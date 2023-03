Das sagt Wendy Holdener über Marco Odermatt

Frauen-Slalom Wendy Holdener über Marco Odermatt: «Ich muss ihn mal fragen, ob ich eine Scheibe von ihm abschneiden darf» Wendy Holdener wird im letzten Slalom der Saison Fünfte und beendet die Disziplinenwertung auf Rang 2. Während sie den 2. Lauf besichtigt, fährt Marco Odermatt zum neuen Punkterekord. Zur Leistung des Nidwaldners sagt die Schwyzerin: «Das ist verrückt.» Claudio Zanini, Soldeu Jetzt kommentieren 18.03.2023, 17.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beste Slalomfahrerin nach Shiffrin: Wendy Holdener wird im Zielraum von Soldeu geehrt. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Als Marco Odermatt den letzten Lauf dieser Saison bestritt, war Wendy Holdener in Sichtweite. Auf der benachbarten Slalom-Piste besichtigte sie ihren zweiten Lauf. «Ich habe seine letzten Tore noch gesehen, aber wusste natürlich nicht, wie die Zeit ist. Ich sah ihn dann einfach jubeln», sagte Holdener.

Die Schwyzerin hat schon 13 Weltcup-Saisons hinter sich. Sie hat viel Athletinnen und Athleten kommen und gehen sehen. Aber die Ausnahmeerscheinung Odermatt scheint auch für sie schwer einzuordnen. «Verrückt», sagte sie etwa, oder auch «grosse Klasse». Und: «Ich muss ihn mal fragen, ob ich eine Scheibe von ihm abschneiden darf.»

Als Holdener wenig später ihren zweiten Lauf im Slalom bestritt, wurde das Wetter etwas stürmischer. Es regnete und schneite, die Sicht war schlecht. «Doch ich habe das eigentlich gerne», so Holdener. Mit der unruhigen Piste kam sie nicht so schlecht zurecht. Zur Halbzeit lag sie auf Position 5, nach dem Rennen ebenfalls. Das Fazit der Slalomsaison bliebt unverändert positiv. Holdener beendete die Saison als Zweite in der Disziplinenwertung. «Ich habe immer probiert, um den Sieg zu fahren. Das werde ich auch im nächsten Jahr versuchen», sagte sie.

Gisin mit Saisonbestergebnis im Slalom

Sie trotzt den schwierigen Verhältnissen: Michelle Gisin. Bild: Guillaume Horcajuelo/EPA

Wie zuvor beim fünften Platz im Super-G, gelang Michelle Gisin auch im Slalom ein versöhnlicher Abschluss. Die Engelbergerin wurde Achte und stellte damit ihr persönliches Bestergebnis der Saison in dieser Disziplin auf. Gisin sagte: «Der zweite Lauf war etwas absurd mit dem Schneeregen, der auf der Brille kleben blieb. Ich glaube, ich habe nach sechs Toren nichts mehr gesehen.»

Dass sie sich trotzdem im bereits 41. Rennen der Saison durchgekämpft habe, mache sie besonders stolz. «Ich bin in diesem Jahr ein paar Mal wegen zwei oder drei Zehntel nicht mehr unter den besten 15 gewesen. Es tut gut, dass ich zum Abschluss nochmals vorne mit dabei bin.»

In der wichtigsten Phase der technischen Disziplinen, zwischen Weihnachten und Mitte Januar, sei sie nur «herum gegurkt», sagte Gisin. Das sei nicht ein Problem des neuen Materials gewesen. «Ich bin einfach nicht gut Ski gefahren. Ich stand so schlecht auf den Ski. So kann das Material nicht funktionieren.» Die Leistungskurve von Gisin zeigt beim Weltcupfinal aufwärts. Es scheint gar so, als würde die Saison zu früh enden für sie.

Die beiden weiteren Schweizerinnen schafften es nicht ins Ziel. Camille Rast schied im ersten Lauf aus, Elena Stoffel im zweiten.