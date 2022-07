Frauenfussball-EM Engländerinnen lieben ihr Frauenteam: Englische Euphorie steigt mit dem Sieg gegen Österreich weiter England siegt im EM-Eröffnungsspiel gegen Österreich mit 1:0. Die Erwartungen der Heimfans an ihr Team steigen damit weiter. Raphael Gutzwiller, Manchester 06.07.2022, 23.11 Uhr

Die Engländerin Beth Mead jubelt über ihren Siegtreffer gegen Österreich. Martin Rickett / AP

Nur 16 Minuten dauert es, ehe riesiger Jubel ausbricht im ausverkauften Old Trafford. Beth Mead nimmt den Ball mit der Brust an und lupft ihn sehenswert über die österreichische Torhüterin Zinsberger zur Führung ins Tor. Es ist ein wunderbarer Treffer und der perfekte Start für das Heimteam in die Europameisterschaft. Dank des Tores siegt England am Ende im Eröffnungsspiel in Manchester mit 1:0 gegen Österreich.

Die Begeisterung für das englische Nationalteam ist schon Stunden vor dem Spiel zu spüren. Es ist viel los rund um das Old Trafford. Im Fanbereich gleich neben dem Stadion lassen sich Mädchen England-Fahnen aufzeichnen oder können bei einem Jonglier-Wettbewerb etwas gewinnen.

England-Fans können sich vor dem Spiel das Gesicht bemalen lassen. rg

Im Pub «The Trafford» singen einige Fans in England-Shirts und mit einem Dosenbier in der Hand die englische Fussballhymne «Football is coming home». Ein Pub weiter, im «The Bishop Blaize», erzählt Helen aus York davon, wie sie schon Anfang der Nuller-Jahre den Frauenfussball verfolgt hat, sich aber damals noch niemand dafür interessierte. Nun sei das alles anders. «Das was jetzt passiert, war damals unvorstellbar. Wir schauten an kleinsten Spielstätten die Spiele an. Und heute läuft das Nationalteam im Old Trafford auf.»

Doppelt so viele Tickets verkauft wie noch 2017

Rund um das Frauen-Nationalteam in England ist ein regelrechter Hype entstanden. Alle Spiele Englands sind ausverkauft. Insgesamt wurden für das Turnier über 500000 Tickets verkauft. Das ist schon jetzt das Doppelte der verkauften Ticketzahl in den Niederlanden 2017. 80 Prozent der Tickets blieben im Vereinigten Königreich.

Englische Fans im Stadion. Peter Powell / EPA

Vor Ort ist offensichtlich, dass besonders viele Frauen und Kinder vor Ort sind. Frauenfussball, es ist eine Familienangelegenheit. Das zeigt auch das Beispiel von Gary und seiner 19-jährigen Tochter Anna. Das Duo ist optimistisch, hat sich bereits Tickets für das Final im Wembley gekauft. Anna sagt: «Wir haben ein sehr gutes Team und Chancen auf den EM-Titel.»

Die Engländerinnen jubeln über den Sieg gegen Österreic Peter Powell / EPA / keystone-sda.ch

Die Erwartungshaltung ist riesig, das wird auch in den vielen Beilagen der Zeitungen deutlich. Nur ein Titel ist gut genug. Das liegt im Selbstverständnis des Mutterland des Fussballs. Tatsächlich aber hat das Heimteam gute Titelchancen, da sich der englische Frauenfussball stark entwickelt hat. Seit fünf Jahren gibt es die Womens Super League, in der viele Topklubs spielen und und die inzwischen zur besten Liga der Welt aufgestiegen ist. Früher war das anders, erinnert sich Simone aus Manchester. «Als die Spielerinnen endlich vom Fussball leben konnten, hat sich vieles zum Guten gewandelt.»

Dank dem Sieg zum Start gegen Österreich nimmt der Hype rund um das englische Team weiter Fahrt auf. Doch, dass noch mehr geht, zeigt sich während der Partie rund um das Old Trafford. Die Pubs sind fast leer, im «The Bishop Blaize» läuft zu Spielbeginn Cricket im Fernsehen. «Der Frauenfussball wird zwar immer beliebter, doch in den Pubs hat er noch einen schweren Stand», sagt Helen. Spielt England weiter so erfolgreich, könnte sich das aber schon bald ändern.