Es droht eine Formel 1 ohne deutsche Fahrer

Formel 1 Die Formel 1 bald ohne deutsche Beteiligung? Ein Land muss sich Sorgen um die Zukunft machen Nach Sebastian Vettels Rücktritt und dem Vertragspoker um Mick Schumacher könnte nächstes Jahr erstmals seit 1981 kein Deutscher in der Formel 1 mitfahren. In Sachen Nachwuchs sieht es düster aus, der Boom um die Ära Michael Schumachers scheint verpufft. Pascal Däscher 02.09.2022, 16.00 Uhr

Erinnerung an bessere Zeiten für den deutschen Formel-Sport: Insgesamt elf WM-Titel gewannen Sebastian Vettel (l.) und Michael Schumacher (r.). Jens Buettner / EPA

Die Formel 1 ohne einen deutschen Fahrer? Möglicherweise schon bald Realität. Kein Michael Schumacher, kein Vettel, kein Rosberg. Allesamt sind sie Weltmeister in der Formel 1. Der einzige noch verbleibende Kandidat auf einen Cockpit in der kommenden Saison ist Mick Schumacher, Sohn von Michael Schumacher. Doch auch seine Zukunft ist nach dem Aus bei der Ferrari Driver Academy, der Talentschmiede von Ferrari, ungewiss.

Michael Schumacher löst einen veritablen Boom aus

Aktuell gestaltet sich die Ausgangslage wie vor rund 30 Jahren, wo letztmals nur ein deutscher Fahrer in der Formel 1 vertreten war. Es war Michael Schumacher, der Deutschland mehr als ein Jahrzehnt verzückte und eine neue Ära einläutete. Er gewann sieben WM-Titel, zwischen 2000 und 2004 mit Ferrari fünf Titel hintereinander. Zweifellos ist Michael Schumacher der grösste deutsche Rennfahrer aller Zeiten.

Nach Schumacher folgte mit Sebastian Vettel der nächste grosse deutsche Rennfahrer. Vettel, der von vielen als Baby-Schumi betitelt wurde, gewann zwischen 2010 und 2013 vier WM-Titel in Folge. Im Alter von nur 23 Jahren krönte er sich zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten.

Der dritte und bisher letzte deutsche Weltmeister ist Nico Rosberg, er holte sich 2016 seinen einzigen WM-Titel. Doch seither hat es kein Fahrer mehr geschafft, sich an der Spitze der Formel 1 zu etablieren und es stellt sich die Frage, wer der nächste deutsche Superstar werden soll.

Kaum Deutsche auf dem Nachwuchsradar

Obwohl es mehr Talentschmieden in der Formel 1 gibt denn je, fehlt es in Deutschland akut an Nachwuchs. Der ehemalige Schweizer Rennfahrer und Motorsport-Experte Marc Surer ordnet im Gespräch mit CH Media das Problem ein:

«Niemand fördert den Nachwuchs im deutschen Motorsport. Das muss sich so schnell wie möglich ändern.»

Dabei gäbe es aktuell mehr Förderung denn je. Ferrari, Renault/Alpine, McLaren sowie Red Bull verfügen über eine eigene Fahrerakademie. Dies sei gemäss Surer sehr vorbildlich. Dennoch fügt er an: «Einen Michael Schumacher hätte ohne seinen Mäzen wohl niemand kennen gelernt. Oder Lewis Hamilton, der als kleiner Junge zufällig Ron Dennis traf und dann von McLaren gefördert wurde.»

Red Bull zum Beispiel hat keinen einzigen deutschen Nachwuchsfahrer. Dabei hat die Talentschmiede Fahrern wie den Schweizer Sébastien Buemi und Weltmeister Vettel den Weg in die Formel 1 geebnet.

Kostspielige Karrieren, keine deutsche Talentschmiede

Oft scheitert eine Karriere im Motorsport am finanziellen Aspekt. Nur schon eine Saison in der Formel 4 kostet etwa eine Viertelmillion Euro, eine Saison im Kartsport über 100’000 Euro. Dazu sagt Experte Surer:

«Entweder man hat einen wohlhabenden Vater oder einen Mäzen, der einen unterstützt. Der Weg, überhaupt auf das Radar einer der Fahrerakademien zu kommen, ist mit viel Glück verbunden und kostspielig.»

Bestes Beispiel dafür ist der deutsche Formel-2-Fahrer David Beckmann, dessen Zukunft aufgrund fehlender finanzieller Mittel auf lange Sicht unklar ist. Der vielversprechende Fahrer Lirim Zendeli musste den Traum der Formel 1 aus dem gleichen Grund vorerst begraben.

Porsche und Audi in der Pflicht

Der Boom, der von Schumacher initiiert wurde, ist eindeutig abgeflacht. Noch vor wenigen Jahren waren sieben deutsche Formel-1-Fahrer dabei. Doch es kommt Hoffnung auf, da Audi und voraussichtlich auch Porsche den Sprung in die Formel 1 wagen werden. Marc Surer sieht daher Potenzial:

«Da jetzt Audi in der Formel 1 einsteigt, braucht es dort unbedingt eine Nachwuchsakademie. Möglicherweise auch eine Zusammenarbeit mit Porsche. Man könnte damit jetzt schon beginnen.»

Der Schweizer Uhrenkonzern Richard Mille unterstützt mit der Young Talent Academy bereits Kartfahrer und die unteren Klassen des Formelsports. Wer sich durchsetzt, wird in die Ferrari Driver Academy aufgenommen. «So etwas muss man auch in Deutschland aufziehen», ergänzt Surer.

Weniger Präsenz im Free-TV

Doch nicht nur im Nachwuchsbereich hapert es. In den letzten Jahren hat RTL die Fernsehrechte an den Pay-TV-Sender Sky abgeben müssen, aktuell werden nur noch vier der 22 Rennen im Free-TV übertragen. Dabei wären die Einschaltquoten gut. Eine Saison ohne deutschen Rennfahrer wäre nicht förderlich.

Hinzu kommt, dass aktuell keine Rennen in Deutschland stattfinden. Von Seiten der Veranstalter heisst es, dass ein Rennen in Deutschland ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich sei. Dabei gäbe es mit dem Hockenheimring und dem Nürburgring gleich zwei Strecken.

Wie geht es mit Mick Schumacher weiter?

Mick Schumacher ist die letzte grosse deutsche Hoffnung. Doch seine Zukunft ist ungewiss, bisher hat er noch keinen neuen Vertrag für die kommende Saison. Doch: Die Formel 1 kann es sich wohl nicht leisten, auch im Hinblick auf den Einstieg von Audi (und Porsche) sämtliche deutsche Fahrer zu verlieren, zu wichtig ist der deutsche Formel-1-Markt.

Mick Schumacher hofft, auch in der kommenden Saison in der Formel 1 mitfahren zu können. Uwe Anspach / AP

Es bleibt zu befürchten, dass in den kommenden Jahren wohl kein deutsches Nachwuchstalent den Sprung nach ganz oben schaffen wird. Deutschland scheint den Anschluss in der Königsklasse des Motorsports vorerst verloren zu haben.