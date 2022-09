Frauenfussball Shootingstar dank sozialen Medien: Wie Fussballerin Ana Maria Markovic dank Instagram zum Star wird Ana Maria Markovic trifft mit dem kroatischen Nationalteam auf die Schweiz. Doch die GC-Spielerin verdient ihr Geld auf Instagram. Raphael Gutzwiller 02.09.2022, 05.00 Uhr

Ana Maria Markovic spielt für Kroatien und für GC. Bild: Keystone (Bern, 24. April 2022)

Zwar ist die Schweiz im WM-Qualifikationsspiel in Kroatien Favorit, doch der grösste Star spielt beim Heimteam. Zumindest, wenn man den sozialen Medien Glauben schenken möchte. Ana Maria Markovic heisst der neue Stern am Instagram-Himmel. Wer in den sozialen Medien nach ich sucht, der findet die vielleicht «schönste Fussballerin der Welt», wie sie unlängst von einer serbischen Zeitung beschrieben wurde. Rund 900000 Fans folgen ihr auf Instagram.

Im realen Leben ist die 22-Jährige Fussballerin bei den Grasshoppers. Dort läuft es gerade besonders gut. Nach zwei Spielen steht GC an der Tabellenspitze mit einem Torverhältnis von 10:1. Dass dabei Markovic noch nicht getroffen hat, ist eine Randnotiz. Sie ist und bleibt die gefragteste Spielerin des Teams. Das ist auch im Nationalteam so, wo schon mal 25 Journalistinnen und Journalisten gleichzeitig mit ihr sprechen möchten. So erklärt sich auch die Tatsache, dass Markovic aus dem kroatischen Camp zunächst ausrichten lässt, sich nur schriftlich äussern zu können, die Deadline aber verpasst.

Kickt für das kroatische Nationalteam: Ana Maria Markovic. Instagram/anamxrkovic

«Wir versuchen sie zu schützen»

Der Hype um die 1,73 m grosse Fussballerin ist riesig. Lara Dickenmann, General Manager bei GC, beobachtet dies genau. «Wir als Klub müssen schauen, dass wir sie schützen können. Das wichtigste ist es, dass es ihr gut geht. Doch Ana Maria macht das sehr gut, sie geht mit dem Hype um ihre Person sehr professionell um.»

Ana Maria Markovic ist eine gefragte Gesprächspartnerin. Instagram/anamxrkovic

Die Kroatin ist in Urdorf aufgewachsen, beginnt als Sechsjährige mit dem Kunstturnen. Auch dort hat sie Talent, entscheidet sich mit 14 aber für den Fussball. Über Schlieren und dem FCZ landet Markovic bei den Hoppers. Dort kämpft die schnelle Flügelspielerin um einen Stammplatz, hat in der Super League in 42 Partien bisher drei Tore erzielt. Schliesslich schafft die Kroatin, die keinen Schweizer Pass hat, den Sprung in das Nationalteam. «Ana hat sich im Fussball ein Standing erarbeitet. Bei uns und beim kroatischen Nationalteam spielt sie wegen ihren fussballerischen Qualitäten», sagt Dickenmann.

Vergleich mit Alisha Lehmann liegt nahe

Alisha Lehmann hat auf Instagram acht Millionen Follower. Imago/Daniela Porcelli

Ana Maria Markovic wird wegen ihrem Erfolg in den sozialen Medien oft mit Alisha Lehmann verglichen. Die Schweizerin, die bei Aston Villa spielt, hat auf Instagram acht Millionen Follower. Die beiden in der Schweiz aufgewachsenen Fussballerinnen mit den meisten Fans sind bei weitem nicht die sportlich erfolgreichsten. Die Schweizer Rekordnationalspielerin Ana Maria Crnogorcevic sieht diese Entwicklung im Interview mit dieser Zeitung vor der EM kritisch: «Wenn eine Firma eine Sportlerin unterstützen möchte, dann sollte die sportliche Leistung der Grund sein.»

Dickenmann sieht diese Thematik ein wenig anders: «Wenn eine Spielerin oder in diesem Fall eher Influencerin auf diese Art auf sich aufmerksam machen will, dann verdient das auch Respekt. Es steckt enorm viel Aufwand dahinter.»

Ana Maria Markovic ist auch für GC gerngesehenes Werbegesicht. Zvg

Da im Frauenfussball keine fürstlichen Löhne bezahlt werden, verdient Markovic in den sozialen Medien eine Vielzahl dessen, was sie durch ihre Tätigkeit als Fussballerin erhält. Markovic findet das selber schade, wie sie in einem Interview sagte:

«Ich würde lieber mehr Geld mit dem verdienen, was ich liebe: dem Fussball.»

Damit sie bald mehr mit ihrer Leidenschaft verdient, möchte die Flügelspielerin noch mehr auf dem Feld auf sich aufmerksam machen. In der Partie zwischen Kroatien und der Schweiz wird das Augenmerk Vieler sicher auf Ana Maria Markovic gerichtet sein.