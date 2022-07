Frauen-Nationalteam Noten nach dem 2:2 gegen Portugal: Bachmann und Sow sind die Besten, Wälti und Crnogorcevic enttäuschend Die Schweizerinnen haben beim EM-Auftaktspiel gegen Portugal enttäuscht, eine 2:0-Führung noch verspielt. Dabei überzeugte Bachmann und Sow am ehesten, enttäuscht haben dabei aber Crnogorcevic und Wälti. Raphael Gutzwiller, Leigh 09.07.2022, 23.08 Uhr

Aussenverteidigerin Noelle Maritz ist defensiv solide, nach vorne läuft aber wenig. Freshfocus / Daniela Porcelli / freshfocus

Lang ist sie nicht gefordert, weil ihre Abwehr zunächst wenig zulässt. Doch in der zweiten Halbzeit kriegt Thalmann einige Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Insgesamt besteht sie die Prüfungen. Beim 1:2 hält sie aus kurzer Distanz zunächst gut, ist beim Abpraller machtlose. Jedoch hätte eine mutigere Torhüterin schon den Flankenball pflücken können. Note 4

Die Aussenverteidigerin funktioniert in diesem Spiel wie ein Uhrwerk, überraschendes bleibt aber aus. Defensiv solide, nach vorne nicht gesehen. Note 4

In diesem Spiel wechseln sich Licht und Schatten ab bei der Obwaldnerin: Mehrfach rettet sie glänzend, von den beiden Innenverteidigerinnen beherrscht sie den besseren Spielaufbau. Doch bei entscheidenden Situationen sieht sie unglücklich aus: Beim 2:2 enteilt ihr Gegenspielerin Silva ab, die zum Ausgleich einschiebt. Später hat sie noch Glück, dass sie nach einem Foul als letzte Spielerin keine rote Karte sieht . Note 3,5

Rahel Kiwic (rechts) im Luftkampf. Keystone

Die Taktik, die grossgewachsene Spielerin aufzustellen, geht nach fünf Minuten auf: Dann trifft Kiwic per Kopf nach einem Freistoss zum 2:0. Den Freistoss hatte Kiwic sogar selber herausgeholt. Später räumt sie auch hinten rigoros auf. Schlecht sieht sie jedoch beim 2:2-Ausgleichstor aus, als sie im Spielaufbau den Ball verliert. Note 4,5

Schon nach einer halben Stunde ist die Aussenverteidigerin rotgefährdet. Wegen eines Fouls in der 19. Minute sieht sie gelb, später haut sie wieder eine Gegenspielerin um und hat Glück, dass sie keine gelb-rote Karte sieht. Sie bleibt dennoch auch in der zweiten Hälfte auf dem Platz und steigert sich. Mehrfach klärt sie stark, nach vorne leitet sie eine gute Chance in der Schlussphase mit einem Dribbling ein. Note 4

Die Langnauerin ist normalerweise Dreh- und Angelpunkt im Schweizer Spiel. Diesmal aber kriegt sie gar keinen Zugriff. Zwar erkämpft sie einige Bälle, ansonsten wirkt es aber so, als hätte sie kaum den Ball in den eigenen Füssen. Beim 1:2 ist es sogar noch ihr Raum, in dem Gomes nach einem Eckball das 2:2. erzielt. Es ist offensichtlich, dass Wälti nach ihrer Verletzung noch nicht in Topform ist. Note 3,5

Kämpferisch überzeugt die Genferin, von ihrer Qualität mit dem Ball am Fuss kann sie aber wenig zeigen. Auch sie ist in der Nähe, als Gomes das 2:2 erzielt. Note 4

Normalerweise ist sie eine Garantin für gute Leistung. In ihrem 136. Spiel, wodurch sie neue alleinige Rekordhalterin wird, bringt sie die Leistung aber nicht auf den Platz. Sie hat lange kaum Einfluss aufs Spiel. Erst in der Schlussphase wird sie stärker, kommt noch zu einer Torchance und bereitet jene von Coumba Sow (84.) vor. Note 3,5

Coumba Sow ist die Torschützin des Führungstreffer. Daniela Porcelli / Freshfocus

Der Start von ihr ist optimal: Nach 82 Sekunden schiesst sie die Schweiz mit 1:0 in Front. In der Folge hat die Mittelfeldspielerin aber Mühe im Spiel Akzente zu setzen. Und in der 84. Minute vergibt sie eine Topchance zum möglichen Siegtreffer. Note 4,5

Bereits die Aktion vor dem 1:0 ist sinnbildlich: Sie kämpft sich den Ball zurück und bereitet so das Führungstor durch Sow vor. Auch sonst wirft sie sich in jeden Zweikampf, geht es nach vorne, verliert sie aber dann und wann einen Ball zu viel. Dennoch wehrt sie sich wie kaum eine andere Natispielerin, Passivität kann ihr nicht vorgeworfen werden. In der 80. Minute krönt sie ihre kämpferisch Leistung fast mit einem Tor, doch ihr Schuss landet an der Lattenoberkante. Note 4

Ramona Bachmann überzeugt gegen Portugal. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Sie ist die beste aus Schweizer Sicht in der Offensive. Dort ist sie lange aber auch fast nur alleine unterwegs. Sie kämpft viel auf verlorenem Posten, macht ihre Sache dafür aber mehr als nur ordentlich. Das 2:0 bereitet sie mit einem tollen Freistoss vor, später kommen ihre Flankenbälle aber etwas ungenau. Note 4,5

Zu kurz für eine Bewertung: Lara Marti, Fabienne Humm, Sandrine Mauron.