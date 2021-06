Frauenfussball Luzerner Cupsiege: Es gibt schöne Souvenirs und eine positive Prognose 2006 gewann der SC LUwin.ch den Cupfinal gegen Zürich Seebach. Blicke zurück – und auf das heutige Endspiel des FCL gegen den FCZ. Peter Birrer 05.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Spielerinnen von Luwin.ch bejubeln nach dem 5:0 gegen Seebach 2006 ihren dritten Cupsieg in Serie. Bild: Yoshiko Kusano/Keystone (Bern, 17. April 2006)

Es tut sich etwas in Bern, früh schon an diesem Ostermontag 2006. Als die Frauen des SC LUwin.ch im Berner Stade de Suisse ankommen, sind die ersten Walliser Fans auch schon da, um sich für das Ereignis des Tages einzustimmen. Für sie ist das der Cupfinal ihres FC Sion gegen YB – das Vorprogramm interessiert sie nur am Rande. Und doch stellt Beat Naldi fest: «Die waren alle für uns.»

Naldi ist der Trainer der Luzernerinnen, die zur Mittagsstunde ihren Auftritt gegen Seebach haben. Auch für sie geht es um die Cup-Trophäe. Aber die Laune ist getrübt, die Vorbereitung auf das grosse Ereignis ist beeinträchtigt worden, weil verschiedene Spielerinnen teils bis Sonntag mit Nationalteams unterwegs waren. «Damit kann ich doch nicht einverstanden sein», ereifert sich Naldi in der «SonntagsZeitung».

Verteidigerin Isabelle Kaufmann spürt die Strapazen der vergangenen Tage mit der Schweizer U19. Als sie den Rasen betritt, sagt sie zu Michaela Achermann: «Ich habe so schwere Beine.» Ihre Kollegin hat dafür nur ein müdes Lächeln übrig.

Dabei findet sie nicht nur den Anlass «cool», sondern auch den Rahmen, vor allem das. Oft kommt es nicht vor, dass die Frauen die grosse Bühne betreten dürfen. Ihre Partien finden normalerweise abseits statt, auf einem Nebenplatz. Aber jetzt erleben sie das, was Kaufmann «ein absolutes Highlight» nennt. Und bei solchen Voraussetzungen verfliegt gerade auch bei ihr die Müdigkeit.

Mit 5:0 souverän zum dritten Cupsieg

Die Luzernerinnen haben in der Saison 2003/04 und 2004/05 mit dem jeweiligen Double alles abgegrast, nun sind sie auch in dieser Spielzeit der Konkurrenz entrückt und streben den Hattrick mit dem Gewinn beider Wettbewerbe an (das erste Double holten sie noch als «FC Sursee»). Sie dominieren im nationalen Geschäft, und wie gut sie sind, zeigen sie also an diesem Ostermontag 2006 erneut. Bis zur Pause halten sie sich zwar noch zurück und begnügen sich mit einer 1:0-Führung, Michaela Achermann hat nach 19 Minuten per Kopf getroffen. Aber danach verschärfen sie das Tempo.

Nicole Gassmann, Martina Moser, Isabelle Meyer und Alina Grüter erhöhen auf 5:0. «Wir waren von Beat Naldi top eingestellt», sagt Kaufmann, die damals eine vielversprechende Zukunft als Fussballerin vor sich hat. Nie denkt sie daran, damit Geld zu verdienen, sie liebt ihren Sport einfach. Darum kann sie nur lachen, wenn sich jemand bei ihr erkundigt, wie hoch die Prämie für den Cupsieg war. Beat Naldi reagiert ähnlich:

«Es gab keine 50 Rappen.»

Die junge Frau aus Ebersecken kickt bei den C-Junioren in Schötz, bevor sie mit 14 zum FC Sursee wechselt, aus dem im Sommer 2004 der SC LUwin.ch wird. Ihre Eltern begleiten sie überall hin und freuten sich so über die Erfolge, dass sie auch schon mal ein Feuerwerk finanzierten, um einer Meisterfeier einen speziellen Anstrich zu geben.

