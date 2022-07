Der Kampf um WM-Tickets - 65000 Franken kann die Reise kosten

FIFA WM 2022 Heute beginnt der Kampf um die letzten WM-Tickets In etwas mehr als vier Monaten beginnt Fussball-WM in Katar. Wer die Schweizer Nati während der Gruppenphase live miterleben möchte, muss dafür mit Kosten von bis zu 65'000 Franken rechnen. Was sie vor der Reise in das Gastgeberland wissen müssen. Pascal Däscher Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Blick auf das 50'000 Zuschauer fassende Ahmed bin Ali Stadium in Katar, eines der acht WM-Stadien. Noushad Thekkayil / EPA / keystone-sda.ch

Wann muss ich mich heute vor den Computer setzen?

Am 5. Juli um 11 Uhr Schweizer Zeit beginnt die dritte und letzte Verkaufsphase für Tickets für die Fussball-WM der Männer in Katar. Die Tickets werden in der letzten Phase nach dem Prinzip «first come, first serve» vergeben und können online erworben werden.

Wie viele Tickets sind noch verfügbar?

Insgesamt gingen über drei Millionen Tickets in den Verkauf, 1,2 Millionen sind nach Angaben der Fifa noch erhältlich. Wie viele es für Spiele der Schweiz sind, beantwortet die Fifa nicht. Die aktuelle Vorverkaufsphase endet am 16. August.

Was kosten die Tickets in der Gruppenphase?

Einzeltickets sind in vier Preiskategorien erhältlich, die letzte Kategorie ist dabei für die Einwohner Katars bestimmt. Tickets der besten Kategorie kosten in der Vorrunde umgerechnet 210 Franken, in der zweiten Kategorie 160 und in der dritten Kategorie 65 Franken pro Person. Fans können bis zu sechs Tickets pro Spiel sowie bis zu 60 Tickets für das gesamte Turnier erwerben.

Was kostet ein Flug von der Schweiz nach Katar?

Pro Tag gibt es zwei Direktflüge von Zürich nach Doha. Aktuell liegen die Preise für ein Flugticket in der Economy-Class während der WM pro Person für einen Hin- und Rückflug bei rund 1300 Franken, eine Reise in der Business-Class ist etwa viermal teurer.

Wo kann ich eine Unterkunft buchen und wie viel kostet diese?

Eine Unterkunft während der WM kann direkt über eine Partnerseite der Fifa gebucht werden. Neben Hotels und Apartments stehen auch zwei Kreuzfahrtschiffe im Hafen Dohas sowie ein Fandorf mit Zelten und Containern bereit.

Apartments sind bereits ab 80 Franken für zwei Personen pro Nacht verfügbar. Allerdings ist die Einrichtung dort eher spartanisch, das legen zumindest die Bilder auf der Website nahe. Wer statt Kasernen-Charme etwas mehr Komfort möchte, sollte eine Wohnung buchen – Kostenpunkt 200 bis 400 Franken pro Nacht.

Das Kreuzfahrtschiff kostet je nach Kabine und Verfügbarkeit für zwei Personen rund 600 Franken pro Nacht. Eine Nacht im Deluxe-King-Zelt kostet 400 Franken, eine Nacht im Container rund 180 Franken. Wer es besonders luxuriös mag, der kann im Fünf­ster­ne­ho­tel W Doha Hotel & Residences übernachten. Eine Nacht kostet dort während der Gruppenphase etwa 5300 Franken.

Was kostet eine Reise mit allen Gruppenspielen der Schweiz?

Möchte man alle drei Gruppenspiele der Nati live miterleben, muss man je nach Art der Unterkunft bei rund zehn Tagen Aufenthalt tief in die Tasche greifen.

Die günstigste im Internet buchbare Variante inklusive Flug, Unterkunft und Stadionbesuch für zwei Personen beläuft sich derzeit auf insgesamt rund 3800 Franken, 2600 kosten alleine die vier Flüge. In der höchsten Preisklasse – Business-Class, Fünfsternehotel, beste Kategorie im Stadion – müssen für die zehntägigen Reise über 65'000 Franken budgetiert werden, über 53'000 davon als Hotelkosten.

Wie gross ist die Nachfrage in der Schweiz?

Das lässt sich nur schwer feststellen. Beim offiziellen Fanklub der Nationalmannschaft heisst es, das Interesse sei sicher kleiner als bei vergleichbaren Anlässen. Reiseveranstalter mit entsprechenden Angeboten berichten, keinen signifikanten Rückgang festgestellt zu haben.

Die Fifa gibt auch nach mehreren Nachfragen nicht bekannt, wohin sie die bisher bestellten Tickets verkauft hat. Von ihr sind lediglich allgemeine Zahlen erhältlich, darüber hinaus hält sich der Verband bedeckt.

