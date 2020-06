Fitter FCL-Mittelfeldmann Marvin Schulz: «Wir pushten uns gegenseitig zum Punkt gegen Servette» Der FCL mit dem formstarken Marvin Schulz verhindert beim 2:2 gegen Servette die zweite Niederlage 2020. Daniel Wyrsch 29.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erbitterter Zweikampf im Mittelfeld: Der Servettien Timothe Cognat versucht Luzerns Marvin Schulz zu bremsen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. Juni 2020)

Drei Spiele hat der FC Luzern seit dem Restart absolviert, ein Spieler hat dabei immer überzeugt: Marvin Schulz. Der kräftige Mittelfeldmann hat im physischen Bereich noch einmal zugelegt. Lächelnd bestätigte der 25-jährige Deutsche:

«Die Coronapause hat mir gutgetan. Weil ich Zeit hatte, machte ich viel Sport. Ich bin fitter denn je.»

Die verbesserte Ausdauer und Robustheit ist dem 1,86 Meter grossen Profi in den Zweikämpfen auf dem Platz anzusehen. Dabei hatte man Marvin Schulz in dieser Saison lange beim FCL vermisst. Ein Knochenödem hatte ihn von Ende Oktober bis Mitte Februar ausser Gefecht gesetzt. Unter Fabio Celestini hat er am Samstag beim 2:2 gegen Servette erst seine fünfte Partie bestritten, nach der Wintervorbereitung war er die ersten drei Begegnungen der Rückrunde dem neuen Coach noch nicht zur Verfügung gestanden.

Zufriedene Fans singen und klatschen auf der Gegentribüne

Dafür ist der mittlerweile 78-fache Super-League- sowie 8-fache Bundesliga-Spieler (mit Gladbach) nach zwei Teileinsätzen im Frühjahr jetzt für die vollen 90 Minuten zurück: Beim 2:1-Heimsieg über Basel zum Neustart war er, erstmals im rechten Mittelfeld, eine Entdeckung. In Lugano bei der Premieren-Niederlage (0:2) unter Celestini zählte er zu den wenigen Lichtblicken. Und gegen Servette leitete er nach einem 0:2-Rückstand mit seinen öffnenden Pässen die beiden Tore von Francesco Margiotta zum 1:2 und 2:2-Endstand ein. «Schön, wenn dadurch Treffer fallen», meinte der stets unaufgeregte und bescheidene Mann.

Marvin Schulz war im Gegensatz zu den meisten seiner Mitspieler schon ab der ersten Minute bereit, um gegen den unbequemen Aufsteiger Servette dagegenzuhalten. Gegen die Genfer sah es lange nach der dritten Niederlage im dritten Vergleich dieser Saison aus. Was war passiert, dass die Luzerner wie verwandelt aus der Kabine auf den Rasen zurückgekehrt waren? «Der Trainer hat in der Pause die richtigen Worte gefunden. Aber wir Spieler haben uns auch gegenseitig gepusht und immerhin einen Punkt gewonnen.»

Zufrieden waren auch die rund 700 FCL-Fans, die erstmals seit dem Neustart ins Stadion durften. Sie sangen und klatschten, waren glücklich über die deutlich verbesserte Leistung des Teams in der zweiten Halbzeit. Schulz sagt:

«Toll, wie laut uns die Fans in den letzten 20 Minuten noch einmal unterstützten.»

Der FC Luzern wurde beim 2:2 Unentschieden gegen FC Servette von seinen Fans tatkräftig unterstützt. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE (Luzern, 27. Juni 2020)

Schulz ist sich nicht zu schade, Essen in der Stadt auszuliefern

Wie integriert der Profi nach drei Jahren in Luzern ist, zeigte sich während des Lockdown einmal mehr. Schulz bestätigte, dass er für einen Kollegen vom «Weissen Schloss» Essen ausgeliefert hat. In diesem Job soll er sich ebenso Ausdauer zugelegt haben.

