Formel 1: Das sagt die erste Frau Saudi-Arabiens mit Rennlizenz

Formel 1 Saudi-Arabien und die «Vision 2030» – Im Land des Formel-1-GP des Wochenendes dürfen Frauen erst seit 2017 Auto fahren In Saudi-Arabien dürfen Frauen erst seit etwas mehr als fünf Jahren Auto fahren. Dania Akeel ist diesbezüglich eine Frau der ersten Stunde. Sie fährt auch schnelle Boliden und ist im Besitze einer Rennlizenz. Das Porträt einer der «50 einflussreichsten Frauen Saudi-Arabiens» am Vorabend des Formel-1-GP von Jeddah. 17.03.2023

Dania Akeel war die erste Frau Saudi-Arabiens mit einer Rennlizenz. Bild: CH Media

Jeddah, Herbst 2017: «Keine einzige Sekunde kann ich warten», sagt die junge Frau, die aufgeregt mit ihrer Mutter auf dem Rücksitz im Auto vor dem Verkehrsministerium sitzt und auf ihr Handy tippt. Gerade hat die Regierung in einer umfassenden Reform im Rahmen der «Vision 2030» erklärt, dass Frauen in Saudi-Arabien ab dem 24. Juni 2018 erstmals selbst Auto fahren dürfen.

Dania Akeel und ihre Mutter sind fast täglich zum KFZ-Amt gefahren, um einen Termin zu bekommen, um ihren britischen gegen den neuen saudischen Führerschein zu tauschen. Auf einem gelben Post-it schrieb der Beamte einen Link auf – «warte kurz, dann ist es online», sagte er. Nach einer kurzen Fahrprüfung und einem Sehtest ist Danias Mutter Hala Alireza die erste Frau, die in Jeddah einen Führerschein bekommt.

Dania selbst ist die erste Frau, die eine Saudi-Rennlizenz bekommt, sie gewinnt 2019 im Ducati Cup der «UAE National Sportsbike Superseries» und in ihrer Debütsaison den Titel «Rookie of the Year». So gerne sie heute in ihrer Heimatstadt beim Grand Prix im Formel-1-Fahrerlager mit Piloten und Experten fachsimpeln und das Rennen auf dem schnellsten Stadtkurs der Welt beobachten würde, noch lieber fährt sie selbst und startet deshalb in der T3 der «Qatar International Baja». In dieser Serie liegt sie aktuell auf Rang drei.

2022 wurde Dania Akeel in der Rallye Dakar Achte. Bild: CH Media

Das hätte sie sich am 26. September 2017, ihrem 29. Geburtstag, nicht träumen lassen. Dania grinst: «Sie haben es tatsächlich an meinem Geburtstag angekündigt, dass wir Frauen einen Führerschein bekommen können.» Dania, die ihren Führerschein bereits mit 17 in Grossbritannien gemacht hatte, da sie dort seit sie 14 ist zur Schule ging, dachte zunächst nicht, dass sich für sie viel ändern würde: «Ich hatte immer Zugang zu einem Auto, das mich von A nach B bringen konnte.»

«Tausende Glückwünsche den Töchtern unseres Landes», twitterten die Behörden. Bis dahin waren Frauen auf einen Chauffeur oder männlichen Verwandten angewiesen. Mit dem Führerschein hat sich viel verändert. Für Dania, für die Gesellschaft: «Man muss niemanden bitten, zu einer bestimmten Uhrzeit zu kommen, kann spontane Ausflüge machen. Wenn eine Freundin anruft, fährt man einfach hin, trinkt einen Kaffee und fährt nach Hause. Natürlich könnte man sich auch fahren lassen, aber man muss abwägen, ob derjenige jemanden anderes aus meinem Haushalt abholen, seine eigene Familie sehen muss, ob andere Variablen ins Spiel kommen. Es geht nicht nur um dich selbst. Es ist zusätzliche Freiheit für alle.»

Erste Fahrten auf der Farm des Onkels

Danias Leidenschaft für Rennsport begann bereits mit acht Jahren: «Schon als ich klein war, fand ich alles gut, was einen Motor hatte. Mein Onkel hatte eine Farm und ein paar dieser kleinen Quads und Dirt Bikes, mit denen ich mit meinen Cousins den ganzen Tag gespielt habe.» All das fand am Wochenende auf privatem Land statt. Mit einem kleinen Lachen verrät sie: «Meine Cousins und Cousinen sind übrigens nicht von meiner Berufswahl überrascht.» Ihre Schwester ist kein Motorsport-Fan, ihr jüngerer Bruder bevorzugt die «echten» Pferdestärken. Reitsport ist in den arabischen Ländern traditionell sehr beliebt.

