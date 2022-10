Frauenfussball Am nächsten Morgen sitzt die WM-Heldin schon wieder im Büro: Das ist Fabienne Humm, die Schützin des goldenen Schweizer Treffers Sie ist eine Ikone des FC Zürich und im Nationalteam eine Ausnahme, weil sie Vollzeit arbeitet: Fabienne Humm, Mittelstürmerin seit vielen Jahren – aber nie Schützin eines wichtigeren Tores als am Dienstag gegen Wales. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 12.10.2022, 15.00 Uhr

Humms grosser Moment: Das 2:1 gegen Wales in der 121. Minute. Keystone

Ein bisschen später ist es dann schon geworden am Mittwochmorgen, zwei zusätzliche Stunden Schlaf hat sich Fabienne Humm gegönnt, Arbeitsbeginn: acht statt sechs Uhr. Aber das war es dann auch schon mit den Besonderheiten nach diesem Abend im Letzigrund, der ja gerade das war, überaus besonders, und Humm, die 35-jährige Stürmerin, mittendrin.

Lange muss sie beim WM-Playoff gegen Wales draussen sitzen, zuschauen, wie sich die Teamkolleginnen abmühen gegen den unangenehmen Gegner. Ein wenig angesäuert, lacht Humm am Tag danach, sei sie irgendwann schon gewesen. Doch dann schickt sie Nationaltrainer Nils Nielsen doch noch auf den Platz, nach 106 Minuten.

Eine Viertelstunde später rudert sie im walischen Strafraum wie wild mit den Armen, so lange, bis der Ball zu ihr gelangt. Was dann folgt, ist ein klassischer Humm, «ein typisches Fabi-Goal», so formuliert sie das. Ein Kontakt, mit viel Gefühl und viel Instinkt. Und Tor. 2:1 für die Schweiz, in letzter Sekunde. Das WM-Ticket: Doch noch gesichert, nach einem Abend, an dem es nicht immer danach ausgesehen hatte.

Für den FC Zürich hat sie fast 300 Tore gemacht

Humm ist die Heldin des Abends, sie freut sich ganz besonders, dass sie das im Letzigrund sein darf, im Stadion, das zu ihrem Verein gehört, dem FC Zürich. Für ihn spielt sie schon seit 13 Jahren, hat mit ihm neun Meisterschaften geholt und sieben Cups und dabei viele Tore geschossen, 284 insgesamt in 349 Pflichtspielen.

Humm im Trikot des FC Zürich, mit dem sie 2022 das Double holte. Keystone

Dazu kommen 25 in 75 Spielen für das Nationalteam, darunter auch drei in nur 274 Sekunden an der WM 2015 in Kanada im Spiel gegen Ecuador. Es ist der schnellste Hattrick der WM-Geschichte, er trägt ihr den Spitznamen «Bumm-Bumm-Humm» ein.

«Bumm-Bumm-Humm»: Gegen Ecuador erzielt sie 2015 drei Tore in 274 Sekunden. Keystone

So viele Spiele, so viele Tore, aber das gegen Wales, das sei wohl das bedeutendste ihrer ganzen Karriere, so Humm, weil es «so wichtig ist für den Schweizer Frauenfussball, dass wir an diese WM reisen können». Sie hat in letzter Zeit gespürt, dass das Interesse an und die Popularität von ihrem Sport wächst.

Die 7800 Zuschauerinnen, die den Thriller gegen Wales live im Stadion mitverfolgen, unterstreichen aber auch, dass der Frauenfussball weiterhin auf Schaufenster angewiesen ist. Gerade eines wie die WM im nächsten Sommer in Australien und Neuseeland.

Wenn der Körper es zulässt, will sie an die WM

Nach dem Sieg feiern die Schweizerinnen noch bis ein Uhr morgens im Stadion. Später ziehen die einen noch weiter in die Stadt. Und die anderen gehen nach Hause, darunter auch Humm. Schliesslich wartet ja bald wieder der andere Job. Die Arbeit als Kauffrau in einer Firma, die LCD-Module entwickelt und handelt, liegt ihr am Herzen, seit der Lehrzeit arbeitet sie dort, fast immer mit einem Vollzeit-Pensum. Damit ist sie mittlerweile eine Ausnahme im Nationalteam.

An die EM im Sommer in England nahm die Aargauerin den Laptop mit, und wenn sich ihre Teamkolleginnen ausruhten, arbeitete sie, 45 Stunden kamen im Turnierverlauf zusammen. Trotzdem hat sie viele Minusstunden angehäuft über die Jahre, für Länderspiele, Reisen an EM und WM. Es wäre anders gegangen, mehr als einmal hat sich die Gelegenheit geboten, ganz auf den Fussball zu setzen, Profi zu werden. Doch das wollte sie nie. «Ich brauche diesen Ausgleich, die zwei Welten: den Fussball und den Job», sagt sie.

Dank ihr geht es bald an die WM: Mitspielerinnen herzen Humm nach dem Tor gegen Wales. Keystone

Aus dem Nationalteam war die Stürmerin 2017 schon einmal zurückgetreten. Es lag dann auch an Nils Nielsen, dass sie zwei Jahre später zurückkehrte. Die Ära des Dänen geht nun zu Ende. Und die von Humm, die bald 36-jährig wird? «Wenn der Körper es zulässt und ich mithalten kann, will ich natürlich an die WM», sagt sie.

