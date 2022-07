11:02 Uhr 15. Juli

Zuschauerrekord bereits geknackt

248'075 Zuschauer hat es bereits nach 16 von 31 Spielen in die Stadien der Frauen-EM in England gelockt: Rekord! Das vermelden die Organisatoren. Die bisherige Bestmarke lag bei 240'045 Fans an der EM 2017 in den Niederlanden während der ganzen Endrunde. In England wurde beim Eröffnungsspiel schon eine Rekordmarke erreicht. Am 6. Juli waren bei England gegen Österreich 68'871 Zuschauer im Old Trafford zugegen. Noch nie waren so viele Fans bei einem EM-Spiel dabei. Für das Endspiel am 31. Juli werden 90'000 Anhänger im Wembley-Stadion in London erwartet. (gav)