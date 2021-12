Die Formel 1 vor dem grossen Saisonfinale

Formel 1 Favoriten, «alte Herren» und Neulinge: Alles zum Saisonfinale auf einen Blick Das Saisonfinale der Formel 1 verspricht Spannung pur im Kampf um den Weltmeistertitel. Aber auch ein Blick auf die hinteren Ränge lohnt sich. Ein Überblick. Cyril Aregger 04.12.2021, 05.00 Uhr

Die WM-Rivalen: Max Verstappen (links) Lewis Hamilton auf dem Podest nach dem GP von Brasilien. Bild: Antonio Lacerda/EPA (Sao Paulo, 14. November 2021)

Lewis Hamilton oder Max Verstappen? Der Kampf um den Weltmeistertitel ist spannend wie lange nicht mehr. Doch auch hinter den beiden Dominatoren tut sich einiges. Sieben Punkte zu den beiden letzten Rennen auf dem neuen Stadtkurs in Jeddah, Saudi-Arabien, am Sonntag (18.30 Uhr, SRF info) und Abu Dhabi nächste Woche.

Lewis Hamilton (Mercedes, vorne) und Max Verstappen im direkten Duell. Bild: Antonio Lacerda/EPA (Sao Paulo, 14. November 2021)

Titelverteidiger Lewis Hamilton (GBR, Mercedes) und Max Verstappen (NED, Red Bull-Honda) liefern sich ein packendes Duell um den Weltmeistertitel. Zwei Fahrer aus zwei unterschiedlichen Rennställen im Titelkampf: das gab es letztmals 2012, als sich Sebastian Vettel (GER, Red Bull) knapp gegen Fernando Alonso (ESP, Ferrari) durchsetzen konnte.

Das Duell Hamilton/Verstappen sah viele Wendungen, noch im Frühherbst schien Verstappen beinahe uneinholbar. Doch nun scheint das Momentum wieder beim Titelverteidiger zu liegen: Er gewann zuletzt zwei Mal in Folge und hat bloss noch acht Punkte Rückstand auf Verstappen und gilt auch in Saudi Arabien als Favorit.

Gewinnt er zwei Mal, wird er aus eigener Kraft zum achtfachen Weltmeister. Hamilton, der sich vor dem Rennen in Saudi-Arabien kritisch über die Menschenrechtslage im Land geäussert hat, wäre damit alleiniger Rekordhalter vor Michael Schumacher (7).

McLaren (mit Lando Norris, links) und Ferrari (mit Carlos Sainz) liefern sich ein hartes Duell um Platz 3 der Konstrukteurswertung. Bild: Carlos Ramirez/EPA (Mexico City, 7. November 2021)

Auch hinter dem dominanten Duo Mercedes/Red Bull tat sich einiges: Sowohl Alpine mit Esteban Ocon (FRA)wie auch McLaren-Mercedes mit Daniel Ricciardo (AUS) konnten sich in die Siegerlisten eintragen. In der Konstrukteurswertung lieferten sich die wiedererstarkten Ferrari ein Duell mit McLaren, und auch der Kampf um Platz fünf zwischen Alpine und Alpha Tauri-Honda ist äusserst eng.

Fernando Alonso. Bild: EPA (21. November 2021)

Fernando Alonso (40) kehrte nach zwei Jahren Pause zurück in die Formel 1. Anfängliche Zweifel an einem erfolgreichen Comeback zerstreute der zweifache Weltmeister schnell: Speed und Rennübersicht des Spaniers sind nach wie vor Top, und beim Sieg von Alpine-Teamkollege Ocon in Ungarn bewies er sich auch als hervorragender Teamplayer – eine früher bei Alonso eher unbekannte Eigenschaft. In Katar belohnte er sich mit Platz drei und seinem ersten Podestplatz seit 2014.

Mit dem Wechsel von Ferrari zu Aston Martin lancierte auch Sebastian Vettel (GER, 34) seine Karriere neu. Der vierfache Weltmeister scheint die Lust am Rennfahren wiedergefunden zu haben, holte sich in Aserbaidschan als Zweiter einen Podestplatz und macht mittlerweile auch neben der Piste mit pointierten Aussagen zu Themen wie Umweltschutz von sich Reden.

Reden ist auch in seiner letzten Saison nicht das grosse Hobby von Kimi Räikkönen. Der Finne, Weltmeister 2007, lässt aber sein Können auf der Rennstrecke noch immer aufblitzen. Seinen Alfa-Teamkollegen Antonio Giovinazzi lässt er im Rennen regelmässig hinter sich.