Celestini bekommt Support von Servette-Coach Geiger Die erste Halbzeit beim 2:2-Heimremis gegen Servette war eine zum Vergessen. Dazu passte, dass in der Pause aus der Kaffeemaschine eine wässerige Brühe floss. In der Business-­Lounge, wo derzeit der Medienraum ist, hatte man vergessen, Kaffeebohnen nachzufüllen. Essenzielles fehlte während der ersten 45 Minuten auch dem Luzerner Spiel. Weil Idriz Voca in den letzten Tagen Magenprobleme geplagt hatten, verzichtete FCL-Trainer Fabio Celestini bis 20 Minuten vor Schluss auf die Erfahrung und Organisation des zentralen Mittelfeldspielers. Dennoch liess Celestini in einem offensiven 4-3-3-System spielen. Gegen die bis zu dieser Runde statistisch beste Defensive der Liga (25 Gegentore) war das mutig. Den Servettiens kam entgegen, dass sich die Luzerner grobe Schnitzer leisteten. «Zwei eklatante ­Abwehrfehler führten zu den beiden Gegentoren», stellte Celestini fest. Dem 0:1 (5.) von Boris Cespedes war ein Fehlpass von Captain Lucas Alves vorausgegangen, beim 0:2 (44.) wurde die gesamte Abwehr von Servette-Stürmer Grejohn Kyei ausgehebelt. Der Franzose setzte sich im Kampf um den Ball gegen Marco Burch durch. Die Hereingabe ging quer durch den Strafraum – und Timothé Cognats Schuss landete abgelenkt von Simon Grether im Tor. Dank Margiottas Doppelpack gibt’s den ersten Punkt gegen den Aufsteiger Trotzdem verteidigte Celestini das Defensivverhalten inklusive dem Dreiermittelfeld um Lorik Emini (20). «Lorik hat ein super Spiel gemacht», fand der Coach. Celestini stellte sich vor seine Mannschaft, die nach so einer desolaten Hälfte normalerweise nicht mehr zurückkommt. Servette-Goalie Jérémy Frick ärgerte sich zu Recht: «Mit etwas mehr Cleverness hätten wir den Vorsprung über die Zeit bringen müssen.» Zum Glück aus FCL-Sicht konnte Celestini nach einer grossen Leistungssteigerung seines Teams nach dem Match sagen: «In der zweiten Halbzeit zeigten wir Mentalität. Das 2:2 ist das richtige Resultat.» FCL-Goalgetter Francesco Margiotta hatte innerhalb fünf Minuten mit einer Tor-Doublette (60./65.) gestochen, das waren seine Ligatreffer Nummer acht und neun. Celestini hat in acht Spielen mit Luzern 17 Punkte geholt. Dennoch wurde erstmals Kritik laut. Support gab’s von Servette-Coach Alain Geiger: «Luzern hat klare Fortschritte gemacht im Vergleich zur Vorrunde.» Nach zwei Niederlagen gegen den Aufsteiger gab’s den ersten Punkt. «Das Team ist jung», so Geiger, «hier kann etwas entstehen». (dw/swe)



Luzern – Servette 2:2 (0:2)

1000 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 5. Cespedes (Cognat) 0:1. 44. Cognat (Kyei) 0:2. 60. Margiotta (Matos) 1:2. 65. Margiotta (Emini) 2:2. Luzern: Müller; Grether, Lucas, Burch, Mistrafovic; Schulz, Emini (70. Voca), Males (64. Schürpf); Ndiaye (79. Eleke), Margiotta, Matos.

Servette: Frick; Routis, Rouiller, Sasso, Iapichino (46. Vouilloz); Stevanovic, Cespedes, Ondoua, Cognat (66. Imeri); Koné (90. Alves), Kyei (66. Schalk). Bemerkungen: Luzern ohne Knezevic (gesperrt), Ndenge, Schwegler, Kakabadse, Bürki und Balaruban (alle verletzt). Servette ohne Sauthier und Tasar (beide gesperrt), Gonçalves und Severin (beide verletzt). Verwarnungen: 5. Lucas (Foul). 10. Cespedes (Foul). 29. Rouiller (Foul). 34. Emini (Foul). 49. Ndiaye (Foul).