einer halben Stunde lagen die Luzerner 0:2 zurück: Dräger entschied sich, in die Platzmitte zu köpfeln, wo Giotto Morandi den Ball eroberte und zu Francis Momoh passte. Ardon Jashari wollte klären, seine Grätsche ging aber am Ball vorbei, für Momoh war der Weg frei. Frick: «GC konterte uns aus. Dass wir nach dem 0:2 zurückkamen, spricht für unsere Moral.» Der eingewechselte Asumah Abubakar in der 63. Minute mit der Hacke und Silvan Sidler knapp eine Minute nach seiner Einwechslung mit einer Direktabnahme (90.) schossen die Luzerner zum 2:2-Endstand. Luzern hatte die zweite Hälfte dominiert, vergab aber mehrere Chancen. Die beste Möglichkeit liess Marko Kvasina mit einem Kopfball (60.) aus. Grasshoppers – Luzern 2:2 (2:0) Letzigrund. – 5049 Zuschauer. – SR San. Tore: 13. Arigoni (Lenjani) 1:0. 29. Momoh (Morandi) 2:0. 63. Abubakar (Kvasina) 2:1. 90. Sidler 2:2. Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Loosli, Seko; Bolla, Kawabe, Herc, Lenjani; Morandi (78. Jordao), Jeong (62. Sène/90. Santos); Momoh (62. Riascos). Luzern: Müller; Dräger (89. Sidler), Burch, Simani, Frydek; Jashari (57. Cumic); Ugrinic, Schulz (89. Gentner); Campo (57. Abubakar); Kvasina, Ndiaye (75. Sorgic). Bemerkungen: Grasshoppers ohne Schmid (gesperrt), Ribeiro, Hoxha, Margreitter, Lei und Abrashi (alle verletzt). Luzern ohne Tasar und Wehrmann (beide gesperrt), Schürpf, Monney und Loretz (alle verletzt). – Gelb-Rote Karte: 76. Loosli (Foul). Verwarnungen: 33. Bolla, 34. Jashari, 38. Loosli (Fouls), 55. Lenjani (Unsportlichkeit), 71. Kvasina, 87. Burch (Fouls), 88. Sène (Unsportlichkeit).