Neben dem «Dune-Bashing» im Familienkreis wuchs Dania auch mit der Formel 1 auf: «Ich habe schon als Kind mit meinem Vater im Fernsehen immer die Formel-1-Rennen angeschaut, konnte mir aber nie vorstellen, dass ich jemals selbst Rennen fahren würde. Es hat mir Spass gemacht, etwas über die verschiedenen Autos zu lernen, wie sie funktionieren», erinnert sie sich.

Dania Akeel fährt seit 2019 in kleineren Rennserien mit. Bild: CH Media

Seit einigen Jahren entwickelt sich ihre Heimatstadt Jeddah zum Motorsportzentrum des sich öffnenden Landes. Das Nachtrennen auf dem Jeddah Corniche Circuit direkt am Roten Meer ist seit 2021 fest im Formel-1-Kalender. Ein Grand Prix der Superlative: Der zweitlängste Kurs (6,174 km) hat mit 27 die meisten Kurven aller aktuellen Strecken, aufgrund der zahlreichen langen Geraden fahren die Piloten 80 Prozent der Runde Vollgas, es ist der schnellste Strassenkurs der Welt.

In der Nähe eines der Wahrzeichen, den türkisfarbenen LED-Jeddah-Buchstaben, gibt es drei Schwimmstrände, einen Schwimmsteg sogar mit Ladestation für Mobiltelefone. Die Corniche ist die Strandpromenade Jeddahs, in der Nähe lockt die «Red Sea Mall» zum Shoppen, ein riesiges hochmodernes klimatisiertes Einkaufszentrum mit über 600 Shops für Luxusmarken, Elektronik, aber auch einem Henna-Salon. Bei «H&M» sieht man im Schaufenster leuchtend blaue und fröhlich gelb-türkis-gemusterte Abayas (die traditionellen islamischen Überkleider, die viele Frauen hier über der normalen Kleidung tragen, wenn sie das Haus verlassen) neben bauch- und schulterfreien Tanktops zu luftigen Röcken; bei «Mango» das weiss-glitzernde Minikleid neben der bodenlangen orange-grünen Abaya. In den über 80 Restaurants und Cafés gibt es kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt, typisch arabischen Kaffee oder perfekte französische Schoko-Croissants.

32 Grad sind für den Renntag angekündigt, nachts kühlt es auf 17 bis 20 Grad ab, das Medienhotel Qmar hat einen Pool auf dem Dach – von 7 bis 13 Uhr ist er nur für Frauen geöffnet, danach für Männer. Wenn Frauen unter sich sind, ist es wie überall: In entspannter Atmosphäre werden Schmink- und Kleidertipps ausgetauscht, es wird gelacht, über Filme, Kunst, auch die Formel 1 geplaudert, die meisten sprechen perfektes Englisch.

Eine der einflussreichsten Frauen des Landes

«Kleider machen Leute», dieses geflügelte Wort kennt auch Dania. Sie appelliert, ihr Heimatland nicht pauschal zu verurteilen, die einzelnen Menschen zu sehen, nicht nur den schwarzen Schleier, den längst nicht alle Frauen tragen. Sie sei der gleiche Mensch, ob sie ihren Rennanzug trage, Skiklamotten in den Schweizer Bergen oder eine ihrer Abayas. Diese hat sie in verschiedenen Farben und Styles, wie viele junge Frauen in Saudi-Arabien.

Als Tourist oder Formel-1-Journalistin kann man in Jeddah eine Abaya tragen, muss aber nicht. Ihr Gesicht habe sie nie verhüllen müssen, berichtet Dania, die Abaya trage sie gerne. Wenn sie nach Europa reise, trage sie sie nicht, habe sie aber im Gepäck: «Wenn ich reise, trage ich sie zum Beten, und wenn ich dann wieder in Saudi-Arabien lande. Es ist ein praktisches Kleidungsstück und ziemlich stilvoll», verrät die junge Rennfahrerin lächelnd. «Ein Teil meines Lebens, wie Steve Jobs an seinem schwarzen Rollkragenpullover festhielt, einfach aus Bequemlichkeit im Geschäftsleben. Ich liebe Mode und Kleidung, und ich wähle sie sehr sorgfältig aus.»

Im November 2021 zählte «Arabian Business» Dania zu den 50 einflussreichsten Frauen in Saudi-Arabien. Zur «Vision 2030» gehören neben der Fahrerlaubnis für Frauen auch die Öffnung für den Tourismus, aktive Nachhaltigkeitsforschung oder internationale Motorsportveranstaltungen wie Extreme E, Rallye Dakar und eben der Grand Prix der Formel 1.