Mit 21 hört Isabelle Kaufmann aber auf – nach fünf Meistertiteln und vier Cupsiegen. Um in ihrer Karriere voranzukommen, hätte sie ins Ausland wechseln müssen. Aber ihr, die heute als Verantwortliche im Personalwesen arbeitet, ist das vertraute Umfeld wichtiger. Sie sagt:

«Wir hatten eine wunderbare Zeit. Und ich sage es nicht einfach daher: Es herrschte ein wahnsinnig guter Teamgeist. Allüren? Das gab es bei uns nicht.»

Souvenirs dieser Art sind für sie wertvoller als alles andere.

Rahel Graf ist immer noch voll dabei

Rahel Graf ist 2006 mit 17 Jahren ebenfalls eine der jungen Fraktion, aber schon seit zwei Jahren in der NLA dabei. Die Tochter von Luzerns Regierungsrat Guido Graf hat von jenem Cupsieg Bilder vom grossen Stadion abgespeichert, auch von der besonderen Atmosphäre. «Die Infrastruktur, die uns damals für die Trainings zur Verfügung stand, war oft von überschaubarer Qualität», sagt sie.

«Nun durften wir im Stade de Suisse antreten. Das machte es für mich noch spezieller.»

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit wird sie eingewechselt, eilt mit ihren Kolleginnen dem hohen Sieg entgegen, schaut mit ihnen nach dem Triumph den Cupfinal der Männer zwischen YB und Sion, bevor am Abend im Klubhaus des FC Schötz gefeiert wird. Wissenhusen ist für LUwin.ch lange die Sportanlage, auf der LUwin.ch die Heimspiele austrägt.

Rahel Graf war beim Cupsieg 2006 dabei, am Sonntag steht sie wiederum im Kader.

Eveline Beerkircher (Luzern, 1. November 2017)

Im Januar 2008 wagt sich die Pfaffnauerin Graf an ein neues Abenteuer. Sie wechselt zu Freiburg in die Bundesliga, und das bedeutet vor allem: Aufwand. Sie steckt mitten in ihrer KV-Lehre, fährt jeweils am Abend mit dem Zug nach Basel, von dort weiter im Auto mit Marisa Brunner ins Breisgau. Die Torhüterin war eine von Grafs Weggefährtinnen beim SC LUwin.ch. Ein halbes Jahr zieht sie das durch, macht «coole Erfahrungen», aber es wird ihr zu viel. Sie spielt fortan beim SC Kriens (und verliert mit der Equipe zwei Cupfinals), 2014 wird das Team beim FC Luzern inte­griert. Und Graf ist heute immer noch dabei. Inzwischen ist sie eine der Routinierten, die vor dem anstehenden Cupfinal (18 Uhr, SRF info) versucht, den Jüngeren die Nervosität zu nehmen:

«Manchmal reicht ein gutes Wort oder ein Schulterklopfen.»

Marisa Brunners Tipp: «3:1 für den FCL»

Immer noch Trainer ist auch Beat Naldi, mit 73 trainiert er die U-17-Frauen des FCL. «Er war damals ein fussballverrückter Trainer und für mich der Baumeister unseres Erfolgs», sagt Marisa Brunner, die Naldi eine Zeitlang beim FC Basel assistierte, «er konnte nicht nur motivieren, sondern uns auch viel in technisch-taktischer Hinsicht beibringen und sowohl mit jungen als auch arrivierten Spielerinnen gut umgehen. Für uns war Beat ein Glücksfall.»

Nun geht es für den FCL morgen Samstag um den Cupsieg gegen den FC Zürich im Letzigrund. Rahel Graf denkt an den Halbfinal zurück, an das 1:0 in Basel und sagt: «Wenn wir wieder die gleiche Mentalität zeigen, können wir auch den FCZ bezwingen.» Brunner, die als Torhütertrainerin mit den Red Boots Aarau eben in die höchste Spielklasse aufgestiegen ist, schaut mit grossem Interesse nach Zürich: «Ich traue dem FCL den Erfolg zu.» Bevor sie sich festlegt, wie die Partie ausgehen wird: «3:1 für Luzern – ein doppelter Cupsieg für die Zentralschweiz, das wäre es doch!»