Yuki Tsunoda. Bild: EPA (18. November 2021)

Yuki Tsunoda (21), der Japaner in Diensten von Alpha Tauri, ist der schnellste der drei diesjährigen Debütanten. Das liegt auch am guten Material. Allerdings kam der Japaner auch immer wieder schnell von der Piste ab. Um längerfristig in der Formel 1 zu reüssieren, muss er das Etikett «Crashpilot »nächste Saison unbedingt loswerden.

Dass die beiden andere Rookies, Mick Schumacher (GER, 22) und Nikita Mazepin (RUS, 22), resultatmässig keine Stricke zerreissen würden, war klar. Ihr Haas-Ferrari ist mit Abstand das schwächste Auto im Feld. Mick Schumacher, Sohn von Michael Schumacher, hat im Kampf um die «goldene Ananas» jedoch klar die Nase vorn.

Sowohl im Qualifying wie im Rennen liefert er meist deutlich bessere Leistungen ab als sein Teamkollege, schaffte zwei Mal gar den Sprung in die zweite Qualifikationsrunde. Mazepin fiel hingegen regelmässig mit Ausritten und grenzwertigen Fahrmanövern auf. Den Beweis der Formel-1-Tauglichkeit hat der Oligarchen-Sohn noch nicht abgeliefert.

Punktemässig ging es für Alfa Romeo-Ferrari, das frühere Sauber-Team, nach dem Seuchenjahr 2020 (8 Punkte) wieder ein wenig aufwärts. Zwei Rennen vor Schluss stehen die Hinwiler bei 11 Punkten, stehen aber in der Konstrukteurswertung lediglich vor dem inferioren Haas-Team (0 Punkte). Williams (23 Punkte) ist vorbeigezogen.

Auch dank des abgebrochenen Belgien-GP, in welchem Williams quasi kampflos 10 Punkte einkassieren konnte. Mehr Punkte wären für Alfa aber möglich gewesen – sechs Mal verpasste man als 11. die Punkteränge knapp. Und die beiden Fahrer Kimi Räikkönen und – besonders – Antonio Giovinazzi vergaben gute Ausgangslagen einige Male durch eigene Fehler.

Neue Aerodynamik-Regeln und Reifen: Für die Saison 2022 werden die Karten neu gemischt. Das erhöht die Chance, dass kleinere Teams die Lücke zu den Platzhirschen Mercedes und Red Bull schliessen können. Der WM-Titel wird aber auch 2022 über die beiden «Giganten» gehen.

Ein Wiedersehen wird es mit den neu eingeführten Sprintrennen geben. Die drei Probeläufe haben grundsätzlich überzeugt. Die Kurzrennen am Samstag, in denen die Startaufstellung des Hauptrennens bestimmt werden, boten teils spektakulären Sport. Es dürfte noch kleinere Anpassungen geben - beispielsweise beim Punktesystem (aktuell erhalten die ersten Drei 3,2 und 1 Punkt).

Spannend wird sein, wie sich Mercedes-Neuzugang George Russell (GBR, 23) gegen Lewis Hamilton behaupten wird und wie Valtteri Bottas (FIN, 32) sich bei Alfa Romeo zurechtfinden wird. Dort wird er auf Guanyu Zhou (22) treffen. Auch was der erste chinesische Formel-1-Pilot nebst Sponsoren-Millionen den Hinwilern bringen wird, dürfte spannend zu beobachten sein.

WM-Stand. Fahrer (20/22 Rennen): 1. Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 351,5 Punkte. 2. Hamilton (GBR/Mercedes) 343,5. 3. Bottas (FIN/Mercedes) 203. 4. Perez (MEX/Red Bull-Honda)190. 5. Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 153. 6. Leclerc (MON/Ferrari) 152. 7. Sainz (ESP/Ferrari) 145,5. 8. Ricciardo (AUS/McLaren) 105. 9. Gasly (FRA/Alpha Tauri-Honda) 92. 10. Alonso (ESP/Alpine) 77. 11. Ocon (FRA/Alpine) 60. 12. Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 43. 13. Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 34. 14. Tsunoda (JPN/Alpha Tauri 20). 15. Russell (GBR/Williams). 16. Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 10. 17. Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 7. 18. Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1. 19. Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 0. 20. Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 0. 21. Kubica (POL/Alfa Romeo-Ferrari) 0.

Konstrukteure: 1. Mercedes 546,5. 2. Red Bull 541,5. 3. Ferrari 297,5. 4. McLaren 258. 5. Alpine 137. 6. Alpha Tauri 112. 7. Aston Martin 77. 8. Williams 23. 9. Alfa Romeo 11. 10 Haas 0.