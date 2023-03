Fifa: Gianni Infantino hält nach Wahl bizarre Dankesrede

Fifa-Kongress «Wir lieben Sie, Präsident»: Gianni Infantino hält nach Wahl bizarre Rede – und verspricht Milliarden Ohne Abstimmung wird Gianni Infantino in Ruanda als Fifa-Präsident bestätigt. Seine Wiederwahl nutzt der 52-jährige Schweizer für eine Selbstbeweihräucherung und grosse Versprechen. Das Protokoll. Simon Häring 4 Kommentare 16.03.2023, 12.02 Uhr

Gegenspieler gab es keine, Gianni Infantino wurde beim 73. Fifa-Kongress in Ruandas Hauptstadt Kigali ohne echte Abstimmung und mit stehenden Ovationen für eine zweite Amtszeit bis 2027 bestätigt. Zwar übernahm der 52-Jährige 2016 vom abgesetzten Sepp Blatter, weil es sich aber um eine ausserordentliche Wahl handelte, werden ihm die ersten drei Jahre nicht angerechnet. Heisst: Gianni Infantino könnte trotz Beschränkung auf zwei Amtszeiten 2027 erneut kandidieren und bis 2031 Präsident bleiben.

Gianni Infantino bleibt bei der Fifa in Amt und Würden. Bild: Keystone

Bevor er im Amt bestätigt wurde, setzte Infantino zu einem Monolog an, in dem er seine Verdienste aufzählte. Erstens: Er habe versprochen, Katar werde die beste Fussball-WM der Männer aller Zeiten austragen. «Und wir haben geliefert.» Fünf Milliarden Menschen hätten die Spiele mitverfolgt. Zweitens: Er habe 2019 in Frankreich die beste Frauenfussball-WM aller Zeiten versprochen. «Und wir haben geliefert.» 1,2 Milliarden Zuschauer hätten die Spiele mitverfolgt. «Wir haben den Frauenfussball globalisiert.» Und drittens: «Ich habe versprochen, dass wir die Einnahmen erhöhen werden.» Heute beliefen sich die Reserven auf vier Milliarden Dollar. «Wir haben mehr Geld, als wir in die Fifa investieren können», sagte Infantino.

Infantino verspricht noch mehr Milliarden

Er hat in den letzten Jahren ein System geschaffen, von dem letztlich alle 211 Mitgliederverbände profitieren, auch jene Verbände, die ihn zum Teil öffentlich kritisierten. Auch der Schweizerische Fussballverband, der zwar betont, man habe «klare Forderungen im Bereich Menschenrechte».

Die Fifa steht für das Primat des Geldes. Und hier hat Infantino Argumente, die unschlagbar sind. Zwischen 2019 und 2022 betrugen die Einnahmen 7,6 Milliarden Dollar und stiegen damit um mehr als eine Milliarde im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum – trotz Coronapandemie. Für den WM-Zyklus von 2023 bis 2026 budgetiert die Fifa Einnahmen in der Höhe von 11 Milliarden Dollar. Es ist Infantinos zentrales Wahlversprechen.

Sein Motto: Der Fussball muss noch grösser, noch besser, noch globaler werden. Die Männer-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird mit 48 Teams statt wie bisher mit 32 ausgetragen. Bei den Frauen bestreiten künftig 32 statt wie bisher 24 Teams die Endrunde. «Wir wollen inklusiv sein», begründet Infantino. Gleiches gilt für die Klub-Weltmeisterschaften, die ab 2025 mit 32 Mannschaften statt wie zuletzt 7 ausgetragen werden. Auch bei den Frauen werde es dereinst ein ähnliches Format geben.

Nicht weniger Wettbewerbe, sondern mehr

Wenn er höre, dass es zu viele Wettbewerbe gebe, sage er: «Der Fussball brauche mehr davon, nicht weniger.» Was das primär bedeutet: mehr Geld für alle. Gianni Infantino sagt: «Alles, was ich als Präsident mache, mache ich für euch hier (die Vertreter der Verbände, Anmerkung der Redaktion), für den Fussball und für die Fans.» Diese Reihenfolge ist wohl kein Zufall.

Infantino betonte auch die grosse Bedeutung der Fifa. Denn sie habe mehr Mitglieder als die Vereinten Nationen. Zwar sei man nicht das Rote Kreuz, aber man trage dennoch eine sehr grosse Verantwortung, wenn es um die globalen Herausforderungen unserer Zeit gehe. Er nannte die Klimakrise, die Menschenrechte, die Bekämpfung von Krankheiten. «Unser Geschäft ist die Organisation von Wettbewerben und die Entwicklung des Fussballs, aber wir wollen hier auch unseren Teil in diesem Team beitragen.»

Bei aller Kritik sei auch das erwähnt: Infantino fördert den Frauenfussball, lässt die Infrastruktur überall auf der Welt ausbauen, treibt Entwicklungen wie den VAR und die Offside-Technologie voran. Die Fifa ist transparenter geworden und die Vergabe der WM demokratischer, weil alle Verbände eine Stimme haben. Zudem will er mehr Endrunden für die Nachwuchs-Nationalteams. Während der Coronapandemie richtete er einen Fonds ein, aus dessen Topf jedes der 211 Mitglieder 1,5 Millionen Franken erhielt.

Ausschnitte aus Infantinos Dankesrede. Quelle: Youtube

Der Zwischenruf von Fatma Samoura

Als Gianni Infantino mit stehenden Ovationen im Amt bestätigt war, wurde es dann noch bizarr – wie bei seinem Monolog vor der WM in Katar. Er danke seiner Familie, seiner Frau, seinen Freunden, den Legenden des Fussballs. «Ich wäre auch gerne eine», fügte er an und lächelte, während im Saal peinliches Schweigen herrschte. Er danke allen, die ihn lieben, «und ich weiss, es sind so viele». Und auch den wenigen, die ihn hassen würden. «Ich weiss, es gibt sie. Ich liebe euch. Heute ganz besonders.»

Infantino verlieh seiner Botschaft mit einem hämischen Lächeln Ausdruck, während seine Generalsekretärin Fatma Samoura ihn unterbrach, um ihm zuzurufen: «Wir lieben Sie, Präsident.» Gianni Infantino grinste breit und voller Genugtuung. Der Sonnenkönig des Weltfussballs regiert weiter.