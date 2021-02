Die Anzahl leistungsstarker Langläufer im Schweizer Team ist grösser geworden. Umso umkämpfter sind Startplätze bei Weltcup-Rennen. Und umso schwieriger ist es, sich ein Ticket für Langlauf-WM Ende Februar in Oberstdorf zu sichern. Der 30-jährige Luzerner Ueli Schnider wollte eine der wenigen Chancen am letzten Wochenende in Falun (SWE) packen. Doch es lief nicht so wie erhofft. «Für den WM-Sprint reicht es nun definitiv nicht, und natürlich sind auch die Chancen für einen Start im 50-km-Rennen kleiner geworden», bilanziert er. Der Athlet des Skiclubs Flühli konnte sich am Sonntag im Klassisch-Sprint nicht für die Finalläufe qualifizieren und lief am Tag davor im 15-km-Massenstartrennen nur auf den 40. Rang. «Es war ein turbulentes Massenstartrennen mit vielen Stürzen, auf den Abfahrten verlor ich immer wieder den Anschluss an die Gruppe und habe viel Kraft gebraucht, heranzulaufen», so der B-Kaderathlet von Swiss-Ski. (rb)