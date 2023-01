So weit sind die Sportverbände von der 40-Prozent-Frauenquote weg

Frauenförderung Fussballer und Schützen stehen besonders schlecht da: So gut erfüllen die Sportverbände die neue Frauenquote Ab 2025 gilt eine Frauenquote von 40 Prozent in den Führungsebenen der Schweizer Sportverbände. Bis dahin wartet noch viel Arbeit auf die Verbände, den die meisten hinken bei der Frauenförderung hinterher. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Ein reiner Männerklub: Der Vorstand des Schiesssportverbands. Frauen fehlen - und sind auch sonst in vielen Verbandsvorständen die Ausnahme. PD

Es hätte schlimmer kommen können für den Schweizer Sport. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine Frauenquote beschlossen, das schon. Aber er hat dem Vorschlag von Sportministerin Viola Amherd ein paar Zähne gezogen. So sind nur die nationalen Verbände und der Dachverband Swiss Olympic von der 40-Prozent-Geschlechterquote, wie sie offiziell heisst, betroffen. Nicht aber etwa Regional- und Kantonalverbände oder gar die Vereine, wie das jene Version der Quote vorschlug, die am Anfang von Amherds Departement vorgelegt worden war.

Und die dann in der Vernehmlassung zerrissen wurde, weil es vielerorts sowieso schon schwierig ist, die Ehrenämter zu besetzen – auch ohne Frauenquote.

Nun gilt diese also für viel weniger Sportorganisationen. Und auch auf einer zweiten Ebene ist die Quote weniger scharf: Wer sie nicht erreicht, dem drohen nicht etwa finanzielle Sanktionen – sondern er muss nur den Missstand erklären und Massnahmen aufzeigen, die ihn beheben sollen.

SAC und Leichtathleten kommen auf einen Drittel

Schon in zwei Jahren, ab 2025, gilt die Quote. Und es sieht sehr danach aus, dass die 82 nationalen Verbände dann einiges zu erklären haben werden. Swiss Olympic, der Sport-Dachverband, geht davon aus, dass derzeit in den strategischen und operativen Führungspositionen rund ein Fünftel der Mitglieder weiblich ist. Eine Präsidentin haben laut Swiss Olympic rund zehn Prozent. Genauere Zahlen sollen vorliegen, sobald eine Umfrage von 2022 ausgewertet ist.

Mit ein paar Mausklicks lässt sich auswerten, wie es derzeit in den Vorstandsetagen der zehn grössten Schweizer Sportverbände aussieht. Und auch wenn das Bild heterogen ist, gilt vom Fussballverband über Swiss Golf bis zum Dachverband Swiss Olympic aktuell: Quote nicht erfüllt.

Während etwa die Fussballer besonders schlecht dastehen, weil in ihrem Vorstand noch keine einzige Frau sitzt, kommen andere Verbände der 40-Prozent-Quote schon nahe. Allen voran gilt das für den Leichtathletik-Verband und den Schweizerischen Alpenclub, wo der Frauenanteil im Vorstand jeweils ein Drittel beträgt. Eine Präsidentin hat aber kein einziger der grössten Verbände.

Luana Bergamin ist Co-Präsidentin des Vereins sporti{f}, der sich dafür einsetzt, dass Frauen in Sportgremien besser vertreten sind. Bergamin sagt, die Zahlen seien «traurig». Sie hat Verständnis dafür, dass Elemente der Verordnung vom Bundesrat abgeschwächt wurden – betont aber, dass die Quote auch so «kein Wollen ist, sondern ein Müssen».

Luana Bergamin PD

Es sei nun an den Verbänden, rasch Massnahmen zu ergreifen. Und falls sich 2025 zeigen sollte, dass das nicht passiert, fordert die Bündnerin, dass die Zeit der Erklärungen ein Ende finden muss: «Dann braucht es doch finanzielle Sanktionen.»

Besonders grossen Aufholbedarf hat der Fussballverband. Im Vorstand sitzen sieben Männer. Der Frauenfussball-Boom spiegelt sich beim Verband, der bezogen auf die Mitgliederzahl der grösste im Land ist, noch kein bisschen in der Zusammensetzung des Vorstands.

Generalsekretär Robert Breiter sagt: « Wir bereits sind seit einiger Zeit daran, ein Reformpaket zur Verbesserung der Good Governance zu schnüren.» Es soll im Sommer der Delegiertenversammlung vorgelegt werden und sieht auch eine Frauenvertretung im Vorstand vor.

Swiss-Olympic-Präsident appelliert an Verbände

Der zweite grosse Verband ohne Frauenvertretung ist jener der Schützen. Präsident Luca Filippini betont, dass man sehr gerne wieder Frauen im Vorstand hätte – und verweist darauf, dass seine zwei Vorgängerinnen Frauen gewesen seien. Das Thema Frauenvertretung im Vorstand sei «ein Schwerpunkt auf der Agenda».

Für Jürg Stahl, den Präsidenten von Swiss Olympic, müssen sich die Verbände nun «auf den Weg begeben». Er sieht die Frauenquote als Chance für den Sport, eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Stahl nimmt alle nationalen Verbände in die Pflicht, auch jene, die besonders männlich geprägt sind. «Ich sage auch den Schwingern: Habt den Mut, das Thema anzugehen», sagt er.

Derzeit erreicht auch Swiss Olympic, als Dachverband des Schweizer Sports in einer Art Vorbildrolle, die bundesrätlichen Vorgaben nicht. Im Exekutivrat sitzen 15 Personen, vier davon sind Frauen, macht eine Quote von 27 Prozent – oder 30 Prozent, wenn man wie Stahl rechnet und nur jene 12 Mitglieder einbezieht, bei denen Swiss Olympic Einfluss nehmen kann.

Wie dem auch sei: Stahl sagt, bis 2025 wolle man bei Swiss Olympic zwei weitere Frauen im Vorstand. Das würde dann heissen: Quote erfüllt, zumindest vom Dachverband.

